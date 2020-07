Contagios de coronavirus se disparan en Colombia

Portafolio.co lo mantiene informado sobre el impacto del coronavirus en el orden económico, social y político en Colombia y en el mundo.









MARTES 28 DE JULIO



Colombia superó por primera vez los 10.000 contagios diarios de Covid-19



Tras procesar 121.032 pruebas en las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud confirmó este martes 10.284 contagios de coronavirus, con lo que el número de casos en Colombia ascendió a 267.385.



Así mismo, el Ministerio de Salud reportó 297 fallecimientos más por covid-19, con lo que la cifra de muertes llegó a 9.074. Por su parte, el número de recuperados ascendió a 136.690.





Alcalde de Medellín dio positivo para Covid-19



Por un medio de un video publicado en sus redes sociales, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó que este martes recibió los resultados de la prueba de coronavirus, la cual dio positivo. Como cada ocho días, Quintero se realizó una prueba el viernes en la tarde. "Esta prueba dio positivo, con una baja carga viral lo que hacía que el resultado tuviera algunas dudas que obligaron a realizar una segunda prueba. Esa segunda prueba dio como resultado positiva".



Después de realizarme la prueba para Covid19 el viernes, como cada 8 días, el resultado fue positivo. Hemos puesto todo lo que está en nuestras manos para enfrentar este virus y lo seguiremos haciendo sin descanso. pic.twitter.com/Rz5JpEN4kX — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) July 28, 2020

LUNES 27 DE JULIO



Casos de coronavirus en Colombia superaron los 250.000



El total de casos de coronavirus en Colombia se elevó este lunes a 257.101, luego de que las autoridades de salud confirmaran 8.125 nuevos contagios, tras procesar 30.312 pruebas en las últimas 24 horas.



Por otro lado, se reportaron 252 fallecimientos más por covid-19, con lo que la cifra de muertes llegó a 8.777 mientras que el número de recuperados ascendió a 131.161.



¿Qué tan probable es contagiarse de Covid en espacios abiertos?



Aunque los riesgos de contagiarse de coronavirus en espacios abiertos son mucho más reducidos que en lugares cerrados y de poca ventilación, las posibilidades existen.







DOMINGO 26 DE JULIO



Desde este lunes rigen tres nuevas medidas de aislamiento en Bogotá



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que a partir de este lunes, 27 de julio, comenzarán a regir tres nuevas medidas para evitar que el número de muertos por covid-19 en Bogotá siga en aumento.



Este lunes Moderna inicia la tercera fase de su vacuna contra la covid



La farmacéutica estadounidense Moderna empieza este lunes la fase 3 del ensayo de su

vacuna experimental contra la enfermedad de la COVID-19 y ha logrado doblar la financiación gubernamental del fármaco hasta 955 millones de dólares, según anunció este domingo.



Pasos ilegales, la razón de Venezuela para el aumento del coronavirus



Venezuela registró el sábado 666 nuevos contagios de COVID-19 con cuatro fallecimientos más, números con los que se acercó a los 15.000 casos y totalizó 138 muertes, pese a la "cuarentena radical" que se aplica esta semana en toda la nación para frenar las infecciones.



SÁBADO 25 DE JULIO



Colombia superó las 8.000 muertes por coronavirus

El total de casos de coronavirus en Colombia se elevó este sábado a 240.795, luego de que las autoridades de salud confirmaran 7.254 nuevos contagios, tras procesar 29.541 pruebas en las últimas 24 horas.



Colombia: cuatro meses en cuarentena y sin control del coronavirus



Colombia cumplió este sábado cuatro meses en cuarentena contra el coronavirus, que se propaga sin control en el país, lo que ha llevado a las autoridades a endurecer las restricciones para tratar de mitigar la pandemia que ya deja 8.269 fallecidos y 240.795 contagiados.



Repunte del coronavirus en el mundo merma la fe en las autoridades



Esta semana y por primera vez desde que brotó la pandemia del nuevo coronavirus, más de 280.000 nuevos casos fueron registrados en el mundo en 24 horas, cifras que fuerzan a los gobiernos a intensificar las restricciones y que también hacen que la población esté perdiendo paulatinamente su confianza en la gestión de las autoridades.



Bolsonaro superó su contagio por coronavirus



El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, de 65 años, ha dado negativo en un nuevo examen de coronavirus, una enfermedad que le fue detectada el pasado 7 de julio y que le mantuvo recluido en su residencia oficial hasta este sábado.



VIERNES 24 DE JULIO



El más reciente balance de los contagios por coronavirus en Colombia



El total de casos de coronavirus en Colombia se elevó este viernes a 233.541, luego de que las autoridades de salud confirmaran 7.168 nuevos contagios, tras procesar 28.567 pruebas en las últimas 24 horas.



¿Quiénes recibirían las primeras vacunas contra el Covid en Colombia?

Aunque aún el mundo no ha certificado la vacuna contra el coronavirus, las autoridades de salud ya trabajan en la eventual puesta en marcha de los protocolos de vacunación para cuando esté lista.



Iniciativa busca exoneración permanente del IVA en planes de celular



El representante a la Cámara José Daniel López tiene listo un proyecto de ley con el que buscaría que el legislativo apruebe de manera permanente la exención del pago del impuesto del IVA en las facturas de telefonía móvil y de internet fijo.



Trabajadores recibirán aportes que no recibieron por alivio pensional



Al tumbar el decreto 558 del 2020, por medio del cual el Gobierno había permitido que se pagaran de forma parcial los aportes al sistema general de pensiones durante los meses de abril y mayo, la Corte Constitucional aseguró que su fallo tiene efectos retroactivos y que las cosas deben devolverse a la situación en la que estaban.



JUEVES 23 DE JULIO



Colombia registró hoy la cifra diaria más alta de muertes por covid



Las autoridades de salud confirmaron este jueves 7.945 nuevos casos de coronavirus en el país, tras procesar 28.434 pruebas para la enfermedad. Así las cosas, Colombia llegó a un total de 226.373 contagiados, de los cuales 107.951 ya se han recuperado.



Por otro lado, se reportó 315 fallecimientos más por covid-19, con lo que la cifra de muertes llegó a 7.688.



Colombia autoriza pruebas de coronavirus con resultados en 30 minutos



Desde este jueves, Colombia permitirá la realización de pruebas de antígeno para detectar la covid-19 que buscan proteínas del virus, se pueden usar en los primeros once días de infección y entrega el resultado en menos de 30 minutos, informó el Ministerio de Salud.



China prestará a América Latina para acceso a vacuna contra covid-19



China concederá un préstamo de 1.000 millones de dólares para que los países de América Latina y el Caribe tengan acceso a la vacuna de covid-19, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, a los principales diplomáticos regionales en una reunión virtual, según el Gobierno mexicano.



Estas son las localidades de Bogotá que entran en cuarentena hoy



Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda estarán en cuarentena estricta desde hoy hasta el próximo el 6 de agosto. Serán 14 días de aislamiento preventivo, en los cuales los residentes de estos sectores solo podrán salir de sus viviendas a realizar actividades de primera necesidad, como abastecimiento de alimentos y medicamentos.



MIÉRCOLES 22 DE JULIO



Número de recuperados por coronavirus en Colombia supera los 100.000



Tras procesar 28.801 pruebas en las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud confirmó este miércoles 7.390 contagios por coronavirus, con lo que el número de casos en Colombia ascendió a 218.428.



La vía aérea es un componente de transmisión del coronavirus



El coronavirus fue reencontrado después de meses en objetos de hoteles u hospitales así como suspendido en el aire, pero hasta un reciente estudio no se había podido demostrar que las partículas virales estaban suficientemente intactas como para replicarse e infectar a la gente.



Nuevo lineamiento para toma de pruebas de Covid en Colombia



El viceministro de Salud, Alexander Moscoso, confirmó este miércoles que de acuerdo con los nuevos lineamientos para el manejo de covid-19 no se les harán segundas pruebas moleculares a pacientes asintomáticos y síntomas leves para confirmar su estado de recuperación.



EE. UU. ya compró millones de dosis de vacunas contra el coronavirus



Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron este miércoles la firma de un acuerdo con el Departamento de Salud y de Defensa de Estados Unidos por 1.950 millones de dólares para asegurar cientos de millones de dosis de la vacuna del coronavirus para los estadounidenses.



MARTES 21 DE JULIO



Colombia superó este martes las 7.000 muertes por coronavirus



Las autoridades de salud confirmaron este martes 7.033 nuevos casos de coronavirus en el país, tras procesar 27.131 pruebas para la enfermedad. Así las cosas, Colombia llegó a un total de 211.038 contagiados, de los cuales 98.840 ya se han recuperado.



Gobierno no autorizó la cuarentena total para Bogotá



Bogotá seguirá en cuarentenas focalizadas y no en cuarentena total. Así lo estableció el Gobierno Nacional este martes, tras una reunión con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en la que se presentó un concepto sobre la situación de la capital del país. Al término del encuentro, el Ministerio de Salud estableció que las medidas de aislamiento por zonas deben continuar iguales.



(Lea la noticia aquí).



Terminamos reunión de evaluación del plan de mitigación de Covid-19 en Bogotá con el Ministro de Salud y su comité asesor. Vamos a entrar a reunión con las asociaciones médicas sobre el mismo tema. A las 5:30pm haremos rueda de prensa para presentar las conclusiones. — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) July 21, 2020

Brecha entre hombres y mujeres volvería a crecer por la pandemia



La pandemia de la COVID-19 podría comprometer los progresos logrados por las mujeres en las últimas tres décadas para reducir la brecha económica que las separa de los hombres, destacó la directora gerente del FMI este martes en el blog de la entidad.



Así fue el primer vuelo piloto de pasajeros entre Bucaramanga y Cúcuta



Este martes, a las 08:17 a.m., despegó del aeropuerto de Palonegro, ubicado en la población de Lebrija (Santander), pero que sirve a Bucaramanga, el primer vuelo piloto con el que el país inicia la apertura gradual de la aviación comercial de pasajeros, a cargo de la aerolínea EasyFly, con destino al aeropuerto internacional Camilo Daza, de Cúcuta.



Unión Europea acordó histórico plan de recuperación poscoronavirus



Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) llegaron este martes de madrugada a un acuerdo para poner en marcha un plan billonario destinado a sacar a la economía europea de la profunda recesión en que la ha sumido el coronavirus. Estas son las claves de un pacto histórico.



LUNES 20 DE JULIO



Colombia llegó este lunes a los 200.000 contagios de coronavirus



En las últimas 24 horas fueron confirmados 6.727 contagios nuevos en Colombia, con lo que la cifra total de personas infectadas del coronavirus en el país asciende a 204.005. Así lo informó este lunes el Ministerio de Salud, tras procesar 26.506 pruebas.



Por su parte, las autoridades también reportaron que se registraron 193 nuevas muertes a causa de la enfermedad, con lo que el total de fallecidos sube a 6.929. En cuanto al número de recuperados el número es de 95.804.



Dos ensayos de vacuna producen respuesta inmunitaria contra el Covid



os proyectos de vacuna contra la covid-19, uno británico y el otro chino, mostraron ser seguros para los pacientes y produjeron respuesta inmunitaria, según resultados de los ensayos clínicos, publicados este lunes en la revista médica The Lancet.



El primero, desarrollado por la Universidad de Oxford en asociación con AstraZeneca, generó "una fuerte respuesta inmunitaria" en un ensayo con más de 1.000 pacientes, y el segundo, apoyado por Cansino Biologics, provocó una fuerte reacción de anticuerpos en otro ensayo en la mayoría de los aproximadamente 500 participantes, según la revista.



DOMINGO 19 DE JULIO



Lo que traerá la reforma tributaria que prepara el Gobierno



“¿Por qué personas como usted y como yo no pagamos IVA en todos los productos y servicios que consumimos?”.



Con esa pregunta, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, considera que las personas de más ingresos deberían pagar IVA sobre todas las compras que hacen, dentro de la reforma tributaria que se prepara.



El mundo post coronavirus: ¿Más solidaridad y bienestar social?



El verbo ‘resetear’ no se encuentra en el diccionario de la Real Academia, pero cualquier persona que haya usado una computadora, una tableta, una consola de juegos o un teléfono inteligente sabe qué significa. Cuando por razones desconocidas la imagen en el aparato se congela y ningún comando funciona, hasta los conocedores aconsejan comenzar de cero para poder volver a usar la máquina sin problemas.



Coronavirus: la pandemia que desnudó la fragilidad del mundo



Sentimiento de desolación en Barcelona, tapabocas obligatorio en Francia, manifestaciones en Jerusalén... la pandemia de covid-19 pone de relieve "la fragilidad" de un mundo desigual, según palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El coronavirus se ha cobrado 600.000 vidas en el orbe desde diciembre y ha causado más de 14,1 millones de contagios, según el recuento de la AFP a partir de cifras oficiales.



SÁBADO 18 DE JULIO



Colombia registró nuevo récord diario de contagios y muertes por coronavirus



El ministerio de Salud de Colombia acaba de confirmar 8.560 casos nuevos de coronavirus en el país, con lo que la cifra total de personas que han sido infectadas con el virus desde el 6 de marzo hasta hoy llega a 190.700.

Las autoridades también reportaron que en las últimas 24 horas murieron 228 personas a causa de la enfermedad, con lo que el total de fallecidos asciende a 6.516. En cuanto los casos activos ascienden 97.958 y los recuperados a 85.836.



Protestas sociales vuelven otra vez a Latinoamérica



Los largos confinamientos y el pesimismo generalizado en América Latina por el avance del coronavirus y la debacle económica han atizado las tensiones, que en algunos casos comienzan a convertirse en protestas.



Retención de personal, otro reto en la pandemia



La pérdida de empleos es una de las grandes consecuencias económicas y sociales de la pandemia del coronavirus. Ante este panorama y el desempleo en el país (que para el mes de mayo de 2020 fue del 21,4%), muchos empleados se aferran a la oportunidad laboral que conservan en la difícil situación.





VIERNES 17 DE JULIO



Nuevo récord diario de casos y muertes por coronavirus en Colombia



El total de casos de coronavirus en Colombia se elevó este viernes a 182.140, luego de que las autoridades de salud confirmaran 8.934 nuevos contagios, tras procesar 26.055 pruebas en las últimas 24 horas.



El coronavirus le 'corta las alas' a la ampliación de El Dorado



Colombia está reestimando una expansión planificada de 2.500 millones de dólares de uno de los aeropuertos más activos de América Latina después de que la pandemia de covid-19 causara un colapso en el transporte aéreo.



El coronavirus avanza veloz y el mundo comienza cuarentenas nuevamente



El coronavirus sigue su inexorable avance en el mundo, dejando más de dos millones de contagios en Brasil, mientras Londres acusa a Moscú de intentar robar investigaciones sobre una vacuna contra la covid-19 y se cierne una tragedia en el sur de Asia. La covid-19 registra más de 13'660.780 casos y al menos 585.750 muertos en el mundo, según un recuento de AFP.



Los inventos para luchar contra el coronavirus en espacios cerrados



Ala espera de una vacuna, el lavado de manos, las mascarillas y el distanciamiento social son lo más eficiente para combatir el coronavirus. ¿Pero es eso suficiente cuando decenas de millones de vuelven a las escuelas o lugares de trabajo? Desde la ingeniería y las tecnologías, investigadores buscan formas de tornar seguros los lugares cerrados que de a poco vuelven a congregar gente cuando aún están en fase de investigación vacunas y tratamientos contra la covid-19.



JUEVES 16 DE JULIO



Cadenas de transmisión ocultas: otra forma de contagio del coronavirus



Los países de la región Asia-Pacifico están luchando contra repuntes del coronavirus, y un dato está dirigiendo las respuestas de los Gobiernos: la proporción de casos sin una indicación clara de como ocurrió la infección. Estos pacientes no pueden vincularse a otras infecciones confirmadas o brotes existentes, lo que indica cadenas de transmisión ocultas. Una proporción cada vez mayor de tales casos en los repuntes de una ciudad lleva a Gobiernos, como el de Australia o Hong Kong, a tomar medidas amplias y contundentes, llevando a ciudades enteras a condiciones de confinamiento.



Obesidad, incluso moderada, aumenta riesgo de gravedad de coronavirus



Duro día hoy, es el de mayor número de fallecidos en los últimos días por Covid-19 en Bogotá, 73 en total.

Todas las asociaciones médicas con razón insisten en hacer cuarentena general. Acordamos monitorear estos días y reunirnos el martes con ellos y @MinSaludCol para evaluar. pic.twitter.com/lItJebqAuX — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) July 16, 2020

MIÉRCOLES 15 DE JULIO



Más de 70.000 colombianos se han recuperado de coronavirus



Las autoridades de salud confirmaron este miércoles 5.271 nuevos casos de coronavirus en el país, tras procesar 25.733 pruebas para la enfermedad. Así las cosas, Colombia llegó a un total de 165.169 contagiados, de los cuales 71.736 ya se han recuperado.

Por otro lado, se reportó 189 fallecimientos más por covid-19, con lo que la cifra de muertes llegó a 5.814.



La Cepal prevé caída libre de la economía latinoamericana



La pandemia del nuevo coronavirus no termina de controlarse en América Latina y el Caribe, lo que llevará al PIB regional a contraerse un histórico 9,1% en 2020 y elevará la tasa de desempleo hasta el 13,5%, informó este miércoles la Cepal.



Se aplaza la tercera jornada del Día sin IVA en Colombia



La tercera y última jornada del Día Sin IVA, programada para este domingo 19 de julio, fue aplazada. Así lo anunció este miércoles el presidente Iván Duque, a través de sus redes sociales.





El día sin IVA ha demostrado ser una herramienta que contribuye a reactivar la economía y el empleo.

Sin embargo, ante medidas que aplicaremos con gobernantes locales para enfrentar la pandemia, aplazaremos el tercer día sin IVA, buscando el mayor beneficio para los colombianos. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 15, 2020



MARTES 14 DE JULIO



Con el 91% de ocupación en UCI, Bogotá no descarta cuarentena total



Luego de que este martes, la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos de Bogotá superara el 91%, la alcaldesa Claudia López dijo que no descarta una cuarentena total en caso de que sea necesaria.



Medellín regresará al confinamiento total



Medellín regresará al confinamiento total a partir del próximo viernes 17 de julio, anunció el alcalde de la ciudad Daniel Quintero Calle. El burgomaestre indicó que en la capital de Antioquia y en todo el Valle de Aburrá habrá cuarentena estricta hasta el próximo lunes festivo, medida que, según dijo, fue tomada en compañía del Gobierno Nacional y departamental.

Entiendo y comparto la preocupación de nuestros médicos.



Estamos en las 6 semanas más difíciles de nuestras vidas. Ya estamos en cuarentena estricta por localidades. Vamos a evalúar día a día su evolución e impacto. No descartamos tomar medidas adicionales.#JuntosNosCuidamos https://t.co/KC4VeFvnAB — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) July 14, 2020



LUNES 13 JULIO



Casos de coronavirus en Colombia se acercan a los 155.000



El total de casos de coronavirus en Colombia se elevó este lunes a 154.277, luego de que las autoridades de salud confirmaran 3.832 nuevos contagios, tras procesar 25.584 pruebas en las últimas 24 horas. En el país hay 82.681 casos activos



Por otro lado, se reportaron 148 fallecimientos más por covid-19, con lo que la cifra de muertes llegó a 5.455 mientras que el número de recuperados ascendió a 65.809.





Médicos recomiendan que Bogotá regrese a cuarentena total



Por medio de una carta, enviada al presidente Iván Duque y a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, 14 agremiaciones médicas solicitan que la capital del país vuelva a una cuarentena total y se cierre la ciudad por al menos dos semanas más.





DOMINGO 12 DE JULIO



Sigue adelante plan piloto para reapertura de restaurantes en Bogotá



Con base a la experiencia de países como Francia y España, Bogotá implementará el plan piloto “Bogotá Cielos Abiertos”, una iniciativa para la reapertura gradual de restaurantes y del sector gastronómico de la capital del país.



Como su nombre lo indica, la propuesta busca que se permita el uso del espacio público, al aire libre, como andenes, terrazas, antejardines, plazoletas, e incluso parqueaderos para ofrecer el servicio a la mesa, tal y como han hecho algunas ciudades de Europa, con el fin de mantener el distanciamiento social.



Aunque inicialmente se tenía prevista la puesta en marcha del piloto entre el 18 y 20 de julio, este fue aplazado al decretarse la cuarentena estricta por localidades. Sin embargo, el plan continúa y se ejecutará entre el 6 al 9 agosto, en nueve localidades: Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Usaquén, Puente Aranda, Tunjuelito, Teusaquillo, Kennedy y Barrios Unidos.



SÁBADO 11 DE JULIO



Curva de contagios aceleró su ascenso en Colombia



Colombia entró en una fase crítica de la pandemia del coronavirus con más de 145.000 casos confirmados, más de 5.000 muertos y una aceleración de los contagios que pone al país entre los seis donde más crece la Covid-19 en el mundo.



Después de más de cuatro meses de cuarentena la curva de infectados está en ascenso imparable, situación que tiene en alerta el sistema de salud de las principales ciudades donde se multiplica la demanda de unidades de cuidados intensivos (UCI).



Las cifras de contagios y fallecidos, que entre marzo y mayo mantuvieron un ritmo moderado de crecimiento, alcanzaron el viernes niveles de alarma en todo el país con un doble récord de 6.803 contagios y 211 muertes.



Cifra de fallecidos por coronavirus en Colombia superó los 5.000



La cifra de contagiados por coronavirus en Colombia se elevó este sábado a 145.362, luego de que se confirmaran 4.586 casos nuevos. De acuerdo con las autoridades de salud, en las últimas 24 horas se procesaron 25.565 pruebas.



Así mismo, el Ministerio de Salud reportó 194 fallecimientos más por covid-19, con lo que la cifra de muertes llegó a 5.119. El número de recuperados ascendió a 61.186.



VIERNES 10 DE JULIO



Gobierno Nacional autorizó cuarentenas estrictas focalizadas en Bogotá



El Gobierno Nacional avaló las cuarentenas estrictas localizadas en la ciudad de Bogotá, después de una reunión con la alcaldía de la ciudad, las cuales se llevarán a cabo entre el 13 de julio y el 23 de agosto.



Los nuevos negocios de Bulgari, Dior, Ferragamo y Louis Vuitton



La incertidumbre de cómo se reinventará la industria de la moda se complementa con una energía innata a no pisar el freno sino el acelerador y firmas como Fendi, Dior, Ferragamo o Bulgari, mientras dan vueltas a su modelo de negocio, siguen añadiendo nuevas propuestas para ampliarle. Dior abre 'pop up', Fendi nueva tienda, Bulgari proyecta un hotel y Ferragamo reinventa sus espacios y su museo, como también tiene previsto Louis Vuitton.





JUEVES 9 DE JULIO



Colombia debería invertir en vacuna para asegurar el medicamento



La pandemia del coronavirus está generando pérdidas para la economía mundial de unos US$375.000 millones cada mes, lo que hace que obtener la vacuna, vista como la manera de volver a la normalidad, sea el objetivo de todos los gobiernos del mundo.





MIÉRCOLES 8 DE JULIO



Último balance de los contagios por coronavirus en Colombia



Tras procesar en el último día 21.115 pruebas, las autoridades de salud confirmaron este miércoles 4.144 nuevos contagios por coronavirus en Colombia, cifra que eleva el total de casos en el país a 128.638.

Tratamiento español contra el coronavirus muestra alta efectividad



Un tratamiento celular desarrollado y probado por investigadores españoles ha demostrado en sus primeros resultados que reduce la mortalidad de los pacientes críticos de coronavirus del 85% al 15%, según han informado este miércoles fuentes de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, en la provincia española de Alicante, al este del país. El medicamento celular ha sido probado en trece pacientes intubados en ventilación mecánica y ha demostrado ser eficiente para la mejoría clínica de casos críticos de covid-19.



¿Qué caminos quedan para los arrendatarios tras el fin de las ayudas?



Luego del fin de las normas transitorias para el arrendamiento y la propiedad horizontal, que porpocionaron alivios a miles de colombianos en medio de la pandemia, los arrendatarios y quienes viven en propiedad horizontal deben retomar de nuevo sus obligaciones y compromisos frente a los propietarios de los inmuebles y las administraciones de los conjuntos.



Los retos de Latinoamérica para acceder a una vacuna contra covid-19

Latinoamérica tendrá enormes desafíos para acceder a tratamientos y a una vacuna contra la covid-19 cuando esté disponible y es por ello que se debe trabajar en la colaboración científica para desarrollarla, coincidieron expertas.



Polémica entre López y Gobierno por ventiladores entregados a Bogotá



Luis Guillermo Plata, gerente coordinador de las respuestas de todas las agencias que atienden la emergencia nacional contra el covid-19, confirmó que los ventiladores entregados por el Gobierno Nacional al Distrito sí funcionan .





MARTES 7 DE JULIO



Nuevo récord diario de contagios por coronavirus en Colombia



El Ministerio de Salud entregó este martes 7 de julio el más reciente balance de contagios por coronavirus en Colombia, tras procesar en las últimas 24 horas 21.115 pruebas de covid. De acuerdo con este informe, se confirmaron 4.213 nuevos enfermos, cifra que eleva el total de casos en el país a 124.494.

Coronavirus causa la mayor reducción del consumo de carne en décadas



La pandemia marcará el comienzo del mayor retiro para el consumo mundial de carne en décadas. El consumo per cápita de este año caerá a su nivel más bajo en nueve años, y la caída del 3% respecto al año pasado representa la mayor disminución desde al menos desde el 2000, según datos de Naciones Unidas.



Hallan pruebas de transmisión por vía aérea del coronavirus



"Reconocemos que surgen pruebas en este sentido y por tanto, debemos permanecer abiertos a esta posibilidad y a sus implicaciones, así como a las precauciones que deben adoptarse", declaró Benedetta Allegranzi, funcionaria de la OMS en una conferencia de prensa telemática.



Así será el regreso a los recintos religiosos en el país



El Ministerio de Salud dio a conocer los protocolos de bioseguridad que las iglesias deberán cumplir para su reapertura. A través de la resolución 1120 del 3 de julio del 2020, indicó que entre las medias se debe garantizar que los asistentes estén sentados con distanciamiento físico de dos metros, las sillas deben estar ubicadas en zigzag y se les deberá tomar la temperatura a los feligreses al ingreso.



Bolsonaro: castigado por el virus que desestimó en medio de polémicas



"Gripecita", "histeria" o "sobredimensión de su poder destructor". Así ha calificado el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el impacto del coronavirus, el patógeno que ha contraído y ha infectado a más de 1,5 millón y matado a más de 65.000 personas en el país.



Medicamento de Regeneron contra coronavirus en fase final de ensayos



La compañía farmacéutica Regeneron anunció el lunes que estaba entrando en la última fase de sus ensayos clínicos en humanos de la investigación que realiza para obtener un fármaco que trate y prevenga la covid-19. El medicamento, llamado REGN-COV2, es una combinación de dos anticuerpos que bloquean la "proteína de punta" que usa el coronavirus para invadir las células humanas.



LUNES 6 DE JULIO



Colombia llegó a los 120.000 casos de coronavirus este lunes



El Ministerio de Salud entregó este miércoles el más reciente balance de contagios por coronavirus en Colombia, tras procesar en las últimas 24 horas 18.054 pruebas de covid. De acuerdo con este informe, se confirmaron 4.163 nuevos enfermos, cifra que eleva el total de casos en el país a 102.009.



Por otro lado, reportó 136 fallecimientos más por covid-19, con lo que la cifra de muertes llegó a 3.470, mientras que el número de recuperados ascendió a 43.407, con lo que el número de casos activos es de 54.941.





Científicos alertan por una mayor transmisión aérea del coronavirus



Un grupo de más de 200 científicos publicó este lunes una carta en la que asegura que los estándares de distancia social frente a la pandemia de la covid-19 son “insuficientes” y pide a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se tome más en serio la investigación sobre la transmisión aérea del virus.



Una pandemia generadora de pobreza, desigualdad y desempleo



La crisis provocada por la pandemia de covid-19 agrava las desigualdades ya existentes en el mundo y en los países desarrollados, y reducirlas será uno de los grandes desafíos del futuro, alertan economistas, dirigentes políticos y empresarios.



Restaurantes: un 30% ha tenido que cerrar por la pandemia



Tres meses después de que el Gobierno Nacional anunció las diferentes medidas para evitar la propagación de l covid-19, uno de los sectores más afectados por el cierre de establecimientos ha sido el de la gastronomía.



La pandemia en A. Latina está acabando un ya precario mercado laboral



La pandemia de coronavirus ha dejado una estela de muerte en todo el mundo y se ha ensañado en particular con América Latina, nuevo epicentro de una crisis que también está destrozando un ya precario mercado laboral.





DOMINGO 5 DE JULIO



En estos restaurantes arranca el plan piloto para reabrir el sector



Con la apertura de 12 restaurantes arrancará este lunes en Medellín el plan piloto para reabrir este sector en el país, con aspectos que deberán cumplir tanto los comerciantes como la ciudadanía que frecuente los establecimientos.



Pese al repunte del coronavirus, EE. UU. continuará con la reapertura



Responsables locales de los estados de EE.UU. más afectados por los repuntes de COVID-19, como Florida y Arizona, achacaron este domingo a una reapertura demasiado temprana el aumento de los casos, mientras que el jefe de la agencia encargada de aprobar una vacuna no quiso establecer un calendario, pese a que el presidente Donald Trump ha dicho que habrá una antes de 2021.

Pérdida de olfato, secuela del coronavirus, difícil de vivir



La pérdida de olfato, la anosmia, es uno de los síntomas de covid-19 que priva de los "olores de la vida", un problema invisible pero "psicológicamente difícil de vivir" y que no tiene tratamiento particular. "Lo que más echo de menos es el olor de mis hijos cuando los abrazo, el olor del cuerpo de mi esposa, el perfume de mi papá.





SÁBADO 4 DE JULIO



Tras dos semanas, España vuelve a reconfinar a las personas



La pandemia seguía golpeando con fuerza Estados Unidos, con un nuevo récord diario de contagios, cuando el país se disponía a celebrar este sábado su fiesta nacional, mientras en Europa, donde se levantan las restricciones, se ordenó el reconfinamiento de 200.000 personas en Cataluña, en el nordeste de España, por nuevos brotes.



El giro que deben hacer las aerolíneas regionales para no desaparecer



Transformarse o desaparecer. Esa es la consigna que planea en las aerolíneas latinoamericanas, obligadas por la pandemia a un proceso de cambio que incluye reducción de rutas, firma de alianzas, recuperación de liquidez y búsqueda incansable de la fidelidad de sus clientes.



'La pandemia acelerará la transformación de la económica'



La crisis económica que ha generado la pandemia de covid-19 va a "cambiar profundamente" la economía mundial hacia la ecología, la digitalización y la automatización y Europa está en "excelente posición" para subirse al nuevo tren, dijo el sábado la presidenta del BCE Christine Lagarde.



VIERNES 3 DE JULIO



Cifra de recuperados de coronavirus en Colombia supera los 45.000



Colombia llegó este martes a los 109.505 contagios por coronavirus, luego de que las autoridades de salud analizaran 20.595 pruebas para la enfermedad, de las cuales 3.395 dieron resultados positivos.



Unión Europea autoriza uso del Remdesivir para tratar el coronavirus



La Comisión Europea (CE) autorizó este viernes el uso del fármaco Remdesivir para tratar el coronavirus, después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomendara la semana pasada dar luz verde a la comercialización de la medicina, que ha mostrado sus efectos positivos en el tratamiento de la covid-19.





Mayores de 70 años ganan tutela de trato igualitario en la pandemia

El juzgado 61 de Bogotá falló una tutela de un grupo de ciudadanos que pedía que a los mayores de 70 años se les diera el mismo trato que a los demás ciudadanos en el marco de las medidas adoptadas para enfrentar el Coronavirus.





JUEVES 2 DE JULIO



Colombia registró hoy récord diario de muertes por coronavirus



Tras procesar 19.335 pruebas pruebas en las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud confirmó este jueves 4.101 nuevos contagios por coronavirus, cifra que eleva el total de casos en Colombia a 106.110.



Asimismo, las autoridades de salud, reportaron 171 fallecimientos más por covid-19, con lo que la cifra de muertes llegó a 3.641, mientras que el número de recuperados ascendió a 44.531.



Sobre los fallecidos, 60 eran mujeres y los restantes 111 hombres. Asimismo, las víctimas más jóvenes de la enfermedad en el último día fueron dos hombres de 35 años.





Coronavirus provocaría masacre empresarial en Latinoamérica



La crisis económica generada por el coronavirus provocaría el cierre de más de 2,7 millones de empresas y la pérdida de unos 8,5 millones de puestos de trabajo en América Latina, estimó este jueves la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal).



Récord de contagios frenó reapertura económica en EE.UU.



La vuelta a la normalidad y hacia la recuperación económica tendrá que esperar en Estados Unidos después de que varios estados, entre ellos California, decidieran volver a restringir la apertura de negocios para detener un ritmo de contagios de la pandemia que este jueves volvió a registrar un nuevo máximo.

Comercio estrena medidas para el segundo día sin IVA



El primer día sin IVA le dejó al país muchas lecciones; el 99,8 % de los 73 mil establecimientos comerciales abiertos cumplió con los protocolos de bioseguridad, pero hubo tres cierres (uno en Bogotá, otro en Villavicencio y uno más en Cali) por no cumplir con las medidas sanitarias.



Las claves de Uruguay para controlar el coronavirus



Uruguay se ha convertido en un oasis en medio de la tormenta desatada por el covid-19. A pesar de compartir una frontera con Brasil, uno de los epicentros del coronavirus, la nación no ha tenido más de 100 casos activos en ningún momento durante casi un mes.





MIÉRCOLES 1 DE JULIO



Colombia, con más de 100.000 contagiados de coronavirus



El Ministerio de Salud entregó este miércoles el más reciente balance de contagios por coronavirus en Colombia, tras procesar en las últimas 24 horas 18.054 pruebas de covid. De acuerdo con este informe, se confirmaron 4.163 nuevos enfermos, cifra que eleva el total de casos en el país a 102.009.



Por otro lado, reportó 136 fallecimientos más por covid-19, con lo que la cifra de muertes llegó a 3.470, mientras que el número de recuperados ascendió a 43.407, con lo que el número de casos activos es de 54.941.





Latinoamérica registra el nivel de desempleo más alto en su historia



La pandemia del coronavirus sumió a América Latina y el Caribe "en una crisis económica y social sin precedentes" que ha dejado "un récord de 41 millones de desempleados", dijo este miércoles la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El impacto en el mercado laboral regional se traducirá en un aumento de la desigualdad y la pobreza, según un informe divulgado por la OIT, que tiene su sede latinoamericana en Lima.



Anuncian resultados positivos para otra vacuna contra el coronavirus



La farmacéutica estadounidense Pfizer y la firma alemana BioNTech anunciaron este miércoles resultados positivos en sus ensayos iniciales en humanos con la vacuna para el coronavirus en la que están trabajando.



El estudio incluyó a 45 adultos de entre 18 y 55 años y en él se probaron distintas dosis de la vacuna que, según las empresas, produjeron anticuerpos superiores a los de pacientes que se han recuperado de la covid-19.





MARTES 30 DE JUNIO



El último reporte de contagios por coronavirus en Colombia



Con 2.803 nuevos casos de coronavirus confirmados este martes por las autoridades de salud, tras procesar 17.282 pruebas en las últimas 24 horas, el país sumó un total de 97.846 contagios. Por otro lado, se reportaron 111 fallecimientos más por covid-19, con lo que la cifra de muertes llegó a 3.334, mientras que el número de recuperados ascendió a 42.073.



LUNES 29 DE JUNIO



Colombia se acerca a los 100.000 casos de coronavirus



Con un total de 17.609 pruebas procesadas, las autoridades de salud acaban de reportar 3.274 nuevos casos confirmados de coronavirus en el país este lunes, lo que eleva la cifra a un total de 95.043 personas que han sido infectadas con el virus en Colombia. Así mismo, el número de fallecidos llegó a 3.223 con los 117 reportados el día de hoy. Las personas recuperadas llegaron a 39.954 y actualmente hay 51.707 casos activos en Colombia.





Las nuevas medidas del Gobierno Nacional para los próximos Día sin IVA



El Ejecutivo le recomienda a los gobernadores y alcaldes del país que se suspendan, los días 3 y 19 de julio, las ventas presenciales de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones en todos los establecimientos de comercio considerados como de grandes superficies.



China ya autorizó el uso de vacuna contra el coronavirus



China aprobó este lunes el uso interno en el Ejército de la nueva vacuna de coronavirus desarrollada por el Instituto Científico Militar y la compañía biofarmacéutica china CanSino Biologics, anunció hoy la empresa.



"Los resultados continuos de las pruebas muestran que la vacuna Ad5-nCoV tiene el potencial de prevenir enfermedades causadas por el SARS-CoV-2", aseguró CanSino Biologics, citada por el portal de noticias Finance Sina.





DOMINGO 28 DE JUNIO



Muertes por coronavirus en Colombia sobrepasan las 3.000



Con un total de 18.410 pruebas procesadas, las autoridades de salud acaban de reportar 3.178 nuevos casos confirmados de coronavirus en el país este domingo, lo que eleva la cifra a un total de 91.769 personas que han sido infectadas con el virus en Colombia. Así mismo, el número de fallecidos llegó a 3.106 con los 167 reportados el día de hoy. Las personas recuperadas llegaron a 38.280 y actualmente hay 50.228 casos activos en Colombia.



El mundo superó los 10 millones de casos confirmados de coronavirus



La pandemia de coronavirus, que este domingo superó los 10 millones de contagios en el mundo, sigue expandiéndose de forma acelerada, sobre todo en América Latina y Estados Unidos, que concentra un cuarto del total de los casos. Desde que surgió en diciembre en China, el nuevo coronavirus se ha cobrado 498.779 vidas y el número oficial de contagiados acumulados asciende al menos a 10'003.942, según un recuento de la AFP a partir de fuentes oficiales. El ritmo de propagación de la pandemia sigue siendo vertiginoso, con un millón de nuevos casos reportados en solo seis días.





SÁBADO 27 DE JUNIO



López pedirá al Gobierno Nacional permiso para otra cuarentena estricta



La alcaldesa de Bogotá Claudia López anunció que el próximo martes 30 junio le pedirá al Gobierno Nacional la autorización para decretar otra cuarentena estricta en Bogotá por lo menos por 14 días, similar a la de marzo y abril, debido a la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos en la ciudad, que ya llega al 69,9% y aumentado su ocupación.



Nuevo récord diario de casos confirmados de coronavirus en colombia



Las autoridades acaban de reportar 4.149 nuevos casos confirmados de coronavirus en el país, lo que eleva la cifra a un total de 88.591 personas que han sido infectadas con el virus en el país. Así mismo, el número de fallecidos llegó a 2.939 con los 128 reportados el día de hoy. Las personas recuperadas llegaron a 36.273 y actualmente hay 49.238 casos activos en Colombia.



Procuraduría suspende a dos alcaldes por presunta corrupción



La Procuraduría de Colombia suspendió por tres meses a los alcaldes de Malambo (norte) y Armenia (centro) por presuntos malos manejos de dineros destinados a atender a población afectada por la pandemia del coronavirus, informó este sábado la entidad.





VIERNES 26 DE JUNIO





Contagios por coronavirus en Colombia registran nuevo récord diario



El total de casos de coronavirus en Colombia se elevó este viernes a 84.442, luego de que las autoridades de salud confirmaran 3.843 nuevos contagios, el dato más alto hasta hoy, tras procesar 18.866 pruebas en las últimas 24 horas. Por otro lado, se reportaron 157 fallecimientos más por covid-19, con lo que la cifra de muertes llegó a 2.811 mientras que el número de recuperados ascendió a 34.937



FMI prevé un hundimiento de la economía colombiana en 2020



El FMI prevé el hundimiento de la economía colombiana en este 2020 con una contracción del PIB de 7,8%, como consecuencia de la paralización productiva a que ha llevado la pandemia del coronavirus al país. Mientras que para el año entrante se espera un rebote de 4,0%.





Medicinas contra la hepatitis C, con buenos resultados contra covid-19



Medicamentos utilizados para el tratamiento de la hepatitis C inhiben la duplicidad del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 según los resultados de un estudio dirigido por la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), el mayor centro de investigación médica de Latinoamérica. La investigación evaluó los antivirales sofosbuvir y daclatasvir, siendo este último el que demostró mayor potencial en los estudios contra el coronavirus.





JUEVES 25 DE JUNIO



Colombia registró hoy nuevo récord de muertes diarias por coronavirus



Colombia llegó este jueves a los 80.599 contagios por coronavirus, luego de que las autoridades de salud analizaran 18.501 pruebas para la enfermedad, de las cuales 3.486 dieron resultados positivos en las últimas 24 horas.



Por otro lado, se reportaron 163 fallecimientos más por covid-19, con lo que la cifra de muertes llegó a 2.654 mientras que el número de recuperados llegó a 33.349.



Comienzan ensayos en humanos de otra vacuna contra el coronavirus



La farmacéutica nipona Agnes anunció este jueves que comenzará a probar la próxima semana en humanos una potencial vacuna genética contra la covid-19, con el objetivo de poder producirla a gran escala en 2021.





Empresarios ya vislumbran la Navidad al ritmo de pandemia



El anuncio del presidente de la República, Iván Duque, de que el país tendrá que convivir con el coronavirus por mucho más tiempo –lo cual implicaría pasar fechas como el Día de Amor y Amistad, Halloween, la semana de receso escolar y la Navidad bajo estas condiciones–, tiene a los empresarios de sectores como turismo, restaurantes, comercio y transporte, entre otros, recalibrando sus estrategias frente al reto de pasar el examen del distanciamiento.





MIÉRCOLES 24 DE JUNIO



Nuevo récord de contagios diarios por coronavirus en Colombia



El total de casos de coronavirus en Colombia se elevó este miércoles a 77.113, luego de que las autoridades de salud confirmaran 3.541 nuevos contagios, el dato más alto hasta hoy, tras procesar 16.981 pruebas en las últimas 24 horas.



Auxilio para familias de trabajadores de la salud muertos por covid

Fasecolda, gremio del sector asegurador, anunció que los familiares de los trabajadores de la salud que fallezcan a causa del coronavirus tendrán un auxilio y cobertura gratuita.

FMI espera este año una contracción económica mundial más aguda



El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió este miércoles que la crisis económica por la pandemia no tiene parangón y que la recuperación todavía es incierta, por lo que recortó fuertemente sus previsiones de abril a una contracción de la economía global de 4,9% en 2020.



MARTES 23 DE JUNIO



Gobierno anuncia una nueva extensión de la cuarentena



Durante el espacio de Prevención y Acción de este martes, el Presidente Iván Duque anunció que prolongará hasta el 15 de julio la cuarentena bajo la normatividad vigente. Esto quiere decir que se extenderá durante 15 días, ya que el próximo 1 de julio se terminaba el periodo de aislamiento inteligente obligatorio con 43 excepciones. Sin embargo, la medida se mantendrá con los protocolos establecidos tal y como está. El Jefe de Estado aclaró, sin embargo, que se mantendrá el proceso gradual de reactivación económica en el país: recuperar vida productiva y avanzar en la apertura de comercio.

Barranquilla endurece medidas para controlar la indisciplina social



Las autoridades de Barranquilla, uno de los mayores focos de la COVID-19 en Colombia, consideran que esta ciudad caribeña está en un "momento crítico" por la rápida propagación de la pandemia, por lo cual endurecieron las restricciones a la ciudadanía para tratar de mitigar la situación.



El coronavirus anda de rumba en Colombia



En plena escalada de la pandemia del coronavirus, que deja en Colombia más de 71.000 contagiados y 2.310 muertos, las fiestas se han convertido en el talón de Aquiles en la lucha del país contra la covid-19.



Coronavirus disparó la pandemia de la corrupción en Latinoamérica

​

El coronavirus no ha evitado que un virus persistente siga recorriendo Latinoamérica: la corrupción. Repartos irregulares de ayudas, compras sobrevaloradas, falta de transparencia en adjudicaciones, estos son algunos casos vinculados a la emergencia sanitaria que muestran la buena salud de unas prácticas ilegales que todavía no han encontrado una vacuna efectiva.

Djokovic da positivo para coronavirus después de gran fiesta



El número uno mundial Novak Djokovic anunció este martes que ha dado positivo por coronavirus, ampliando la lista de jugadores contagiados tras el torneo de exhibición Adria Tour, su fiesta del tenis en los Balcanes convertida en amenaza para el calendario de este deporte en los próximos meses. "Novak Djokovic dio positivo por covid-19", señaló en un comunicado su equipo. El texto añade que el serbio no sufre "ningún síntoma".





LUNES 22 DE JUNIO



Cifra de contagios por coronavirus en Colombia supera los 70.000 casos



La cifra de contagios por coronavirus en Colombia llegó este lunes a 71.183, luego de que en las últimas 24 horas se registraran 2.531 nuevos contagios. Hoy, según el ministerio de Salud, se procesaron 16.015 pruebas. Así mismo, las autoridades de salud reportaron 73 fallecimientos más por covid-19, con lo que la cifra de muertes totales llegó 2.310 El número de recuperados, por su parte, llegó a 28.968.

#ReporteCOVID19 🦠 Para este 22 de junio:



1.608 recuperados

2.531 nuevos casos

73 fallecidos

16.015 muestras procesadas



Para un total de:



28.968 recuperados

71.183 casos de COVID-19

2.310 muertes

620.288 muestras procesadas

39.786 casos activos https://t.co/6qWMUertKy pic.twitter.com/LMsbVK5HJZ — MinSaludCol (@MinSaludCol) June 22, 2020

La pandemia no cede: OMS advierte que sigue “acelerándose”



La Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes que la pandemia sigue "acelerándose" en el mundo, horas después de que Brasil superara las 50.000 muertes por coronavirus y mientras los países europeos avanzaban en su desconfinamiento. La pandemia de covid-19 "continúa acelerándose", con "un millón de casos señalados en solamente ocho días", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia virtual organizada por Dubái.

DOMINGO 21 DE JUNIO



Colombia registró cifra récord de muertes por coronavirus en un día



Colombia llegó este domingo a 68.652 contagios por coronavirus, luego de que 3.019 de las 18.451 pruebas procesadas en las últimas 24 horas dieran positivo para Covid-19.

​

Por su parte, las autoridades de salud reportaron 111 fallecimientos más por covid-19, con lo que la cifra de muertes totales llegó 2.237. Mientras tanto el número de recuperados llegó a 27.360.

#ReporteCOVID19 🦠 Para este 21 de junio, confirmamos en Colombia:



1.861 recuperados

3.019 nuevos casos

111 fallecidos

18.451 muestras procesadas



Para un total de:



27.360 recuperados

68.652 casos de COVID-19

2.237 muertes

604.273 muestras procesadashttps://t.co/6qWMUertKy pic.twitter.com/lYK2RU3Zdp — MinSaludCol (@MinSaludCol) June 21, 2020

Ministerio de Salud dio a conocer las actividades que ya tienen protocolos de bioseguridad



SÁBADO 20 DE JUNIO



Bogotá cuenta con 130 ventiladores más a partir de este sábado



Desde este sábado Bogotá cuenta con 130 ventiladores mecánicos más, que se suman a la capacidad ya instalada en el Distrito para la atención de pacientes covid-19. Esta es una entrega anticipada por parte del Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social.

Ventas del comercio superaron los $5 billones en el día sin IVA



La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) entregó un balance de las ventas de comercio durante el día sin IVA las cuales, a corte de las 5:00 de la tarde de este viernes, superaban los $5 billones, lo que representa un crecimiento de 158% respecto al año pasado, gracias a la jornada especial.

VIERNES 19 DE JUNIO



Día sin IVA prende las alarmas sanitarias en el país



Largas filas, aglomeraciones en establecimientos de comercio, personas que no respetan el distanciamiento social recomendado por las autoridades para evitar contagios de coronavirus, son algunas de las imágenes que han dejado las primeras horas del día sin IVA en varias regiones del país.

Bogotá ha hecho reapertura gradual y biosegura que ha permitido trabajar y cuidarnos, al tiempo que reducir la velocidad de contagio.



Minsalud reitera cumplir protocolos de bioseguridad en el día sin IVA



El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, reiteró este viernes a los colombianos cumplir con los protocolos de seguridad con el fin de no aumentar el contagio por coronavirus durante el día sin IVA que se lleva a cabo en todo el país. Durante toda la mañana usuarios han denunciado a través de redes sociales aglomeraciones en muchos de las grandes superficies del país.



Que los días sin IVA no se conviertan en dolores de cabeza



Los días sin IVA son una de las medidas que el gobierno nacional definió desde 2019 para impulsar el comercio en el país, fomentar la formalidad y la bancarización. Ante la crisis generada por la pandemia, se han hecho varias reformas en relación con la propuesta inicial, de manera que, según lo consignado en el Decreto 682 de 2020, sus fechas se anticiparon, se amplió el conjunto de productos con este beneficio y se elimina el requisito de la factura electrónica.





JUEVES 18 DE JUNIO



Colombia registró hoy más de 3.000 casos de coronavirus



Colombia llegó este jueves a los 60.217 contagios por coronavirus, luego de que las autoridades de salud analizaran 15.391 pruebas para la enfermedad, de las cuales 3.171 dieron resultados positivos en las últimas 24 horas.



Por otro lado, se reportaron 86 fallecimientos más por covid-19, con lo que la cifra de muertes llegó a 1.950 mientras que el número de recuperados llegó a 22.680.



Actividad real de la economía colombiana cayó 20% en abril



El Dane reveló este jueves el más reciente Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), el cual mide la evolución de la actividad real de la economía en el corto plazo y que se ajusta a la metodología utilizada en las cuentas nacionales trimestrales.



Militarizan a Barranquilla por desborde de casos de coronavirus



En Barranquilla, ciudad del norte de Colombia convertida en foco de la pandemia de covid-19, las autoridades sacaron militares a las calles para tratar de hacer cumplir a la ciudadanía las restricciones que buscan mantener el distanciamiento social.

Aprueban en último debate proyecto de pago a plazos justos



La plenaria del Senado aprobó en la noche de este miércoles el proyecto de ley de pago a plazos justos, iniciativa que beneficia a las micro, pequeñas y medianas empresas, que ahora no tendrán que esperar hasta 180 días para que las grandes compañías les paguen las facturas pendientes.





MIÉRCOLES 17 DE JUNIO



Casos de coronavirus llegan a 57.000 en el país



El más reciente reporte de las autoridades de salud este miércoles da cuenta de 2.115 nuevos pacientes diagnosticados con coronavirus en las últimas 24 horas, con lo cual el número de casos confirmados llegó a 57.046, de los cuales 21.326 se han recuperado. En el último día se procesaron 15.230 pruebas.



Asimismo, se confirmaron 63 nuevas muertes por covid-19, con lo que la cifra total de fallecimientos se elevó a 1.864.



Oxford ya produce vacunas contra el covid para venderlas en diciembre



El catedrático de farmacoepidemiología de la Universidad de Oxford, el español Daniel Prieto-Alhambra, reveló este miércoles que el Jenner Institute ya está produciendo la vacuna diseñada y desarrollada por científicos de esta universidad británica para poder distribuir en diciembre, una vez testadas.



Pekín vuelve a las medidas drásticas contra el coronavirus



Pekín endureció este miércoles las restricciones y ha puesto en marcha medidas extraordinarias e inéditas para contener el brote de coronavirus en su principal centro mayorista de alimentación, como la de hacer test del virus a los empleados de todos los restaurantes, universidades y mercados de la ciudad.



MARTES 16 DE JUNIO



El fármaco barato que ayuda a pacientes graves con coronavirus



Un fármaco barato y de fácil acceso en todo el mundo llamado Dexametasona puede ayudar a salvar vidas de pacientes que se encuentran graves a causa del coronavirus, según un estudio de la Universidad de Oxford divulgado este martes.





LUNES 15 DE JUNIO



América, cercada entre los contagios por coronavirus y la recesión

Cepal estima que la caída económica será la más fuerte de toda la historia de la región.



Aumento en casos de coronavirus en China avivan temores de un rebrote

Después de semanas de mantener el virus a raya, las autoridades chinas anunciaron el domingo 57 nuevos casos.



Coronavirus dispara la demanda mundial de bicicletas

En los últimos meses Giant, el mayor fabricante del mundo de bicicletas, no ha parado de trabajar.





Domingo 14 de junio



Colombia superó este domingo los 50.000 casos de coronavirus

Autoridades de salud reportaron hoy nuevo récord diario de contagios al registrar 2.193 nuevos enfermos por la covid- 19.



Resultados de la primera semana del plan piloto en centros comerciales

Desde el lunes 8 de junio hasta el sábado 13 ingresaron en total 261.368 visitantes hacer sus compras o diligencias.



Piden legalidad de Uber y 'apps' similares mientras dure la pandemia

Representantes del la Comisión Sexta enviaron misiva al Mintransporte para que estudie la posibilidad con el fin de mitigar la propagación del covid.



Bogotá declara la alerta naranja en todo el sistema hospitalario

Desde el martes, la Secretaría de Salud asume la rectoría de todas las UCI públicas y privadas. Regresa el pico y cédula para ingresar al comercio.





Sábado 13 de junio



Colombia registra nuevo récord diario de contagios por coronavirus

El número de recuperados ascendió a 19.426.



Latinoamérica afronta la amenaza de sufrir 'dos pandemias'

El riesgo de tener dos enfermedades de alto impacto circulando al mismo tiempo es alto.



El impacto del coronavirus en el valor de mercado de los futbolistas

Las preocupaciones de salud siguen siendo la máxima prioridad.



Lecciones que dejan 100 días de coronavirus en Colombia

Desde el pasado 6 de marzo, el país reportó el primer caso de covid-19. Expertos hablan de las enseñanzas de la crisis.



'Cifras de producción industrial son llamado a tomar medidas urgentes'

Andi presentó decálogo para la sostenibilidad de las empresas, la economía y el empleo.





VIERNES 12 DE JUNIO



OPS recomienda esperar para la reapertura económica de la región



La situación es delicada. Somos el epicentro de la pandemia, advierte el organismo internacional.



JUEVES 11 DE JUNIO



Colombia superó los 45.000 casos de coronavirus



Este jueves, tras procesar 13.391 pruebas, las autoridades de salud confirmaron 1.530 nuevos pacientes diagnosticados con coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el número de casos positivos en Colombia llegó a 45.212. Mientras que la cifra de recuperados se ubicó en 17.790.



Asimismo, el Ministerio de Salud confirmó 55 nuevas muertes por covid-19, con lo que la cifra total de fallecimientos se elevó a 1.488.



Moderna empezará pruebas de fase final de su vacuna contra coronavirus



La biotecnológica Moderna anunció este jueves que en julio comenzaría la tercera fase, y final, de su vacuna contra la coivd-19 en la que participarán unas 30.000 personas y con la que espera evitar casos sintomáticos del virus, prevenir la aparición de pacientes severos con la enfermedad para que no tengan que acudir al hospital y prevenir la infección.



Valor del dólar se dispara en Colombia



A esta hora, 9:16 de la mañana, el dólar sube 74 pesos en la Bolsa de Valores de Colombia y se negocia en un precio promedio de 3.748 pesos, frente a la TRM definida para este jueves en 3.674.



Precios del petróleo se derrumban este jueves



Los precios del petróleo se desploman este jueves ante los negativos pronósticos de la FED y una subida récord de los inventarios de petroleo en Estados Unidos.



A las 9:45 de la mañana hora de Colombia, el barril de Brent bajaba 6,21% a 39.14 dólares el barril mientras que el de WTI en Nueva York disminuía 7,05% a 36.81 dólares.



MIÉRCOLES 10 DE JUNIO



1.604 nuevos casos confirmados de coronavirus en Colombia



Las autoridades de salud confirmaron este miércoles otros 1.604 casos de coronavirus en el país, tras procesar 12.063 pruebas, con lo cual son 43.682 las personas contagiadas en Colombia.



Por su parte, las personas que se han recuperado en el país llegaron a los 17.333, con lo cual el número de casos activos es de 24.916, mientras que los fallecidos alcanzaron los 1.433, con las 61 muertes de las últimas 24 horas.



Ocde prevé caída del PIB de Colombia entre 6,1 % y el 7,9 % en 2020



Colombia afronta la peor recesión en un siglo como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 y su PIB caerá entre el 6,1 % y el 7,9 %, en el escenario más sombrío, indicó este miércoles la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).



Caída del PIB del país no sería tan profunda en 2020, estima la Anif



La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) revisó su pronóstico de crecimiento para la economía colombiana para este año de cero, que estimaba el mes pasado, a una contracción de 2,4%, teniendo en cuenta que hubo una marcada desaceleración del PIB en el primer trimestre y que en el segundo podría registrarse el más bajo de toda la historia del país.



Empezarán pruebas de otra vacuna contra el coronavirus en julio



El grupo estadounidense Johnson & Johnson anunció este miércoles que comenzará ensayos en humanos para una vacuna del coronavirus en la segunda mitad de julio, adelantando sus planes iniciales, que preveían hacerlo en septiembre. En un comunicado, la empresa explicó que ha sido posible "acelerar el desarrollo clínico" del producto gracias a los buenos datos obtenidos hasta ahora con él y a los contactos con los reguladores.



MARTES 9 DE JUNIO



Último reporte de contagios de coronavirus en Colombia



Colombia llegó este martes a los 42.078 contagios por coronavirus, luego de que las autoridades de salud analizaran 11.145 pruebas para la enfermedad, de las cuales 1.359 dieron resultados positivos. Por otro lado, se reportaron 64 fallecimientos más por covid-19, con lo que la cifra de muertes llegó a 1.372 mientras que el número de recuperados llegó a 16.534.



Así afectan la humedad, temperatura y superficies al coronavirus



¿Cuánto dura el coronavirus en las superficies? ¿En todas las ciudades se comporta igual? Un nuevo estudio dice que no: la temperatura, la humedad y el tipo de superficie juegan un papel importante en el tiempo que tardan las gotitas del virus en secarse después de toser o de estornudar.



'La pandemia del coronavirus está en sus comienzos, no en el final'



El epidemiólogo estadounidense Michael Osterholm considera que el mundo respondió de manera muy lenta ante la pandemia de coronavirus y, ahora, la está manejando como si ya casi hubiéramos terminado, algo que estima que no es así.



LUNES 8 DE JUNIO



Contagiados de coronavirus en Colombia llegaron a 40.000



Tras procesar 11.006 pruebas pruebas en las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud confirmó este lunes 1.483 nuevos contagios por coronavirus, cifra que eleva el total de casos en Colombia a 40.719.



Asimismo, las autoridades de salud, reportaron 49 fallecimientos más por covid-19, con lo que la cifra de muertes llegó a 1.308, mientras que el número de recuperados ascendió a 16.427.



PIB de Colombia caería cerca de 5% este año, según el Banco Mundial



La economía colombiana se contraerá 4,9% durante este año debido a las medidas adoptadas para combatir la transmisión del coronavirus y la parcial paralización tanto de las economías como del comercio global, mientras que el PIB de Latinoamérica tendrá una contracción de 7,2%, según previsiones acabadas de revelar por el Banco Mundial.



Estos son los cuatro centros comerciales de Bogotá que abren hoy



La Alcaldía de Bogotá dio a conocer los cuatro centros comerciales de la ciudad que arrancarán operaciones este lunes bajo la figura de plan piloto, con el objetivo de conocer el comportamiento de estos complejos en la reapertura gradual de la economía y en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.



Estudio destaca eficacia de cuarentenas contra el coronavirus



Las medidas adoptadas para frenar la propagación del SARS-CoV-2, como confinamientos o cierres de fronteras, han "prevenido o retrasado" la aparición de hasta 62 millones de casos en China, Corea del Sur, Italia, Irán, Francia y Estados Unidos.







DOMINGO 7 DE JUNIO



Nuevos contagios de coronavirus en Colombia



Las autoridades colombianas reportaron 1.209 nuevos casos confirmados de coronavirus en el país este domingo, con lo que la cifra total de los contagiados asciende a 39.236. Así mismo, informaron de 54 nuevas muertes, con lo que llegan a 1.259 personas fallecidas desde que llegó la pandemia al país, y un total de 15.322 recuperados.



Los centros comerciales que abrirán desde este lunes en Bogotá



En el inicio de un plan piloto, la alcaldía de Bogotá autorizó la operación desde este lunes 8 de junio y hasta el próximo 14 de junio , de los centros comerciales de Unicentro, Palatino, Gran Estación, Galerías, SantaFé, Plaza Imperial, Parque La Colina, Plaza Central, Calima, Tunal, Gran Plaza Ensueño, Salitre Plaza, Hayuelos, Multiplaza, Portal 80, Titán Plaza, Diverplaza, Andino, Atlantis Plaza, Unilago, Centro de Alta Tecnología y Centro Mayor.



Empiezan a producir candidata a vacuna contra el coronavirus



El grupo farmacéutico británico AstraZeneca afirmó el viernes que espera resultados en septiembre sobre la eficacia de la vacuna contra el coronavirus en el que está trabajando con la Universidad de Oxford. "En septiembre deberíamos saber si tenemos o no una vacuna efectiva", dijo a la BBC el director ejecutivo de la compañía, Pascal Soriot.





SÁBADO 6 DE JUNIO



Nuevo récord de muertes diarias por coronavirus en Colombia



Las autoridades colombianas reportaron 1.392 nuevos casos confirmados de coronavirus en el país, con lo que la cifra total de los contagiados asciende a 38.027. Así mismo, informaron de 60 nuevas muertes, con lo que llegan a 1.205 personas desde que llegó la pandemia al país, y un total de 14.382 recuperados.





Barranquilla, en alerta por crecimiento de casos de coronavirus



El acelerado crecimiento de los contagios y muertes por el covid-19 tiene en alerta a las autoridades de Barranquilla, en el Caribe colombiano, justo cuando se cumplen este sábado tres meses del primer caso en el país suramericano.



Gobierno amplía opción de diferir pago de facturas de energía y gas



El Gobierno Nacional anunció este sábado en la mañana que extendió hasta junio la posibilidad de que los usuarios residenciales de estratos 1 y 2 puedan diferir por un plazo de 36 meses el costo del consumo básico o de subsistencia que no sea subsidiado en sus facturas de energía eléctrica y gas combustible por redes, sin recargo adicional.





VIERNES 5 DE JUNIO



Los comerciantes que podrán terminar arriendos sin pagar toda la multa



Ante la imposibilidad de desarrollar actividades económicas asociadas a restaurantes, bares, gimnasios, cines, teatros y alojamientos, entre otras, y para poder explotar los locales comerciales en los cuales están establecidas, el Gobierno expidió el decreto 797 del 4 de junio en el que autoriza a estos comerciantes a terminar de manera unilateral los contratos de arrendamiento.



Gobierno amplía los subsidios a la nómina



El Gobierno nacional tomó la decisión de ampliar por un mes más, hasta agosto, el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef), con el fin de auxiliar a las empresas durante la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus.



Récord de muertes diarias por coronavirus en el país



El Ministerio de Salud entregó este viernes el más reciente balance de contagios por coronavirus en Colombia, tras procesar en las últimas 24 horas 12.346 pruebas de covid. De acuerdo con este informe, se confirmaron 1.515 nuevos enfermos, cifra que eleva el total de casos en el país a 36.635.



Los nuevos casos se registraron en Bogotá (402), Valle (210), Barranquilla (206), Atlántico (199), Cartagena (136), Chocó (60), Amazonas (54), Cundinamarca (52), Nariño (48), Antioquia (32), Córdoba (22), Cesar (20), Santander (15) ,Cauca (10), Santa Marta (9) Sucre (8), Magdalena (8), Bolívar (7), La Guajira (4), Tolima (3), Caldas (2), Risaralda (2), Meta (2), Boyacá (1), Huila (1), Putumayo (1), Quindío (1).



Por otro lado, reportó 58 fallecimientos más por covid-19, con lo que la cifra de muertes llegó a 1.145, mientras que el número de recuperados ascendió a 13.638, con lo que el número de casos activos es de 21.852.





JUEVES 4 DE JUNIO



Comercio presentó plan piloto para propuesta de reactivación en Bogota



El gremio de los comerciantes entregó a la Alcaldía de Bogotá su propuesta de reactivación económica para el plan piloto que inicia la próxima semana, como lo anunció la alcaldesa Claudia López.



Gobierno amplía cobertura de subsidios de desempleo



El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, explicó este jueves las últimas decisiones tomadas por el Gobierno Nacional frente al tema laboral en el país, entre ellas la posibilidad de que los empleadores acuerden con los trabajadores el pago de la prima a plazos y la definición de los turnos de trabajo, entre otros.



Habrá auxilio de conectividad para el trabajo en casa



El subsidio de transporte ahora es el subsidio de conectividad digital, el cual beneficiará a los colombianos que ahora trabajan desde sus casas por motivo de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno para mitigar el impacto del coronavirus.





MIÉRCOLES 3 DE JUNIO



Último reporte de los casos de coronavirus en Colombia



Luego de procesar 12.219 pruebas pruebas en las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud confirmó este miércoles 1.521 nuevos contagios por coronavirus, cifra que eleva el total de casos en Colombia a 33.354.



Asimismo, las autoridades de salud, reportaron 36 fallecimientos más por covid-19, con lo que la cifra de muertes llegó a 1.045, mientras que el número de recuperados ascendió a 12.288.



MARTES 2 DE JUNIO



Muertes por coronavirus superan las 1.000 en el país



Tras procesar en el último día 9.071 pruebas, las autoridades de salud confirmaron este martes 1.340 nuevos contagios por coronavirus en Colombia, cifra que eleva el total de casos en el país 31.833.



Por otro lado, reportó 40 fallecimientos más por covid-19, con lo que la cifra de muertes llegó a 1.009, mientras que el número de recuperados ascendió a 11.142.



LUNES 1 DE JUNIO



Contagios por coronavirus en Colombia superan los 30.000 casos



Tas autoridades de salud, luego de procesar 9.325 pruebas en el último día, confirmaron este lunes otros 1.110 casos de coronavirus en el país , con lo cual son 30.493 las personas que han sido contagiadas en el país.



Asimismo, el ministerio de Salud reportó que las personas que se han recuperado en el país llegaron a los 9.661 mientras que los fallecidos alcanzaron los 969, con las 30 muertes de las últimas 24 horas.



DOMINGO 31 DE MAYO



El más reciente reporte de contagios de coronavirus en Colombia



La cifra de personas contagiadas de coronavirus ascendió este domingo a 29.383 casos, luego de que las autoridades de salud analizaran 12.038 pruebas en las últimas 24 horas.



De acuerdo con el más reciente reporte, este domingo se registraron 1.147 contagios.



Por su parte, el número de personas recuperadas en el país subió a 8.543, luego de que este domingo se lograra un récord diario con más de 1.400 recuperados en un día. Mientras tanto, los fallecidos alcanzaron los 939, luego de las 49 nuevas muertes por covid-19 reportadas en las últimas 24 horas.



SÁBADO 30 DE MAYO



Bogotá, Cartagena y Cali extreman medidas por desborde del Covid



Bogotá, Cartagena y Cali, principales focos de coronavirus en Colombia, no podrán abrir más sectores de la economía el 1 de junio como ocurrirá en otras ciudades del país en las que el Gobierno nacional autorizó la flexibilización de la cuarentena.



Los ministerios de Salud y del Interior publicaron este sábado nuevas medidas para esas tres capitales, que deberán mantener las restricciones del aislamiento obligatorio, vigente desde el 25 de marzo, al menos hasta el próximo 15 de junio.



Cifra de recuperados por coronavirus en Colombia supera los 7.000 casos



Tras procesar 13.368 pruebas en las últimas 24 horas, las autoridades de salud confirmaron este sábado otros 1.548 casos de coronavirus en el país, con lo cual aumenta a 28.236 el número de personas contagiadas en Colombia.



Así mismo, las personas que se han recuperado en el país llegaron a los 7.121 mientras que los fallecidos alcanzaron los 890, con las 37 muertes de las últimas 24 horas.



VIERNES 29 DE MAYO



Dramático aumento del desempleo en Colombia



El Dane acaba de anunciar que el desempleo en Colombia llegó a 19,8% durante abril pasado, un aumento de 9,5% respecto al mismo mes del 2019 cuando se ubicó en 10,3%, como consecuencia de los efectos de la pandemia en la economía nacional, con la cual el aparato productivo del país permaneció cerrado durante dicho mes.



Gasto de los hogares siguió creciendo en mayo



El gasto de los hogares en Colombia tuvo un crecimiento importante de 1,9% en la semana que terminó el 22 de mayo, respecto a la semana inmediatamente anterior, así lo reveló Camilo Herrera, presidente de la junta directiva de Raddar, firma especializada en el tema.



Farmacéuticas creen en una vacuna este año contra el coronavirus



¿Es posible una vacuna contra el nuevo coronavirus en 2020? Los directivos de la industria farmacéutica son optimistas, pero advierten que los desafíos serán "colosales" para producir y distribuir los miles de millones de dosis necesarias.





JUEVES 27 DE JUNIO



Gobierno mantiene aislamiento obligatorio hasta el 1 de julio



Este jueves, el Gobierno Nacional firmó el decreto 749 del 28 de mayo de 2020 por medio del cual se imparten instrucciones para la emergencia sanitaria que enfrenta el país por cuenta del coronavirus.



Ya hay fecha de reactivación de vuelos internacionales



Durante el programa diario 'Prevención y Acción' la ministra de Transporte, Ángela Orozco, señaló que la restricción de vuelos internacionales en el país continuará hasta el 31 de agosto y desde el 1 de septiembre se permitirá la venta y compra de pasajes aéreos con destinos internacionales.



Cifra récord de contagios de coronavirus



Las autoridades de salud confirmaron este jueves otros 1.268 casos de coronavirus en el país, tras procesar 12.150 pruebas, con lo cual son 25.366 las personas contagiadas en Colombia. Por su parte, las personas que se han recuperado en el país llegaron a los 6.665 mientras que los fallecidos alcanzaron los 822, con las 19 muertes de las últimas 24 horas.



MIÉRCOLES 27 DE MAYO



Derrumbe de la economía en el segundo trimestre llegaría al 15%



La economía de Colombia caería entre 10 y 15 % en el segundo trimestre del año, según estimó este miércoles el Banco de la República. Estos números malos, según el gerente del Emisor, Juan José Echavarría, se compensarían en los siguientes dos trimestres, pero no alcanzaría para lograr un PIB positivo a final del 2020.



Proponen ley para garantizar el derecho a la 'desconexión' laboral



"Se está trabajando el doble o el triple, ocupando horarios de descanso, espacios familiares y manejando niveles de estrés alarmantes. Al mismo tiempo: se trabaja, se hacen tareas con los hijos y se realizan labores domésticas”, con esos argumentos el representante a la Cámara Rodrigo Rojas (Liberal) radicó en la secretaría de esta corporación un proyecto de ley que busca promover el respeto por los límites de la vida laboral y personal.





MARTES 26 DE MAYO



Cifra de contagiados por coronavirus en Colombia supera los 23.000



Las autoridades de salud, luego de procesar 10.306 pruebas en el último día, confirmaron este martes otros 1.022 casos de coronavirus en el país , con lo cual son 23.003 las personas que han sido contagiadas en el país.





Dólar cerró con fuerte caída este martes



En la jornada de este martes, el dólar en la Bolsa de Valores de Colombia cayó con fuerza y perdió 57 pesos. La divisa se negoció en un precio promedio de 3.725 pesos, respecto a la TRM definida para este martes en 3.782 pesos.



Prueban con éxito dos medicamentos contra el coronavirus



El Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica, dependiente del Ministerio de Defensa, informó este martes que probó con éxito para el tratamiento de la Covid-19 dos medicamentos utilizados para combatir la enfermedad de Gaucher.



Las zonas del país con mayor tasa de contagio y mortalidad por covid



La Organización Panamericana de la Salud (OPS) entregó su más reciente informe sobre la situación y el comportamiento del coronavirus en Colombia, con corte al 25 de mayo, en el que destacan, entre otras cosas, el avance de la pandemia por regiones, población más afectada y los indicadores de gravedad y mortalidad.





LUNES 24 DE MAYO



Nuevo reporte de contagios por coronavirus en Colombia

En las últimas 24 horas se reportó la muerte de 23 personas por el virus, mientras que el número de recuperados ascendió a 5.265.



Wuhan contra el coronavirus: más de 6,5 millones de pruebas en 10 días

La intención de las autoridades locales era estimar el número de casos asintomáticos ante la paulatina vuelta a la normalidad.



OMS ve cada vez mas lejana una segunda ola importante del coronavirus

Según modelos de la organización, esta posibilidad se está descartando más.



DOMINGO 24 DE MAYO



Aerolíneas recuperan lentamente sus itinerarios para volver a volar

Compañías como Lufthansa, Air France, Ryanair, easyJet, Condor, Latam, Emirates o la española Volotea han anunciado reinicio paulatino de operaciones.



Acorralado por la pandemia, Brasil aún debate sobre aislamiento total

Es el segundo país con más casos en el mundo de Covid. El virus ha cegado la vida de más de 22.000 personas e infectado a cerca de 350.000.



Bitácora del "Susurro", el barco colombiano infectado de COVID

Uno de sus tripulantes falleció y de los otros siete, seis están contagiados de coronavirus.



SÁBADO 23 DE MAYO



Crisis del covid disparará la automatización del trabajo

La realidad es que los robots no estarán enfermos o asustados por el virus, y el futuro del trabajo está cambiando.



El panorama de América Latina, el nuevo epicentro de la pandemia

En la región han fallecido más de 37.000 personas y se han registrado unos 675.000 contagios de covid-19.



Contagios de covid se duplican en un mes y superan los 5 millones

No obstante, los casos se estabilizaron en Rusia y la emergencia en Tokio podría levantarse pronto.



VIERNES 22 DE MAYO



Los sitios con mayor y menor riesgo de contagios de coronavirus



El Instituto Nacional de Salud dio a conocer los lugares con más probabilidades de contagiarse. Entre los lugares con riesgo “Muy alto” están los hospitales, el transporte público, reuniones familiares o con amigos, bares- discotecas, eventos religiosos, eventos masivo, plazas de mercado y gimnasios.



Cifra de contagiados superó los 19.000 casos este viernes

Tras procesar 7.964 pruebas pruebas en las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud confirmó este viernes 801 nuevos contagios por coronavirus, cifra que eleva el total de casos en Colombia a 19.131.



China desarrolla promisoria vacuna contra el coronavirus

Una vacuna experimental contra la COVID-19 desarrollada por la firma china CanSino Biologics, uno de los principales candidatos en la carrera mundial por elaborar una vacuna que ayude a poner fin a la pandemia, se mostró segura y generó una respuesta inmune en un estudio preliminar en humanos.





JUEVES 21 DE MAYO



Imputan cargos a 10 alcaldes del país por irregularidades en contratos durante la pandemia



Durante la presentación de los resultados de la lucha anticorrupción en tiempos de coronavirus, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que se imputarán cargos y se solicitará medida de aseguramiento contra 10 alcaldes del país por presuntas irregularidades en la celebración de contratos firmados en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.



Se trata de los alcaldes de Armenia, Manaure, Cereté, Socorro (Santander), Calarcá, San Antonio (Tolima) San Pedro (Valle del Cauca), Guaduas, Coveñas y Paracabildo.



Así mismo, el fiscal señaló que los alcaldes de Guaduas y Paracabildo ya fueron capturados.



Último balance de contagios por coronavirus en Colombia



Con 643 nuevos casos de coronavirus confirmados este jueves por la autoridades de salud, tras procesar 7.574 pruebas de covid, el país sumó un total de 18.330 contagios.



Por otro lado, se reportó 22 fallecimientos más por covid-19, con lo que la cifra de muertes llegó a 652, mientras que el número de recuperados ascendió a 4.431.



Gobierno busca flexiblizar el pago de la prima de mitad de año



El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que el Gobierno busca la manera de posponer el pago de la prima de junio, aunque no eliminarla, debido a los problemas de caja que afrontan muchas de las empresas y comercios del país, por la crisis del coronavirus.





MIÉRCOLES 20 DE MAYO



La nueva resolución que fija lineamientos sobre apoyos a empleo formal



Se trata de la resolución 1129 del 20 de mayo de 2020 y define la metodología de cálculo de la disminución de ingresos para los beneficiarios.





Los negocios que pueden y no pueden abrir desde el 1 de junio



Se levanta restricciones a peluquerías y centros comerciales. Restaurantes y bares siguen cerrados, entre otros.



MARTES 19 DE MAYO



Gobierno extiende el aislamiento preventivo obligatorio una semana



El presidente Iván Duque además anunció que la emergencia sanitaria se mantendrá por tres meses más.



Los nuevos casos de contagios por coronavirus en Colombia



tras procesar en el último día 6.158 pruebas, las autoridades de salud confirmaron este martes 640 nuevos contagios por coronavirus en Colombia , cifra que eleva el total de casos en el país a 16.935.



LUNES 18 DE MAYO



Posible vacuna contra coronavirus en EE. UU. da resultados positivos



Esta pertenece a la firma de biotecnología estadounidense Moderna.



Vacuna china contra el coronavirus será un bien público mundial



Así lo dijo este lunes el presidente chino Xi Jinping, siempre y cuando haya una disponible.



DOMINGO 17 DE MAYO



Aumentaron los casos de coronavirus en el país



Este domingo las autoridades de salud de Colombia reportaron 635 nuevos casos confirmados de coronavirus en el país, con lo que en total se han contagiado 15.574 personas.



'Habrá una quebrazón masiva de bares y restaurantes en Colombia'



Es probable que sobrevivan quienes sean propietarios de los locales", sentencia Douglas Becerra, administrador del bar Havana, en Cartagena, negocio que como la mayoría de restaurantes y discotecas de Colombia vive días de incertidumbre por culpa de la pandemia que lo tiene al borde de la quiebra.



La crisis del coronavirus impacta a las universidades



El costo de la educación universitaria ha sido desconcertante durante mucho tiempo en Estados Unidos, donde un año de estudios superiores cuesta decenas de miles de dólares. Pero a medida que se instala la crisis del coronavirus, los estudiantes, muchos de los cuales obtienen grandes préstamos para financiar sus títulos, se preguntan cómo justificar el gasto de 70.000 dólares al año en... clases a través de la aplicación de videollamadas Zoom.



Los gastos de la pandemia solo pueden pagarse imprimiendo dinero



Obligados a un gasto récord por la amenaza de otra Gran Depresión, los formuladores de políticas están difuminando las líneas entre pedir prestado el dinero que necesitan y simplemente crearlo. La mayoría de las economías modernas han tratado de mantener las dos actividades lo más separadas posible.



SÁBADO 16 DE MAYO



Casos de coronavirus confirmados en el país se acercan a los 15.000



Las autoridades acaban de reportar otros 723 nuevos casos de coronavirus confirmados en el país, para un total de 14.939 personas que han sido contagiadas en el país.



¿Volveremos a las oficinas de lunes a viernes después de la pandemia?



Tienen todavía futuro las grandes torres de oficinas? La explosión del teletrabajo con la pandemia de coronavirus está dando ideas a las empresas que lo ven como una fuente de ahorro, aunque signifique una modificación profunda del entorno laboral.



Así se están reactivando las economías en las Américas



Las mayores economías de América como Estados Unidos, Brasil, Argentina o México se reactivan de forma asimétrica y centrándose en sectores como el comercio, la construcción o el automotriz para salvar la economía de una caída mundial de hasta 3,2% en 2020 por el parón del covid-19, el mayor desplome desde la Gran Depresión.





VIERNES 15 DE MAYO



Coronavirus golpeó fuertemente al PIB de Colombia en primer trimestre



El Dane acaba de revelar que la economía colombiana creció 1,1 % durante el primer trimestre de este año, cuando al final de este periodo se vio afectada por la pandemia del coronavirus.



La economía colombiana venía a un buen ritmo durante el primer bimestre de 2020, incluso el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó una cifra de 4,1%, con enero con una expansión económica de 3,5% mientras que febrero se había disparado al 4,8%. Este viernes reveló que en el mes de marzo se contrajo -4,9%.



'Muchos de los trabajos eliminados por la pandemia no volverán'



Larry Fink, el director general de la mayor gestora de fondos mundial, la estadounidense BlackRock, avisó que el mundo poscoronavirus necesitará de programas de empleo porque los puestos de trabajo suprimidos durante la pandemia "no volverán".



"Muchos de los empleos eliminados por el COVID-19 no volverán" y "no veremos una retomada tan drástica", pronosticó Fink en una videoconferencia promovida por la filial brasileña del Banco Santander.



SIC investigará a apps de domicilios por presuntas irregularidades



La Superintendencia de Industria y Comercio informó en un comunicado que requirió a las plataformas Rappi S.A.S., Ubert Eats, Ifood y Domicilios.com para verificar el cumplimiento de los derechos de los consumidores a recibir información veraz, suficiente y oportuna, y el ejercicio pertinente de los derechos de retracto y reversión de pago el día 10 de mayo de 2020, relacionadas con incumplimiento en los tiempos de entrega de los productos, falta de información y confirmación de pedidos, demoras en la devolución de dinero de productos no entregados, descuentos en tarjetas de crédito cuando la orden no fue tomada o el producto no fue entregado a satisfacción, entre otras.





JUEVES 14 DE MAYO



Colombia llegó a los 13.610 contagios



Colombia sumó este jueves 680 casos de COVID-19, nuevo récord diario de contagios con los que el país llegó a 13.610 enfermos, mientras que fallecieron 16 personas que elevan a 525 las víctimas mortales de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.



En cuanto a las muertes, la autoridad sanitaria señaló que cuatro ocurrieron en Cartagena de Indias, tres en Bogotá y tres en el Valle del Cauca, dos de ellas en Cali, la capital departamental, y la otra en Buenaventura. También fallecieron dos personas en Nariño (Tumaco y Mosquera), mientras que el resto de víctimas mortales estaban en Pueblo Viejo (Magdalena), Malambo (Atlántico), Leticia (Amazonas) y Manizales (Caldas).



En la jornada -en la que fueron procesadas 5.251 pruebas que elevan el acumulado del país a 177.050- se recuperaron 225 pacientes para un total de 3.358 personas que superaron la enfermedad.



Coronavirus perjudicará más a los trabajadores de bajos salarios



Se proyecta que la pandemia de Covid-19 eliminará cuatro años de crecimiento de la economía global, o casi 8,5 billones de dólares en producción total, según un nuevo estudio de las Naciones Unidas. Se estima una reducción de 3,2% del PIB mundial para este año, según el informe de las Naciones Unidas 'Situación Económica Mundial y sus Perspectivas'.



Polémica de Sanofi por asegurar que vacuna iría primero para EE. UU.



Francia protestó este jueves tras el anuncio del gigante farmacéutico francés Sanofi de que dará prioridad a Estados Unidos en caso de hallar una vacuna contra la covid-19, una medida "inaceptable" en plena pandemia que ha matado a cerca de 300.000 personas en todo el mundo.





MIÉRCOLES 13 MAYO



¿Cuánto afectó el coronavirus al PIB del primer trimestre de Colombia?



Este viernes 15 de mayo el Dane publica la cifra del PIB del primer trimestre del año de Colombia, un dato que medirá cómo afectó la pandemia del coronavirus a la economía colombiana al final de ese periodo.



La economía colombiana venía a un buen ritmo durante el primer bimestre de 2020, incluso el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó una cifra de 4,1%, con enero con una expansión económica de 3,5% mientras que febrero se había disparado al 4,8%.



Siete de cada 10 empresarios están preocupados por su futuro



Siete de cada 10 empresarios están preocupados o muy preocupados por el impacto de la pandemia sobre el futuro económico de las empresas, y son muy pocos los que se sienten preparados para afrontar sus consecuencias económicas.



Twitter permitirá a sus empleados teletrabajo para siempre



La multinacional estadounidense Twitter propuso a sus empleados quedarse a trabajar desde casa "para siempre" si así lo desean, convirtiéndose en la primera gran tecnológica en tomar este paso como respuesta a la pandemia del coronavirus.



'Daños del coronavirus a la economía de EE. UU. podrían ser duraderos'



Los daños causados por la pandemia del coronavirus a la economía estadounidense podrían ser "duraderos", dijo este miércoles el presidente de la Reserva Federal, que advirtió además que podrían ser necesarias más medidas de estímulo. "Un apoyo fiscal adicional puede ser costoso, pero vale la pena, si ayuda a evitar un daño económico a largo plazo y nos deja con una recuperación más robusta", afirmó en un discurso Jerome Powell, jefe del banco emisor estadounidense.





MARTES 12 DE MAYO



Casos de coronavirus en Colombia sobrepasan los 12.000



según el más reciente balance del Ministerio de Salud entregado este martes, que procesó en el último día 6.805 pruebas, se confirmaron 659 nuevos contagios por coronavirus, cifra que eleva el total de casos en Colombia a 12.272.



Por otro lado, se reportó 14 fallecimientos más por covid-19, con lo que la cifra de muertes llegó a 493, mientras que el número de recuperados ascendió a 2.971.





Triple combinación de droga mostró buen resultado contra coronavirus



El fármaco antipalúdico hidroxicloroquina ha mostrado resultados mixtos frente al coronavirus en los primeros estudios, pero un nuevo artículo de expertos de Nueva York sugiere que combinarlo con el suplemento dietético de sulfato de zinc podría crear un tratamiento más efectivo.



Precios internacionales del petróleo se recuperaron



el petróleo subió este martes impulsado por los anuncios de recortes de producción de varios países del Golfo Pérsico, con Arabia Saudita a la cabeza. El barril de WTI para entrega en junio trepó 6,8% en Nueva York a 25,78 dólares. En tanto el

Brent del mar del Norte para entrega en julio cerró en 29,98 dólares en Londres, un alza de 1,2% sobre el cierre del lunes.



Desconfinamiento precoz provocaría muertes y sufrimientos evitables



Anthony Fauci, el principal consejero médico del gobierno de Donald Trump, advirtió este martes que un desconfinamiento precoz puede tener consecuencias serias y provocar "muertes y sufrimientos que son evitables", defendiendo la cautela en un tema que genera polémica en Estados Unidos.





LUNES 11 DE MAYO



550 nuevos casos de coronavirus en el país



Tras procesar 2.825 pruebas pruebas en las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud confirmó este lunes 550 nuevos contagios por coronavirus, cifra que eleva el total de casos en Colombia a 11.613.



Por otro lado, reportó 16 fallecimientos más por covid-19, con lo que la cifra de muertes llegó a 479, mientras que el número de recuperados ascendió a 2.825.



U, V, W o L: ¿Cuál será el comportamiento de las economías por crisis?



'V' como olvido y vuelta a empezar, "W" como recaída repentina, "L" como el peor de los escenarios. Los economistas recurren al abecedario para definir en una sola letra las diferentes salidas de la crisis tras el desconfinamiento.



Los laboratorios donde puede hacerse la prueba del coronavirus



La capacidad de testeo del nuevo coronavirus se viene fortaleciendo en Colombia. En el país hay 53 laboratorios autorizados que acompañan al Instituto Nacional de Salud (INS) en la realización de estas pruebas, con el fin de detectar el mayor número de contagios posibles y aislar de manera oportuna a quienes padecen covid-19, acatando así las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Condiciones para usar el carro en Bogotá, en nueva fase de cuarentena



Bogotá entró este lunes en una nueva fase de la cuarentena, en la que, según los cálculos de la Administración Distrital, están habilitadas cerca de 2,3 millones de personas para salir.



¿Cuánto vale una vida? El debate en etapa de reactivación de economías



¿Qué vale una vida? La cuestión atormenta a los filósofos pero también genera debate entre los economistas desde hace décadas, y se ha vuelto a poner de actualidad ante la perspectiva del desconfinamiento, que plantea la disyuntiva entre el riesgo mortal y los desastres económicos o sociales.





DOMINGO 10 DE MAYO





Contagios en Colombia sobrepasan los 11.000



El Ministerio de Salud entregó este domingo el más reciente reporte de contagios por coronavirus, cifra que asciende a 11.063. En las últimas horas, se procesaron 6.484 pruebas, de las cuales 568 fueron positivas para covid- 19.



Por su parte, se registraron 18 fallecimientos más, con lo que la cifra de muertes llegó a 463, mientras que el número de recuperados ascendió a 2.705.





El mundo empieza a desconfinarse pero el fantasma del covid-19 no se va



Varios países europeos, como Francia y España, viven este domingo su último día de confinamiento, entre alegría y miedo a un nuevo repunte de contagios del coronavirus, que ya ha dejado casi 280.000 muertos en el mundo.



SÁBADO 9 DE MAYO



El último balance de contagios por coronavirus en Colombia



Este sábado el número de contagios por coronavirus ascendió a 10.495, según el más reciente balance del Ministerio de Salud. De acuerdo con las autoridades en las últimas 24 horas se procesaron 5.173 pruebas, de las cuales 444 fueron positivas para covid- 19.



El decreto que fija las condiciones para los subsidios a las nóminas



Fue firmado el decreto legislativo 639 de 2020, a través del cual el Gobierno Nacional fijó las condiciones y reglamentó los subsidios a las nóminas de empresas del país que durante la pandemia hayan tenido una disminución de mínimo el 20% en su facturación.



Ciclistas de élite regresan a las carreteras de Colombia desde el lunes



El Gobierno colombiano autorizó a 50 ciclistas, incluidos Egan Bernal, Nairo Quintana y Rigoberto Urán, a entrenar en carretera desde la próxima semana para que puedan prepararse para las carreras internacionales que disputarán en el segundo semestre como el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España.



VIERNES 8 DE MAYO



Ya van más de 10.000 casos de coronavirus en Colombia



El Ministerio de Salud entregó este viernes el más reciente balance de contagiados en Colombia, que en las últimas 24 horas procesó 4.387 pruebas.



De acuerdo con este informe, se confirmaron 595 nuevos contagios por coronavirus, cifra que eleva el total de casos en Colombia a 10.051.



Descubren anticuerpo eficaz para bloquear el nuevo coronavirus



Un pequeño anticuerpo producido por las llamas resulta eficaz para bloquear el nuevo coronavirus, descubrieron investigadores de la universidad belga de Gante, quienes reivindican "un avance muy importante" de cara a un tratamiento antiviral.



Coronavirus disparó el desempleo en Estados Unidos a 14,7%



La tasa de desempleo en Estados Unidos subió de 4,4% en marzo a 14,7% en abril tras la pérdida de 20,5 millones de empleos por la pandemia del coronavirus el mes pasado, según datos publicados este viernes por el Departamento de Trabajo. "El empleo se redujo en prácticamente todos los principales sectores industriales, con una caída más marcada en los sectores de ocio y la hotelería", indicó el Departamento de Trabajo.





JUEVES 7 DE MAYO



¿Cuáles empresas pueden acceder a medidas para protección del empleo?



El Gobierno Nacional declaró la ampliación de la emergencia económica con el fin de seguir mitigando los efectos de la pandemia.



Uno de los anuncios hechos en el marco de la emergencia es que se subsidiará el equivalente al 40% de un salario mínimo de la nómina de estas, siempre y cuando, hayan tenido una reducción del 20% en su facturación, en aras de proteger el empleo y el flujo de caja de las empresas.



Histórico deterioro de la confianza de los consumidores colombianos



La confianza de los consumidores colombiano sufrió una histórica caída en abril. Así lo evidencia el más reciente Índice de Confianza del Consumidor (ICC), que registró un balance de -41,3% durante el cuarto mes del año, el resultado más bajo desde que se realiza la medición (noviembre de 2001).



ABC del ‘borrón y cuenta nueva’



El proyecto de ley de habeas data, llamado ‘borrón y cuenta nueva’, y que busca relajar las condiciones bajo las cuales el sistema financiero hace reportes de deudores morosos a las centrales de riesgo, espera su último debate en la plenaria de la Cámara Representantes, aunque la iniciativa recibe ataques y apoyos.





MIÉRCOLES 6 DE MAYO



“Empresas tienen que rehacerse para crear una sociedad más justa”



Carlos Enrique Cavelier, líder de la Alquería, habló con Portafolio.co sobre su vida y el papel de los empresarios en la sociedad.



El fuerte repunte del bitcóin



e le ha dado por muerto más de una vez, considerado tan solo como una burbuja, ha sido vilipendiado, y comparado con veneno para ratas por uno de los inversores más famosos del mundo.



Dólar regresó a las ganancias este miércoles



El dólar en Colombia subió este miércoles y regresó a la senda alcista, luego de que en la sesión anterior recortara las ganancias obtenidas el lunes pasado.



La divisa subió 36 pesos y cerró en un precio promedio de $3.962, frente a la TRM del día que fue de $3.926.





MARTES 5 DE MAYO



Gobierno extenderá la cuarentena obligatoria



Portafolio pudo confirmar que el gobierno Nacional extenderá la cuarentena obligatoria por dos semanas más en Colombia, lo que indica que este nuevo plazo iría hasta el 25 de mayo próximo, como medida de prevención para que la pandemia del coronavirus no se expanda rápidamente por el país.





Fuerte repunte de los precios del petróleo este martes



El barril de petróleo en Nueva York terminó en alza por quinta jornada consecutiva este martes, ganando 20% al cierre, en un mercado que espera un aumento del consumo de carburantes. El barril de WTI para entrega en junio ganó 4,17 dólares a 24,56 dólares. En tanto el Brent del mar del Norte para entrega en julio subió 14% a 30,97 dólares en Londres.



Más de 860 municipios sin covid-19 serían los próximos en reactivarse



En la alocución del viernes pasado en el especial televisivo ‘Prevención y Acción’, el presidente, Iván Duque, volvió a mencionar que se está revisando la posibilidad de reactivar los municipios que no tienen casos de coronavirus en el país con el fin de recuperar su vida productiva. Además, aseguró que en los próximos días se tendrían mayores detalles de ello. Además de lo que ha venido expresando el Presidente, fuentes de la Casa de Nariño le confirmaron a Portafolio que está sobre la mesa la opción de ampliar la cuarentena dos semanas más, hasta el 25 de mayo. En esta nueva fase del confinamiento sería en la que entrarían a jugar los municipios que a la fecha no tengan población con covid-19. Industria y comercios abrirían en dichos territorios, pero se mantendrían cerradas las iglesias, casinos, billares y los espectáculos deportivos y públicos. Además, no habría transporte intermunicipal, ni se permitiría el ingreso de personas foráneas.



Reino Unido supera a Italia en número de muertos por covid- 19



El Reino Unido registra el mayor número de muertos en Europa por la covid-19, por delante de Italia, al sumar más de 32.000, indican los datos difundidos este martes por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS). La ONS informó de que 29.648 personas han fallecido por el virus en Inglaterra y Gales hasta el pasado 27 de abril -frente a 29.079 en Italia-, lo que, añadido a los decesos en Escocia e Irlanda del Norte, darían un total de 32.313 víctimas mortales, según cálculos de los medios locales.



LUNES 4 DE MAYO



Los sectores con mayor riesgo de pérdida de empleo por el Covid- 19



Es una realidad: el mercado laboral colombiano está en riesgo. La semana pasada, el Dane informó que solo en marzo se destruyeron 1,6 millones de empleos y la tasa de desempleo aumentó 1,8 puntos porcentuales -su nivel más alto en más de 10 años-.



'Hay señales de que la economía mundial está comenzando a recuperarse'



Los economistas de Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley dicen que hay señales de que la economía mundial está comenzando a recuperarse del coronavirus y de las restricciones impuestas a empresas y consumidores.



Científicos crean anticuerpo que vence al coronavirus en laboratorio



arios investigadores han identificado un anticuerpo monoclonal humano que impide que el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) pueda infectar células cultivadas, lo que supone el primer paso para desarrollar un tratamiento contra la enfermedad, según informa este lunes la revista Nature Communications.





DOMINGO 3 DE MAYO



EE. UU. alimenta teoría sobre origen del covid-19 en laboratorio chino



El secretario de EE. UU., Mike Pompeo, dijo este domingo que su Gobierno tiene una "enorme cantidad de pruebas" de que el nuevo coronavirus se originó en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan, algo que Pekín niega.



Remdesivir empezará a ser usado esta semana en pacientes con covid-19

El medicamento antiviral Remdesivir, que se administra por vía intravenosa, estará disponible para algunos de los pacientes más graves de la COVID-19 en EE.UU. esta semana, después de que la Casa Blanca diera luz verde a ese tratamiento por la vía rápida, anunció este domingo su fabricante.



Europa se prepara para la reapertura gradual de actividades

Después de siete semanas de aislamiento en los países más afectados en Europa por el coronavirus, como Italia, España, Gran Bretaña o Francia, el Viejo Continente tiene su vista puesta en este lunes 4 de mayo, la fecha de inflexión para la desescalada, y también día clave contra el Covid-19, con la conferencia de donantes que espera recaudar 7.500 millones de euros.



Autoridades de salud confirman nuevos casos de coronavirus en Colombia

Tras procesar 4.199 pruebas pruebas en las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud confirmó este domingo 423 nuevos contagios por coronavirus, cifra que eleva el total de casos en Colombia a 7.668.



SÁBADO 2 DE MAYO

Pese al aislamiento, los multimillonarios se han seguido enriqueciendo

En un yate o una mansión, preocupados por sus bodegas o por qué ropa ponerse, los superricos viven un confinamiento dorado que suscita críticas y burlas en un momento en que millones de personas sufren la enfermedad o sus consecuencias económicas.



Incertidumbre inflacionaria, otro mal que enfrentar por el coronavirus

América Latina enfrentara meses de gran incertidumbre inflacionaria debido a que la pandemia de coronavirus esta obligando a los gobiernos a revisar los métodos de recopilación de datos.



Warren Buffett sufre pérdida récord en tres meses

Berkshire Hathaway, la firma del multimillonario Warren Buffett, sufrió en el primer trimestre del año unas pérdidas de 49.746 millones de dólares, con sus inversiones duramente golpeadas por el desplome que la pandemia del coronavirus ha provocado en los mercados.



Los sectores que siguen reclutando personal a pesar del confinamiento

En medio de la mayor crisis en casi un siglo en EE.UU. y con más de 30 millones de nuevos desempleados, hay sectores que, paradójicamente, viven una bonanza como las pizzerías, empresas de comercio electrónico, redes sociales y de comida para cocinar en casa que están contratando personal de manera masiva.



VIERNES 1 DE MAYO

​

Confirman nuevos casos de infectados por coronavirus en Colombia

Tras procesar 4.293 pruebas pruebas en las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud confirmó este viernes 499 nuevos contagios por coronavirus, cifra que eleva el total de casos en Colombia a 7.006.



Ramo cambia el nombre de sus productos para llevar mensajes de apoyo

Tres icónicos productos de Ramo fueron renombrados por la compañía para llevar mensajes apoyo a sus clientes en medio de la cuarentena decretada en el país para mitigar la propagación del coronavirus.





FMI aprueba renovar línea de crédito a Colombia por US$10.800 millones

El Fondo Monetario Internacional aprobó la renovación de la línea de crédito flexible a Colombia por US$10.800 millones, al considerar que el país ha dado un buen manejo a la economía.



Sin manifestaciones y en recesión el mundo vive el Primero de Mayo

Sin manifestaciones ni desfiles. El planeta celebra confinado el Primero de Mayo, debido a la pandemia del nuevo coronavirus que se ha cobrado 233.000 vidas y socava la economía mundial, a la vez que sigue alimentando la tensión entre Estados Unidos y China.





JUEVES 30 ABRIL



¿Qué tan efectivo es el Remdesivir en la recuperación del coronavirus?



El remdesivir acelera los tiempos de recuperación en pacientes con COVID-19, de acuerdo a un importante ensayo dirigido por Estados Unidos, convirtiéndose en el primer medicamento con beneficios comprobados contra la enfermedad. Esto es lo que necesitas saber sobre este fármaco.



Trump, en busca de una estrategia para ‘castigar’ a China



La Inteligencia de EE.UU. rechazó este jueves que el coronavirus sea una creación artificial, en medio de las filtraciones a la prensa de que funcionarios de la Administración del presidente Donald Trump habrían presionado a los servicios de espionaje para que busquen pruebas de que fue originado en un laboratorio en Wuhan.





Integración, clave para que América Latina haga frente al covid-19



América Latina se enfrenta al coronavirus con la ventaja de poder adelantarse a su expansión, pero con grandes carencias como el de la falta de integración regional, clave en estos momentos para afrontar desafíos como la fragilidad institucional o la informalidad laboral, con consecuencias directas para la economía y los derechos y libertades de sus ciudadanos.



MIÉRCOLES 29 DE ABRIL



Remdesivir muestra buenos resultados en tratamiento contra coronavirus



El Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de EE. UU. (NIAID, en inglés), completó una primera prueba exitosa de un fármaco experimental como posible tratamiento contra el coronavirus que causa el COVID-19, anunció este miércoles la empresa de biotecnología Gilead Sciences.



Coronavirus afectaría a más de la mitad de los trabajadores del mundo



Más de la mitad de los 3.300 millones de trabajadores del mundo corren el riesgo de perder sus medios de vida durante este segundo trimestre debido a la pandemia viral, advirtió este miércoles la Organización Internacional del Trabajo.



Economía de EE.UU. registra su peor caída desde 2008



La economía estadounidense se contrajo a un ritmo anual del 4,8 % en el primer trimestre de 2020 por los efectos de la pandemia del coronavirus, la primera caída trimestral registrada desde la crisis financiera de 2008, informó este miércoles el Gobierno de Estados Unidos.



MARTES 28 DE ABRIL



Los nuevos casos de coronavirus en Colombia



Las autoridades colombianas confirmaron este martes otros 352 casos de coronavirus en el país , con lo cual son 5.949 las personas que han sido contagiadas en el país.



El ministerio de Salud reportó que las personas que se han recuperado en el país llegaron a los 1.268 mientras que los fallecidos alcanzaron los 269, con las 16 muertes de las últimas 24 horas:





Trump sugirió pedir a China compensación económica por daños del virus



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que podría exigir a China que pague miles de millones de dólares por los daños causados por la pandemia del coronavirus, originada en la ciudad de Wuhan.





Recesión y más desempleo, las previsiones para la economía colombiana



El BBVA Research prevé que la economía colombiana se contraerá un 3% en 2020 por el impacto de la pandemia del COVID-19 pero resistirá el choque y en 2021 crecerá un 3,9%, según un informe divulgado este martes. "El crecimiento se deteriorará a corto plazo, luego se recuperará con un rebote rápido y se estabilizará a niveles moderados", apuntó en una rueda de prensa virtual la economista jefe del BBVA en Colombia, Juana Téllez.





'La situación que enfrentan las empresas es cada vez más difícil'



La directora ejecutiva de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, advirtió que la difícil situación económica que están viviendo las compañías cada vez empeora, por lo que, la voluntad del empresariado de mantener el empleo a toda costa podría verse derrotada por un mal mayor, que se quiere evitar a toda costa, y que es la falta de liquidez.



Abren convocatoria de empleo para transportadores del país



mi Águila abrió una convocatoria de empleo para conductores y transportadores de carga en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Armenia, Manizales, Sincelejo, Santa Marta y Cartagena.



Reactivación de la economía: hay más dudas que certezas



El lunes 20 de abril, el presidente, Iván Duque, durante el especial televisivo ‘Prevención y Acción’ explicó cómo sería la vida en el país después del 27 del mismo mes en mención, tras una nueva etapa del confinamiento. En este, donde además de ser enfático en que no se volvería a la vida social, mencionó que se recuperaría de manera gradual la actividad productiva con la reapertura del sector constructor y la industria manufacturera.





LUNES 27 DE ABRIL



Nuevos casos confirmados de coronavirus en Colombia



Los contagios por coronavirus en Colombia llegaron a 5.597, de acuerdo con las autoridades de salud que registraron en las últimas 24 horas 218 nuevos casos positivos. La entidad dio a conocer que los recuperados llegaron a 1.210 mientras que los fallecidos ascendieron a 253, con los 9 de las últimas 24 horas:



Avianca busca préstamo del Gobierno para sobrevivir a la crisis



El presidente de Avianca, Anko van der Werff, anunció este lunes en entrevista con Portafolio que la compañía aérea -que atraviesa una compleja situación por cuenta de la covid-19- tiene como única opción que el Gobierno Nacional le provea financiamiento.





Medidas de seguridad para industria que comienza a trabajar este lunes



el ministerio de Salud dictó los lineamientos para la seguridad de quienes trabajan en el sector manufacturero del país respecto al distanciamiento entre operarios, protocolos de desinfección de áreas y personal y atención a proveedores, cuando desde este lunes se reabren algunas fábricas del país.



Prevén fuerte contracción del PIB de EE. UU. en el segundo trimestre



La economía estadounidense se contraerá entre un 20 % y un 30 % en el segundo trimestre como consecuencia de las medidas adoptadas para frenar el coronavirus, según pronosticó este lunes Kevin Hassett, un asesor económico de la Casa Blanca.



Nueva Zelanda le ganó la batalla al coronavirus



La primera ministra Jacinda Ardern afirmó este lunes que Nueva Zelanda logró una importante batalla contra el nuevo coronavirus, al no registrar más casos de contagios locales. "No hay transmisión (del virus) generalizada y no detectada en Nueva Zelanda", declaró Ardern. "Hemos ganado esta batalla", celebró, tras cinco semanas de restricciones.





DOMINGO 26 DE ABRIL



Ya son 1.133 colombianos los que se han recuperado del coronavirus



El ministerio de Salud acaba de confirmar 237 nuevos casos de coronavirus en el país, con lo que el total de personas que se han contagiado desde que la pandemia llegó al país llegan a 5.379.



La entidad reportó que los recuperados ya llegan a 1.133 personas, mientras que los fallecidos subieron a 244, con las 11 muertes de las últimas 24 horas.



Empresas solo podrán operar si cumplen con las medidas de seguridad



Las empresas de construcción y de los nueve subsectores de la industria que vuelvan al trabajo desde este lunes, después de la cuarentena preventiva y obligatoria, solo lo podrán hacer si cumplen estrictamente con los protocolos de bioseguridad, dictados por el gobierno Nacional, así lo aseguraron el presidente Iván Duque y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo.





Recomendaciones para los trabajadores que comienzan a laborar este lunes



Ante el anuncio de la salida gradual del aislamiento preventivo para algunos sectores de la economía, el ministerio de Salud de Colombia expidió unos lineamientos con el fin de que los trabajadores que tienen que ir a sus sitios de labor se protejan tanto al salir de casa, en los sistemas de transporte público como al regresar a sus hogares.







SÁBADO 25 DE ABRIL



Casos de coronavirus reportados este sábado en Colombia



Este sábado 25 de abril, las autoridades colombianas reportan 261 nuevos casos de coronavirus en el país, con lo que el total de personas que se han contagiado se eleva a 5.142.



De otra parte los recuperados llegaron a los 1.067 mientras que los fallecidos contabilizan los 233, con los ocho de las últimas 24 horas:



Bancos anuncian nuevas líneas de crédito por emergencia de la covid-19



Las entidades financieras del país anunciaron que se crearon nuevas líneas de crédito dirigidas a profesionales independientes, micro, pequeños y medianos empresarios afectados por la emergencia económica, que cuentan con respaldos de hasta el 90% del Fondo Nacional de Garantías.



Protocolos para la construcción de vivienda en época de coronavirus



Los ministerios de Vivienda, Salud y Trabajo expidieron la reglamentación con la que se detalla el protocolo que deben cumplir aquellas empresas del sector que quieran reiniciar labores en el marco de la emergencia por el Covid-19.



Estos son los ocho subsectores de la industria que se reactivarán



El Gobierno anunció que serán 8 los subsectores de la industria manufacturera que retomarán la actividad productiva de manera gradual a partir del lunes.



Multinacional de contact center abre 4.000 vacantes para teletrabajo



Como una medida de contingencia para enfrentar el desempleo, uno de los principales efectos negativos que ha dejado la pandemia del coronavirus en todo el país, Teleperformance, multinacional de Contact Center, informó que a partir de este viernes 24 de abril está abierta la convocatoria para que las personas de todas las regiones de Colombia puedan participar por 4.000 nuevas plazas de trabajo.



Ventajas y obstáculos en el desarrollo de vacuna contra el coronavirus



El desarrollo de una vacuna será un punto de inflexión determinante en la lucha contra el coronavirus que ya mató a más de 190.000 personas en el mundo, como demuestra la iniciativa "histórica" de la ONU anunciada ayer viernes.





VIERNES 24 DE ABRIL



Ya se han recuperado 1.003 personas del virus en el país



Los contagios por coronavirus en Colombia llegaron a 4.881, al registrar en las últimas 24 horas 320 nuevos casos positivos de la enfermedad, informó este viernes el Ministerio de Salud.



De otra lado, la entidad también informó que los recuperados ya son 1.003 personas, mientras que los fallecidos llegaron a 225, con los 10 reportados en el día de hoy.





Suspendido el gobernador del Chocó y otros 6 indagados por sobrecostos en contratos durante el coronavirus



La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, acordaron trabajar de manera conjunta en un programa de vigilancia y control denominado “Transparencia para la Emergencia”, con el fin de vigilar los extarordinarios recursos que han dispuesto para atender la pandemia provocadada COVID19 en el país, y ya presentaron los primeros resultados de ese trabajo coordinado.



Listos protocolos de bioseguridad para trabajar en tiempos de covid-19



El Ministerio de Salud expidió el decreto que estipula los protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar un manejo adecuado de la pandemia en todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública.



China afirma que podría tener una vacuna de 'emergencia' en septiembre



China podría tener una vacuna para uso de los trabajadores sanitarios en una "situación de emergencia" por coronavirus el próximo septiembre, según el director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades del país, Gao Fu, informaron este viernes medios locales.



Alcaldesa de Bogotá pide a Duque más tiempo para activar la economía



"No podemos hacer un experimento con vidas humanas y que esto salga mal", dijo Luis Ernesto Gómez, el secretario de gobierno de Bogotá, refiriéndose a la carta que le envió la alcaldesa de Bogotá Claudia López al presidente Iván Duque para que considere aplazar la reactivación de la economía y que esta no se haga el próximo lunes 27 de abril como está previsto.



La increíble e irresponsable sugerencia de Trump contra el coronavirus



La sugerencia de Donald Trump de combatir el coronavirus con una "inyección" de "desinfectante" consternó a científicos y especialistas, que lo acusaron de "irresponsabilidad" por sus "peligrosas" declaraciones.



"Veo que el desinfectante lo noquea en un minuto. En un minuto. ¿No habría alguna forma de hacer algo así con una inyección en el interior o casi una limpieza?", se preguntó Trump en sus declaraciones diarias sobre la epidemia en la Casa Blanca.



JUEVES 23 DE ABRIL



Nuevo reporte de contagios por coronavirus en Colombia



El Ministerio de Salud informó este jueves que los contagios por coronavirus en Colombia llegaron a 4.561, al registrar en las últimas 24 horas 205 nuevos casos positivos de la enfermedad.



Los nuevos enfermos se reportaron en: Bogotá (51), Meta (36), Valle (34),Antioquia (33), Santa Marta (19),Amazonas (6),Atlántico (5),Cartagena (4),Risaralda (4),Cundinamarca (3),Magdalena (3),Barranquilla (2),Tolima (1),Santander (1),Bolívar (1),Cauca (1) y Chocó (1).



La entidad también informó que los recuperados ya son 927 personas, mientras que los fallecidos llegaron a 215, con los 9 reportados en el día de hoy.





El Remdesivir carece de efectividad contra el coronavirus



El antiviral remdesivir, del laboratorio estadounidense Gilead Sciences, no ha producido mejoría en pacientes con covid-19, según uno de los primeros ensayos clínicos en China difundidos prematuramente y publicados este por el diario Financial Times. Un resumen de la prueba fue divulgado y luego retirado del sitio web de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según el diario británico.





Acopi propone bajar salarios hasta en un 30%



La Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) lanzó este jueves una propuesta para que el Gobierno Nacional considere una reducción de salarios hasta en un 30%, siempre y cuando este no sea inferior al mínimo.



Coronavirus deja más de 26 millones de desempleados en EE. UU.



Otros 4,2 millones de trabajadores solicitaron la semana pasada en Estados Unidos el seguro por desempleo, con lo que suman más de 26 millones de personas las que han perdido sus puestos del trabajo en las últimas cinco semanas, informó este jueves el Departamento de Trabajo.





MIÉRCOLES 22 DE ABRIL



Autoridades entregan nuevo reporte de contagios por coronavirus



El Ministerio de Salud informó este miércoles que en las últimas 24 horas se detectaron en el país 207 nuevos casos de contagios por coronavirus en Colombia, lo que eleva la cifra de personas enfermas a 4.356. Hoy se procesaron 3.051 pruebas. Los nuevos enfermos se reportaron en: Bogotá (84), Meta (40), Antioquia (27), Valle(27), Santa Marta (10), Risaralda (6), Tolima (4), Barranquilla (3), Cundinamarca (2), Santander (2), Córdoba (1) y Norte de Santander (1). La entidad también informó que los recuperados ya son 870 personas, mientras que los fallecidos llegaron a 206, con los 10 reportados en el día de hoy.



Así va la carrera mundial para encontrar vacuna contra el coronavirus



La carrera mundial para encontrar una vacuna contra el nuevo coronavirus, la única vía posible según la ONU para volver a la normalidad, se intensifica con los primeros ensayos clínicos en Alemania y Reino Unido.



En Alemania, las autoridades federales encargadas de la certificación de vacunas aprobaron este miércoles ensayos clínicos en humanos por parte del laboratorio alemán BioNTech, con sede en Maguncia, en colaboración con el gigante estadounidense Pfizer. Estos ensayos, los quintos en humanos en el mundo, según el Instituto Paul Ehrlich (IPE), son "una etapa importante" para que la vacuna esté "disponible lo antes posible". Este organismo asegura haber dado su aprobación tras una "evaluación minuciosa del informe riesgos/beneficios potenciales" del producto que se está probando.



Coronavirus desataría 'pandemia de hambre' en el mundo



Naciones Unidas advirtió este martes que la pandemia de coronavirus podría desatar hambruna en países ya vulnerables ante la parálisis del comercio y el shock que sufren los mercados financieros. La advertencia se produce en momentos en que las muertes por covid-19 superan las 177.000 en el mundo y los contagiados superan los 2,5 millones.



Claudia López choca con el Gobierno sobre retorno de trabajadores



Nuevamente la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, genera polémica al cuestionar la orden presidencial de Iván Duque para que el lunes 27 de abril retornen algunos sectores de la economía a laborar. La pregunta es: ¿puede ella frenar esta orden presidencial?





MARTES 21 DE ABRIL



Casos de coronavirus en Colombia sobrepasaron los 4.000



El número de personas que se han contagiado de coronavirus en Colombia llegó a 4.149, informó el Ministerio de Salud al reportar este martes 172 nuevos casos de la enfermedad.



La Cepal prevé la peor recesión de la historia de América Latina



latinoamérica se contraerá un 5,3% en 2020 debido a la pandemia del nuevo coronavirus, lo que generará casi 11,5 millones de nuevos desempleados y casi 30 millones más de pobres, estimó este martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).



¿Venezuela, al borde del ‘default’ por el desplome del petróleo?



Venezuela, un país del que se estima que cerca del 90 % de sus ingresos dependen de la producción petrolífera, observa con miedo el desplome de los precios del crudo en el mundo, un fenómeno causado por la pandemia del Covid-19 que alarga la sombra de un posible "default", el temido impago de deuda.



Levantar de inmediato el aislamiento significa nuevo brote de covid-19



Las medidas de distanciamiento deben ser levantadas con una planificación, si no se quiere tener una "nueva oleada de casos" de Covid-19, advirtió este martes Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Polémica propuesta de destinar el acumulado de Baloto para la pandemia



Toda una polémica se está desatando en el país a causa de una propuesta que lanzó un grupo de congresistas: que el Estado ordene destinar el acumulado del Baloto (más de 81.000 millones de pesos) al sector de la salud.





LUNES 20 DE ABRIL



Casi 4.000 casos de coronavirus en Colombia



Las autoridades de salud entregaron el más reciente reporte de contagios por coronavirus en el país, que registra 184 nuevas personas contaminadas, con lo cual la cifra total de personas que se han contagiado llegó a 3.977 personas.





Precio del petróleo WTI en terreno negativo por primera vez en la historia



El barril de petróleo de referencia en Estados Unidos se derrumbó este lunes y perdió todo su valor en la bolsa de Nueva York, en un mercado devastado por una demanda en caída libre y reservas estadounidenses casi saturadas. A la 1:33 de la tarde hora de Colombia, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo, en su penúltimo día de cotización, cae 162,51%, a -11.42 dólares, es decir los productores pagan para que los compradores se lleven el crudo.





Bogotá logró millonarios recursos con la ‘donatón’ de este domingo



La Alcaldía de Bogotá recolectó este domingo 51.696 millones de pesos en una "donación" destinada a ayudar a las personas más vulnerables que no pueden salir a trabajar por la cuarentena contra el coronavirus. Más de 36.000 empresas y ciudadanos hicieron aportes en la jornada de este domingo.



DOMINGO 19 DE ABRIL



Último reporte de contagios por coronavirus en el país



El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud entregaron este domingo el más reciente balance de personas contagiadas por covid- 19 en Colombia, cifra que asciende a 3.792. Según el informe, este domingo se registraron 171 nuevos contagiados. Por su parte, el número de fallecidos llegó a 179, al registrarse 13 muertes en las últimas 24 horas, mientras que los recuperados ya son 711.



Tras el coronavirus vendrá una ‘pandemia mental’



l aislamiento social en que viven los colombianos desde hace casi un mes por el coronavirus SARS-CoV-2 puede acentuar la depresión y otras dificultades emocionales de una sociedad golpeada por la violencia cotidiana y dar lugar a una pandemia de problemas mentales, advirtieron este domingo expertos en salud.



¿Qué sectores productivos se reactivarían después del 27 de abril?



La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez explicó la estrategia después de la cuarentena. Habría prioridad en transporte, infraestructura y manufactura.



SÁBADO 18 DE ABRIL



La cifra de contagiados de coronavirus en Colombia, tras el último reporte



El número de personas contagiadas en Colombia por el covid- 19 ascendió a 3.621, según la más reciente actualización hecha por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de salud. Según el informe, este sábado se registraron 182 nuevos contagiados. De acuerdo con las entidades de salud, los fallecidos llegaron a 166, al registrarse 13 muertes en las últimas 24 horas, mientras que los recuperados ya son 691.



Gobierno fija mecanismos adicionales para la protección de empleos



A través de una circular, con fecha de este viernes 17 de abril, el Ministerio de Trabajo dio a conocer una serie de medidas adicionales para la protección de empleos en el país, durante la fase de mitigación de la pandemia por el coronavirus. En ella se establecen cuatro nuevos mecanismos de los que pueden disponer las empresas y los empleados para evitar despidos: licencias remuneras compensables, modificaciones de las jornadas laborales y concertación de salarios, suspensión de beneficios extralegales y concertación de beneficios convencionales.





VIERNES 17 DE ABRIL



Duque esboza cómo será el aislamiento inteligente después de la cuarentena



El Presidente Iván Duque Márquez dio a conocer este viernes el decálogo de lo que sería el Aislamiento Preventivo Obligatorio Colaborativo e Inteligente, que le permita al país retomar la productividad, pero aún sin vida social, en el marco de la emergencia por la pandemia del covid-19.



El más reciente reporte de contagios por coronavirus en Colombia



El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud entregaron una nueva actualización de los casos de coronavirus en el país. De acuerdo con el más reciente reporte de este viernes, los contagios por covid-19 en Colombia llegaron a 3.439, al registrarse 206 nuevos contagiados. Según las entidades de salud, los fallecidos llegaron a 153, al registrarse 9 muertes en las últimas 24 horas, mientras que los recuperados ya son 634.



Consejos para prender las empresas y la economía tras la cuarentena



En los últimos días el Gobierno ha venido dando señales de cómo quiere dar los primeros pasos de reactivación económica.



Iván González, exministro de salud encargado y quien ahora lidera consultorías con empresas para que puedan volver a operar de manera segura en medio de la pandemia del covid-19, habló sobre cómo sería ese proceso de apertura de algunos sectores de la economía.



Nuevo proceso salvará a empresas afectadas por el coronavirus



Por medio del decreto de Ley 560, el Gobierno Nacional busca crear un sistema de recuperación empresarial, amplio e incluyente, que facilite la preservación de las compañías y el empleo, sin descuidar el crédito.



Los cuidados que hay que tener en oficinas después de la cuarentena



Cuando los trabajadores regresen a la oficina tras el confinamiento, la pandemia de coronavirus habrá cambiado su entorno y algunas de sus prácticas. Expertos sanitarios prevén menos apretones de manos y reuniones, más bajas por enfermedad y tal vez un cambio para mejorar la higiene de los baños. Estos son algunos aspectos de esa nueva normalidad.





JUEVES 16 DE ABRIL



Economía china se contrae 6,8% en primer trimestre



La economía china se contrajo por primera vez en su historia en el primer trimestre, con una caída del 6,8% interanual, debido sobre todo a la epidemia de covid-19 que prácticamente detuvo la actividad del país, según las estadísticas oficiales publicadas este viernes, hora en China, jueves en Colombia.





Alivios en servicios públicos para estratos 3 y 4



En su habitual espacio diario, Prevención y Acción, el presidente Iván Duque, habló este jueves sobre temas relacionados con las medidas en servicios públicos puestas en marcha para afrontar la crisis de salud a raíz del coronavirus. Uno de los anuncios hechos por el Gobierno fue el de un alivio para los estratos 3 y 4, en cuanto al pago a los servicios públicos. El Gobierno Nacional amplió esta medida que ya se aplica en estratos 1 y 2.



El más reciente reporte de casos de covid- 19 en el país



Este jueves los contagios por coronavirus en el país llegaron a 3.233 casos, informó el Ministerio de Salud al reportar 128 nuevos enfermos. De acuerdo con la entidad, los fallecidos llegaron a 144, al registrarse 13 muertes en las últimas 24 horas, mientras que los recuperados son 550.



Fondos de pensiones, a girarle casi $5 billones a Colpensiones



Este 17 de abril se cumple un mes de la declaratoria de Emergencia Económica Social y Ecológica dictada por el Gobierno Nacional ante la expansión del coronavirus y aunque la mayoría de anuncios relacionados con la banca y los alivios a sus deudores se han plasmado en decretos, resoluciones y circulares, hasta este miércoles aún faltaba un pequeño grupo de normatividad importante por expedir.





Cuarentena debe extenderse para los trabajadores con enfermedades base



Los anuncios sobre flexibilización y liberación parcial de la política de aislamiento preventivo obligatorio para armonizar la política de sanidad frente al Covid-19 y la menor afectación posible del sistema productivo económico merece especial atención sobre la necesidad de incorporar medidas especiales de protección respecto de trabajadores especialmente vulnerables al coronavirus.



Conozca cómo aplicarán los alivios para aportes en pensión



Como parte de los alivios económicos decretados por el Gobierno Nacional en medio de la crisis por la pandemia del nuevo Coronavirus, se dio a conocer el decreto 558 del 15 de abril de 2020, con el cual se permitirá que, durante dos meses, los trabajadores, tanto empleados como independientes, puedan pagar como aporte solo el 3% de la cotización que se hace al sistema General de Pensiones .



Servicio de telefonía móvil no será suspendido durante crisis de salud



A través del Decreto 555 del 15 de abril, el MinTIC dispuso que a partir de este jueves 16 de abril, y mientras se mantenga el estado de emergencia sanitaria, declarado por el nuevo coronavirus, no se podrán suspender los servicios de telefonía móvil ni de telecomunicaciones —incluidos los servicios de radio, los de televisión y los servicios postales— por tratarse de servicios públicos esenciales.





MIÉRCOLES 15 DE ABRIL



Colpensiones asumirá pensiones de fondos privados



Decreto estableció medidas para disminuir temporalmente la cotización al Sistema General de pensiones. La medida busca que los aportes a pensiones de las empresas durante dos meses (abril y mayo), no se realicen para darle liquidez a las compañías quitándoles por ese tiempo la obligación de pagar el 12 % del ingreso de los trabajadores, como parte de su cotización al sistema pensional.



Nuevos casos de contagios por coronavirus en el país



El Ministerio de Salud informó este miércoles sobre 126 nuevos casos de coronavirus en el país, con lo que la cifra de contagiados por la enfermedad llegó a 3.105. De acuerdo con la entidad, los fallecidos llegaron a 131, al registrarse 4 muertes en las últimas horas, mientras que los recuperados son 452.



'Este no es momento para adentrarse en reformas tributarias': Duque



El presidente Iván Duque descartó que el Gobierno vaya a presentar una reforma tributaria, como en un momento lo sugirió el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. En entrevista con la emisora Atlántico de Barranquilla, el Jefe de Estado señaló que la prioridad es atender la vida, la salud, atender los sectores vulnerables, defender el empleo y poner en marcha una agenda de reactivación.



Mueren dos médicos en Cali por causa del coronavirus



A través de su cuenta en Twitter, el Ministerio de Salud informó este miércoles sobre la muerte de dos médicos en Cali por causa del coronavirus y expresó sus condolencias a los familiares de la víctimas mortales. Estos casos se suman a los decesos este fin de semana de dos profesionales de la salud.



Comercio reportó caída del 60% en visitantes por pico y género



Fenalco entregó el primer balance del pico y género decretado por la alcaldía de Bogotá con el fin de evitar aglomeraciones de personas y hacer más eficaz la medida de cuarentena.



Italia comienza pruebas en humanos de vacuna contra el coronavirus



Italia desarrolla una candidata a vacuna contra el coronavirus, que ha causado más de 21.000 muertos en el país, y la probará en humanos a finales de abril para que, si es un éxito, "se pueda distribuir a nivel mundial ya en 2021". "Hemos finalizado las pruebas en laboratorio y ahora probaremos la (candidata a ) vacuna en más de 500 personas sanas, voluntarias, de edades entre los 18 y los 55 años, para que si es un éxito se pueda distribuir a nivel mundial ya en 2021", explica el director general de la empresa italiana Irbm, Matteo Liguori.





MARTES 14 DE ABRIL



Trump retira apoyo económico a la OMS



El presidente estadounidense anunció la suspensión del financiamiento de EE.UU. a la OMS. Trump señaló que retiraba el apoyo por que, según él, la organización tuvo mala gestión en la pandemia.



Goldman Sachs prevé desplome de la economía de EE. UU.



El banco estadounidense Goldman Sachs advirtió este martes que espera que en Estados Unidos la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 sea hasta cuatro veces peor que la de 2008 y señaló que las cifras de desempleo podrían ser similares a las que sufrió el país durante la Segunda Guerra Mundial. En una nota a sus clientes recogida por los medios locales, el banco apunta que sin embargo también se podría dar una recuperación económica "sin precedentes".



Caja de los empresarios solo alcanza para cubrir 53 días de trabajo



Teniendo en cuenta los ingresos operacionales de las empresas, con saldos disponibles al 30 de marzo de 2020 y sin acudir a sobregiros bancarios ni pagar algún otro gasto, se tiene caja por 53 días para cubrir el salario de los colaboradores y 42 días para cumplir con la nómina completa incluyendo los pagos de la seguridad social.



Covid-19 generará caída global con más impacto en países en desarrollo



La pandemia de la COVID-19 provocará una recesión global en 2020, con una contracción económica estimada en 3%, y un "grave riesgo" de empeorar, dijo el martes el Fondo Monetario Internacional (FMI).



China realizará pruebas en humanos de dos vacunas contra el covid-19



China anunció este martes que fueron aprobados ensayos en humanos de dos vacunas experimentales para combatir el nuevo coronavirus. Ambas vacunas usan patógenos inactivos, explicó Wu Yuanbin, funcionario del ministerio de Ciencia y Tecnología chino, durante una conferencia de prensa.



Diez soluciones de bajo costo para ventiladores mecánicos en el país



Emprendedores de todos los sectores trabajan para ayudar a la asistencia de pacientes diagnosticados con covid-19.



LUNES 13 DE ABRIL



Nuevo informe sobre contagios por coronavirus en Colombia



El Ministerio de Salud informó este lunes que en las últimas horas dieron positivo para coronavirus 76 personas, con lo cual la cifra de infectados por la enfermedad llegó a 2.852 casos en Colombia. Hasta el momento en el país se registraron 319 personas recuperadas y 112 fallecidas, 3 más respecto al domingo.



Posibles medicamentos contra el coronavirus serían muy baratos



Los posibles tratamientos contra el coronavirus podrían fabricarse por tan solo 1 dólar, muy por debajo de los precios típicos en las farmacias, según un análisis de nueve medicamentos en ensayos clínicos.



Alerte en Datacrédito sobre su afectación económica por covid-19



Los ciudadanos que han visto afectados sus ingresos por cuenta del coronavirus podrán informar, a través DataCrédito, al mercado crediticio y a la entidad que lo reporta de forma positiva o negativa que se encuentra en dificultades económicas debido a la crisis generada por la pandemia.





La OMS habla de la alta letalidad del coronavirus



El nuevo coronavirus es diez veces más mortífero que el virus responsable de la gripe A(H1N1) surgido a finales de marzo de 2009 en México, aseguraron este lunes las autoridades sanitarias mundiales, que instaron a un levantamiento del confinamiento "lento".





Opep está considerando otro nuevo recorte en producción de petróleo



La Opep y sus aliados está considerando recortar la producción de petróleo en 20 millones de barriles por día, según un acuerdo para impulsar los precios, dijo este lunes Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, cuyo país no forma parte del grupo. "Al haber estado involucrado en las negociaciones, por decirlo de una forma moderada, la cifra que la OPEP+ está considerando recortar es 20 millones de bpd, no los 10 que generalmente se habla", dijo Trump en Twitter.





DOMINGO 12 DE ABRIL

​

Hay optimismo sobre rápida recuperación económica tras el coronavirus



Las comparaciones con la crisis financiera de 2008 ya no alcanzan, vista la magnitud de las cifras. El número de desempleados, las pérdidas de las empresas, los montos de los planes de sostén económico en los países desarrollados: los ceros se alinean uno tras otro, superando con creces lo que el mundo vio hace más de una década.





La bicicleta se ha tornado vital durante el coronavirus



Cuando la tienda de venta y reparación de bicicletas más antigua de Estados Unidos abrió sus puertas, la gripe española hacía estragos en Nueva York. Más de un siglo después, está ayudando a los neoyorquinos a trabajar y a mantener cierta salud física y mental.



España arranca proceso de reactivación económica



Actividades económicas no esenciales, como la industria pesada y la construcción, se reanudan desde este lunes en España, tras dos semanas paralizadas por orden del Gobierno para frenar el coronavirus, pero algunas regiones, entre ellas Cataluña, advirtieron de los riesgos de que millones de empleados vuelvan ya al trabajo.



Posible reapertura parcial de EE. UU. se daría en mayo



El director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de EEUU, Anthony Fauci, expresó este domingo un "cauto optimismo" sobre la ralentización de la expansión del coronavirus y apuntó que "quizá el próximo mes" podría iniciarse la reapertura parcial del país.





SÁBADO 11 DE ABRIL



Nuevo informe sobre contagios por coronavirus en Colombia



Las personas contagiadas por coronavirus en el país llegaron a 2.709 según el más reciente informe del Ministerio de Salud, que identificó en el último día 236 nuevos casos. Hoy se procesaron 3.193 pruebas, 720 pruebas más que el pasado viernes.



EE.UU. se convierte en el país del mundo con más muertos por covid-19



Estados Unidos sobrepasó a Italia el sábado y se convirtió en el país con el mayor número de fallecidos causados por la pandemia del nuevo coronavirus, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.



Nueva York suspende el año escolar por coronavirus



El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció este sábado el cierre de los colegios públicos de la ciudad durante el resto del año escolar, una medida que tildó de "dolorosa" pero "necesaria para salvar vidas", y para poder seguir implementando el distanciamiento social y vencer al coronavirus.



VIERNES 10 DE ABRIL



Autoridades reportan nuevos casos confirmados de coronavirus en Colombia



Los casos de coronavirus confirmados en el país ascendieron este viernes a 2.473, cuando durante las últimas 24 horas se contabilizaron 250 nuevos casos más, según las autoridades.



Latinoamérica sufrirá un shock económico de proporciones históricas



La economía de Latinoamérica y el Caribe se contraerá entre 1,8% y 5,5% en 2020 debido de la pandemia de COVID-19, dijo este jueves el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El BID prevé estos escenarios en su Informe Macroeconómico 2020, en el que presenta el impacto del nuevo coronavirus como el mayor desafío económico desde la Gran Depresión mundial de 1929. "Nuestra región va a sufrir un shock de proporciones históricas", dijo el economista jefe del BID, Eric Parrado.





OMS alerta del peligro de levantar las cuarentenas demasiado rápido



La Organización Mundial de la Salud destacó hoy que levantar las cuarentenas y otras restricciones tomadas por países afectados por el COVID-19 debe hacerse de forma gradual y controlada, ya que la fase de descenso en casos "puede ser tan peligrosa como la de ascenso si no se gestiona de forma adecuada".





JUEVES 9 DE ABRIL



Gobierno financiará sueldos de mipymes



El presidente colombiano, Iván Duque, anunció este jueves alivios para pequeñas y medianas empresas y para los trabajadores con el objetivo de contrarrestar los efectos económicos de la pandemia del coronavirus, de la que ya hay 2.223 casos confirmados y 69 muertos en el país.



Minsalud da a conocer los nuevos casos de coronavirus en Colombia



El ministerio de Salud acaba de confirmar 169 nuevos casos de coronavirus en el país, con lo que la cifra total se elevó a 2.223 este jueves 9 de abril.



Los nuevos casos se presentaron en: Bogotá (38), Valle (34), Nariño (19), Cartagena (14),Norte de Santander (12),Cundinamarca (8),Barranquilla (6), Santander (6), Boyacá (5),Caldas (5),Santa Marta (4), Antioquia (4),Bolívar (3),Risaralda (3),Casanare (1),Cesar (1),Quindío (1),Meta (1),San Andrés (1),Huila (1),Tolima (1) y Cauca (1).



Así mismo, reportó que se han recuperado de la enfermedad 174 personas y han fallecido un total de 69.





El coronavirus no infecta a la corrupción en Colombia



La Procuraduría General de Colombia (Ministerio Público) abrió diez investigaciones en ochos departamentos del país por sobreprecios en las compras de mercados para familias pobres por la emergencia del coronavirus y otras irregularidades.



FMI prevé una recesión económica igual a la de la Gran Depresión



La pandemia del coronavirus provocará "la peor caída económica desde la Gran Depresión" de 1929, estimó el jueves la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien advirtió además que países emergentes y pobres como los de Latinoamérica "corren un gran riesgo".





Coronavirus deja más de 16 millones de desempleados en EE. UU.



Más de 6,6 millones de trabajadores solicitaron la semana pasada el subsidio por desempleo en Estados Unidos, sumándose a los casi 10 millones que lo habían hecho en las dos semanas anteriores debido a la crisis por el coronavirus, informó este jueves el Departamento de Trabajo.





MIÉRCOLES 8 DE ABRIL



El número de contagios por coronavirus en el país llegó a 2.054, según el más reciente informe del Ministerio de Salud, que reportó 274 casos nuevos este miércoles 8 de abril.



De acuerdo con la entidad, los nuevos casos de infectados se registraron en Bogotá (131), Valle (64), Antioquia (26), Santa Marta (12), Cartagena (6), Boyacá (6), Quindío (5), Cundinamarca (4), Huila (4), Barranquilla (3), Caldas (3), Bolívar (2), Nariño (2), Risaralda (2), Norte de Santander (2), Santander (1) y Atlántico (1).



Sobre el aumento en el número de contagios, el Ministerio de Salud explicó que este miércoles se procesaron 3022 pruebas, 463 más que ayer (2559 pruebas).



El último informe también da cuenta de cinco nuevos decesos, con lo que la cifra de muertes por la covid-19 llegó a 55 fallecidos. El número de recuperados asciende a 123 personas.



Sobre los fallecidos se sabe que todos tenían enfermedades de base.

-Mujer de 72 años en Bogotá.

Comorbilidades: HTA e hipertensión pulmonar.

-Mujer de 74 años en Ciénaga de Oro, Córdoba.

Comorbilidades: Epoc, HTA, enfermedad cardíaca y obesidad.

-Mujer de 79 años en Montenegro, Quindío.

Comorbilidades: Diabetes.

-Hombre de 65 años en Santa Marta.

Comorbilidades: Epoc y HTA.



De los casos informados, 635 son importados, es decir, que ingresaron a Colombia después de venir de un país con circulación de COVID, mientras que 578 son casos relacionados, que mantuvieron contacto con un caso confirmado de coronavirus; y

567 infecciones están en estudio para definir la cadena de transmisión.



Por localidades, Bogotá es la ciudad más afectada con la enfermedad con 992 casos confirmados, seguida de Valle del Cauca (314), Antioquia (234) y Cartagena (65). Asimismo, Barranquilla (49), Cundinamarca (64) Risaralda (46) y Norte de Santander (27), son los oros puntos del país con mayores afectaciones.