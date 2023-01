Consumo de combustibles crecerá 2,5 % en 2023

Gracias al crecimiento de la economía, el consumo de combustibles líquidos aumento 14 % en 2022, llegando a 345.000 barriles diarios, aseguró la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP).



De acuerdo con el informe presentado, esto se dio por varios factores como la reactivación económica, el regreso a la presencialidad en las ciudades, la preferencia pospandemia al uso del vehículo particular, la mayor congestión vehicular que incrementa el consumo de combustible, el crecimiento del parque automotor y, particularmente, que no se registraron eventos que afectan la operación.



Ahora bien, hay varios retos que también enfrentó el sector durante el año pasado. Uno de ellos fue la disminución de las mezclas particularmente en el caso del etanol y gasolina, pues la producción fue 9 % inferior a la de 2021.



De acuerdo con la ACP esto tuvo un impacto en los consumidores dado que el octanaje de la gasolina corriente disminuyó.



Este no fue el caso del biodiésel, cuya mezcla se mantuvo en 10%.



Las inversiones en toda la cadena en este año fue de $3,7 billones, centradas por ejemplo en la ampliación de la Refinería de Cartagena.



En el caso de los aportes fiscales, el año pasado en total sumaron $7,5 billones y una parte muy importante de estos fue para las regiones.



Este año las proyecciones de la Asociación es que el consumo tenga una desaceleración, con un crecimiento de 2,5 %, lo que llevaría a que el aporte por impuestos ascienda $9 billones.



Si bien van a seguir subiendo los precios de gasolina y diésel, no consideran que esto impacte el nivel de consumo, sino que el consumo premium como de gasolina extra se translade e gasolina corriente.



Las principales alzas se darán en Jet fuel y gasolina con 4% y 3% respectivamente.

Este año las inversiones en la cadena también tendrán una caída con $3,3 billones, centradas principalmente en el mantenimiento de las refinerías.

