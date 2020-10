Consulte el estado de las vías para este puente festivo

Con la estimación de que uno 4,1 millones de vehículos se movilizaran por todas las vías del país, las autoridades del sector transporte, en cabeza de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, la Agencia de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte, instaron a los viajeros a seguir las recomendaciones de prevención para el tránsito por las principales vías del país.



Del total de viajeros, se calcula que unos 1,2 millones transitarán por las vías de Cundinamarca, en el marco de un operativo nacional para el que se desplegarán 35.000 uniformados de la Policía en todo el país.

Hemos desarrollado un trabajo articulado para garantizar un plan retorno efectivo y un viaje seguro en este puente festivo en el que termina la semana de receso”, aseguró la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Según el Invías, así están las principales carreteras que salen desde las principales ciudades hacia los sitios de descanso, a las 9:30 a.m. de este viernes:



Bogotá - Girardot: De lunes a sabádo, excepto festivos, está restringido el tránsito de vehículos de carga entre las 5 a.m. y las 8 a.m., y de las 5 p.m. a 8 p.m. El resto de la vía no registra novedades.



Girardot – Armenia: Se registra paso a un carril en el kilómetros 0+900 de la vía Espinal-Ibagué por mantenimiento vial. Hay paso a un carril también en el kilómetro 55+600 de la vía Calarcá-Ibagué. Y hay paso a un carril, por mantenimiento, en el kilómetro 35 entre Ibagué y Calarcá.



Armenia-Cali: Según el Invías, ha cierre parcial en el sitio Mediacanoa, en los kilómetros 114+450 y el 115+360, de la vía Buenaventura-Buga.



Armenia-Medellín: Cierres programados por mantenimiento vial del kilómetro 61+500 al 107+700, en la vía La Felisa-La Pintada. Abarca todo el tramo vial.

Bogotá - Villavicencio: La vía no registra novedades.



Bogotá – Medellín: Se registra paso a un carril por mantenimiento vial en el kilómetro 34 de la vía Guaduas-Bogotá. Y hay paso a un carril, por hundimiento de calzada, en el kilómetro 7+400 de la vía Santuario - Caño Alegre, en el sitio El Recreo.



Honda (Tolima) – Barranquilla:.Por la Ruta del Sol. Paso restringido del kilómetro 33+353 al 34+000, en el puente de Puerto Salgar, de la vía Honda-Río Ermitaño. Paso a un carril por deslizamiento entre kilómetros 43 y 47 de vía Río Ermitaño-Lizama. Paso a un carril por pérdida de la banca, en el kilómetro 2+500 de vía La Lizama-San Alberto

Bogotá – Tunja: No registra novedades.



Bogotá-Bucaramanga: Paso a un carril en el puente sobre el río Suárez, kilómetro 23+50, de la vía Puente Nacional-San Gil. También ha paso a un carril, por deslizamiento, en el kilómetro 56+684, en el sitio Olival, en la misma vía. Y hay cierre parcial, por mantenimiento, del kilómetro 54+000 al 75+000, en el sitio Los Mangos, en la vía de San Gil a Bucaramanga.



Medellín-Montería: Derrumbe en el kilómetro 43+400 de la vía El Hatillo - Llanos de Cuivá, por derrumbe. Hay pérdida de la banca y paso a un carril, en el kilómetro 13+800, sitio la Tomasera, de la vía Llanos de Cuiva – Yarumal. También hay paso a un carril, por mantenimiento, en los kilómetros 62+300 - 78+550 y 39+400, de la vía. Los Llanos – Tarazá. También hay pasos restringidos entre Tarazá y Caucasia.



Cartagena – Montería: Hay paso a un carril por pérdida de la banca en el kilómetro 7+500 en la vía San Onofre-Cartagena, sitio Pajonal.

Cartagena-Barranquilla: No hay novedades en la vía.



Barranquilla – Santa Marta: No hay novedades en la vía.



Bucaramanga – Santa Marta: No hay novedades en la vía.



Cali-Pasto: paso a un carril en kilómetro 104+400 de la vía, entre Mojarras y Popayán. Paso a un carril, en el kilómetro 93+400 de la vía, entre Popayán y Pasto. Paso un carril en el kilómetro 74+400 de la vía, entre Popayán y Pasto. Y paso a un carril por derrumbe en el kilómetro 50, entre Mojaras y Pasto, en Nariño.



Girardot – Neiva: Paso alternado, en el kilómetro 31, en Aipe (Huila), entre Neiva y Girardot.



