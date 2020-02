Contraloría abre proceso contra Cerro Matoso por regalías que no pagó

La Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal contra cuatro exvicepresidentes de la Agencia Nacional de Minería –ANM y la empresa concesionaria Cerro Matoso S.A por un posible detrimento de 619.000 millones de pesos.



El detrimento se habría generado porque Cerro Matoso no habría pagado todas las regalías que debía girar al Estado por la explotación de níquel y hierro entre 1982 y 2012. Esto ocurrió con la mina de Cerro Matoso que opera en Montelíbano (Córdoba).





De los $619.000 millones establecidos como detrimento patrimonial, aproximadamente $231.000 millones corresponderían a regalías dejadas de pagar por haber deducido a gastos no pertinentes, como vestieres, cafetería, hotel y clubes



Otros $386.000 millones corresponderían a regalías dejadas de pagar por costos de procesamiento y transporte de níquel deducidos que no se encuentran claramente demostrados.



Y un estimado de $2.400 millones corresponderían a regalías no pagadas por la explotación del hierro contenido en el ferroníquel producido y comercializado



El proceso de responsabilidad fiscal permitirá determinar quiénes deberán resarcir el daño patrimonial provocado, tomando la versión de funcionarios públicos y el concesionario vinculados, para determinar qué sucedió y el monto definitivo del detrimento, señala el Contralor General, Carlos Felipe Córdoba