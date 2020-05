Consejos que el ayudarán a cuidar su vehículo en época de cuarentena

Miles de autos están estacionados en parqueaderos o garajes por cuenta del aislamiento obligatorio por el coronavirus y en una o dos semanas quietos nos les va a pasar nada.



(Lea: Los cuidados que le debe tener a su carro en la cuarentena)



No obstante, después de este tiempo debemos tomar algunas medidas básicas para que, una vez todo vuelva a la normalidad, el vehículo siga estando en perfecto estado.



(Lea: Siete consejos para mantener su carro como nuevo)

Por eso Liberty Seguros entrega algunas recomendaciones para evitar cualquier percance.



• Si el auto se encuentra en la calle, haga un desplazamiento corto pero rápido para

comprobar que todo esté bien.



• Si la batería es nueva o tiene poco tiempo, lo más seguro es que cuando vuelva a arrancar el vehículo tras algunas semanas todo funcione correctamente. Pero las

baterías con más tiempo pueden descargarse hasta tal punto que será imposible

arrancar el auto de nuevo, tras semanas sin moverlo. En cualquiera de los casos

sugerimos prender el vehículo cada cierto tiempo. No olvides abrir las puertas del

garaje o hacerlo en un lugar con ventilación.



• Si puede hacerlo, mueva unos centímetros el carro para adelante o hacia atrás cada

cierto tiempo. Con este sencillo paso evitaremos que el peso del vehículo recaiga

siempre sobre el mismo punto en los neumáticos y así minimizar una posible

deformidad de estos a la larga.



• En el caso de no poder mover el vehículo se sugiere desconectar la batería.



• Otra recomendación es: mantener el depósito de combustible lleno, tapar el tubo de

escape con un paño. Evite que se deteriore, sobre todo en el caso de los vehículos

viejos, tapar el tubo de escape impide la entrada de agentes externos.



• Siempre que sea necesario, los expertos recomiendan no poner el freno de mano, para que las pastillas de freno no se peguen.



• Además, asegúrese que esté limpio por dentro, un auto cerrado por completo durante un largo periodo puede llevar a malos olores y hasta moho si ha olvidado dentro materia orgánica, como restos de comida. Ponga especial atención en la parte trasera, que es donde viajan los niños.



• Un buen aspirado a fondo por todo el habitáculo evitará olores indeseados en un futuro. Si es fumador, vacíe el cenicero y límpielo. El olor a tabaco es bastante

desagradable. También sería un buen momento para instalar un ambientador, ya

sea de los de pino, de bolitas de gel o de aceite con esencias.