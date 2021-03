Contrabando incautado sumó $318.000 millones en 2020

Sumado a la coyuntura de la pandemia, muchos de los sectores económicos del país siguen viéndose afectados por las prácticas ilícitas de contrabando que durante el año pasado, y lo que va de este, acumularon unas cifras importantes.



De acuerdo con la Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), aunque la mercancía aprehendida en 2020 cayó 2,9%, pasando de 38.275 unidades en 2019 a 37.141 el año anterior, el valor acumulado de estos sí creció.



Así, mientras que hace dos años los bienes ilegales incautados sumaron $298.000 millones, durante el periodo de pandemia la cifra cerró en $318.000 millones, es decir, un incremento del casi 7%.



Además, en lo que va corrido de este año, hasta el 21 de febrero, hay que señalar también que se han ejecutado 6.789 aprehensiones por $49.797 millones.



Por sectores, la industria textil y manufacturera sigue siendo la más golpeada por esta práctica. El año pasado no solo participó con el 37,3% del total de las unidades incautadas, sino que es el sector que mayor valor representó, con más de $119.085 millones.



Asimismo, en estos dos primeros meses del 2021 el segmento ya deja, además, 1.837 aprehensiones que ascienden a los $12.835 millones, una realidad que sigue preocupando al empresariado formal colombiano.



En entrevista con Portafolio Gustavo Lenis, el presidente de Fabricato, expresó que el tema del contrabando “es muy preocupante”, pero que más grave aún es que no es el único flagelo en la industria, pues “hay también triangulación, lavado y hasta remarquillaje, “que le hacen un tremendo daño al país”, consideró el directivo.



Y es que en Colombia preocupa no solo la parte de recepción de mercancías, en donde la Subdirección de la Dian expresa que generalmente son provenientes de mercados como China, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, Panamá y Vietnam, sino que el país está dentro de los que más exportan estos bienes.



Según el informe de 2019 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo), Colombia se situó en el ‘top’ de los 25 países ‘falsificadores’ del mundo, ocupando el puesto 22.



Junto con México, que finalizó en la plaza 11, fueron las únicas dos naciones de toda América en aparecer en esta medición.



Con respecto al informe sectorial del país, el capítulo arancelario conocido como ‘Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes’ fue el segundo donde se incautaron mayor número de mercancías de contrabando.



Cabe decir que en 2020 este participó con el 9,2% del total de las aprehensiones ($$29.386 millones), y en lo que va de este año ya registra otros $6.031 millones más, que acumulan el 12,1% del consolidado.



La Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) reportó en su informe de 2020 que debido a la gran demanda de computadores por el trabajo en casa que conllevó la pandemia, se aumentó en 65% el valor de las aprehensiones de estos elementos tecnológicos por valor comercial de $4.200 millones.



Y que en el caso de los celulares, estas crecieron un 30% con relación al año anterior, al representar cerca de $8.319 millones.



OTROS SECTORES



La Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam) expresó que “desafortunadamente el sector calzado es uno de los renglones más afectados por el contrabando”.



Este sector ocupó en 2020 la tercera plaza del valor total de la mercancía capturada, con $27.228 millones, pero fue el segundo con el mayor número de aprehensiones (7.924). No obstante, en 2021 no aparece entre los cinco primeros segmentos afectados.



De acuerdo con Acicam, se estima que, combinados el contrabando y la informalidad, representan el 30% del mercado del calzado en Colombia. Además, en categorías como la de ‘confort’, las mercancía ilegales pueden llegar a significar hasta el 80% del total.



Pero hay más sectores afectados. “Según estudios de agremiaciones como Asopartes, se calcula que cerca del 50% de la venta de autopartes a nivel nacional corresponde a mercado irregular”, dijo Andrés Guevara, gerente de Impocali.



Así, en lo que va de este 2021, la categoría de vehículos y sus partes viene participando con 7,1% del total de mercancía ilegal incautada, al registrar un valor de $3.537 millones.



Y hay que mencionar también la participación del tabaco en medio de este contexto que golpea a las economías formales del país, pues en el 2020 esta categoría se situó en el cuarto lugar de la medición, con un 7,8% ($24.994 millones) de la cifra total nacional.



Finalmente, los productos de la industria química aparecieron tanto en 2020 como en 2021 en el quinto puesto de mayor contrabando, aportando 4,8% y 7%, respectivamente.



EL BALANCE EN EL SEGMENTO DE LOS MEDICAMENTOS



La Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) logró aumentar en el 2020 el valor de las aprehensiones de medicamentos representados en $5.065 millones.



Aquí, la entidad destacó que llama la atención que durante la pandemia, los medicamentos incautados de contrabando y fraudulentos, pretendían ser utilizados para tratar enfermedades terminales y de alto costo como el VIH, cáncer y diabetes, entre otros.



El año pasado la Polfa logró aumentar el valor de las aprehensiones de elementos médicos, entre los que se encuentran tapabocas, mascarillas protectoras, bolsas plásticas de uso médico y batas protectoras, entre otras, unos elementos que no contaban con los permisos de ingreso al país ni con registro sanitario del Invima.



María Camila Pérez Godoy