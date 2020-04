Construcción y manufacturas: próximos sectores en activarse

El Gobierno Nacional ha sido claro en que reactivar la vida social tomará tiempo, pero ha enfatizado en que la reapertura de los sectores económicos se dará gradualmente. Sin embargo, hasta ahora no se habían detallado cuáles serían las próximas exenciones de la cuarenta, que ya no terminará el 27 de abril, sino hasta el 11 de mayo.



Para aclarar esto, el presidente, Iván Duque, informó este lunes en el programa televisivo ‘Prevención y Acción’ que la industria manufacturera y el sector de la construcción se reactivarán después del 27 de abril, con estrictos protocolos y con evaluaciones de dicha medida hasta el 11 de mayo.



Esto último, además de medir su cumplimiento y desarrollo para ver si se amplía a otros sectores. En línea con esto, el Jefe de Estado agregó que “si no hay avances, y vemos que tenemos algunas afectaciones en las capacidades del sistema de salud que pongan en riesgo o que muestren que puede llegar a un nivel de saturación, tendremos que tomar decisiones importantes, relevantes y drásticas de ser necesarias”.



De otro lado, cabe decir que, de acuerdo con cifras del Dane a 2019, por ramas de actividad, la industria manufacturera es la cuarta que mayor empleo genera en el país, y construcción es la octava. Del total de 22, 3 millones de ocupados durante el año pasado, el 18% fue aportado entre ambos.



Viendo los datos con más detalle, la industria manufacturera empleó a 2,5 millones de personas, mientras que construcción lo hizo con 1,5 millones. Desde su aporte al producto interno bruto (PIB), la industria en general participa con casi 14% y la construcción con cerca de 8%.



Para Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), “parece sensato y prudente que se vayan habilitando algunas actividades. Serán dos semanas en las que nos continuaremos cuidando mientras algunos sectores manufactureros comenzarán a reactivarse”, mencionó en una entrevista televisiva ayer.



Además, dijo que “un elemento importante es el manejo del sistema de transporte con baja densidad, hemos pedido la autorización del uso de bicicletas y motocicletas para evitar la congestión del transporte masivo”.



En línea con este último punto, el presidente, Iván Duque, dijo que el transporte masivo del país no podrá superar el 35% de su capacidad, pues este no puede ser un foco de contagio en las ciudades. Además, dijo que se debe incentivar el uso de otros medios de transporte como por ejemplo, la bicicleta.



Por su parte, Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, quien también intervino en el especial televisivo ayer, dijo que “en Colombia son 980.000 trabajadores vulnerables en el sector de edificaciones, y si eventualmente se compromete la viabilidad de sus empleos, no solo sería desde el punto de vista macroeconómico con cerca de 4 puntos porcentuales de tasa de desocupación, sino que empezaríamos un trágico peregrinaje de los formales hacia la pobreza y eso es lo que estamos tratando de prevenir”.



Respecto a los protocolos que se vienen trabajando desde el sector constructor, Malagón dijo que ya lo han socializado con más de “18.000 actores de este segmento económico. Hay más de 250 manuales autoreportados por constructoras en 16 departamentos, y trabajaremos para garantizar que implementación sea exitosa”.



Sobre este punto, en días pasados, Sandra Forero, presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), le había dicho a este diario que “como sector estamos preparados para aplicar los estrictos protocolos de trabajo en obra y suministro de materiales que nos permitan entrar de nuevo en operación oportunamente”

Forero añadió que la prioridad del gremio es la salud integral de los trabajadores y “desde luego que se apoyen y respeten todas las directrices de aislamiento general o parcial que se adopten por el Gobierno Nacional”.



De acuerdo con Carlos Sepúlveda, decano de Economía en la Universidad del Rosario, “el anuncio del Presidente abre una puerta para que ciertos sectores reactiven su actividad. Sin embargo, todavía faltan detalles para precisar cómo va a ser el control de esto”.



Sepúlveda apuntó que para las próximas medidas se deben empezar a tener en cuenta el protocolo para sectores informales y actividades directas que pueden reabrirse y, de esta manera, “proteger el ingreso de ciertas familias, los cuales también son importantes”.



“Aunque es una decisión prudente, estos dos sectores permiten cierto respiro pero no son suficientes para desactivar la olla de presión económica por la coyuntura. Lo importante es que pronto den alternativas para otros servicios que pueden reactivarse rápidamente”, agregó el Decano.



De otro lado, el Jefe de Estado reiteró ayer que “en primer lugar, esta no puede ser una discusión que se limite a términos simplistas: abrir y cerrar. Esta no es una discusión entre encierro y libertad. Esta no es una discusión entre todo o nada.



Todo lo contrario, aquí lo que nosotros queremos es que partamos de la base de que nuestra primera responsabilidad es la protección de la vida, de la salud, pero hacerlo de la mano para que el coronavirus no termine generando una pandemia de desempleo, de pobreza o recesión”.



OTROS DE LOS PUNTOS CLAVE



ara expertos, el cuello de botella en la reactivación de distintos sectores económicos al tiempo es el transporte público, el cual ya se ha dicho no operará al 100% de capacidad. Por esto, además de incentivar el uso de la bicicleta, dicen que se debería levantar el pico y placa o flexibilizarlo, e incluso pensar en rutas corporativas para los trabajadores, bajo estrictos protocolos. De otro lado, vale decir que según el Presidente, la vida social no volverá al país por lo menos hasta que haya una vacuna, lo cual en un escenario muy optimista sería en 6 meses.