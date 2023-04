Contraloría investigará responsables por caída de puente en La Paila

Archivo Particular

El pasado 12 de abril, el puente El Alambrado ubicado en la vía Armenia – Pereira – Manizales, en el tramo La Paila – Calarcá, sobre el río La Vieja, se cayó de manera sorpresiva llevándose la vida de dos policías que transitaban por él y dejó otras 15 personas heridas. Al respecto, la Contraloría General de la República (CGR) abrió investigación preliminar para encontrar a los posibles responsables de esta calamidad.



"La Contraloría anuncia que continuará siguiendo muy de cerca el desarrollo y pronta solución de este lamentable hecho, incluyendo la revisión de la pertinencia de abrir una indagación preliminar respecto de las acciones de repotenciación y patología estructural efectuadas al puente por el Concesionario Autopistas del Café, bajo la supervisión de la Interventoría y la ANI", señaló el ente de control.



Vale recordar que el pasado 6 de marzo, el Concesionario, a través de terceros, realizó el estudio 'patología' para revisar la estructura del puente, sin embargo, no encontró fallas que generaran afectaciones importantes en su operación y capacidad.



"A juzgar por lo sucedido, infortunadamente no arrojó ninguna alarma ni recomendación que hubiera podido ayudar a evitar esta lamentable tragedia", dijo la Contraloría.



De otra parte, la CGR exhorta al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Concesionario Autopistas del Café para que prontamente gestionen todo lo necesario y suficiente, para atender debidamente a los familiares de las víctimas fatales y a las personas heridas, así como el pronto restablecimiento del tráfico vehicular por este sitio, con las debidas condiciones de seguridad y operatividad.



"Adicionalmente, la CGR le recuerda al Ministerio de Transporte, a la ANI, al Instituto Nacional de Vías (Invías), y a los Concesionarios e Interventores, que son responsables directos de asegurar el debido cumplimiento de la norma Colombiana de diseño de Puentes 2014 (CCP14) y de la adecuada operatividad del Sistema de Administración de Puentes de Colombia (Sipucol)", recalca la CGR.



Este puente hacía parte de una vía concesionada desde el año 2006 (que debía hacer su respectivo mantenimiento), pero el puente fue construido en 1968.

Inconformidad con rutas alternas

Debido a que las rutas alternas que sugiere el Gobierno presentan un mayor kilometraje, sobre todo Cartago - Zarzal, el gremio Fedetrascarga solicitó se tenga en consideración el no pago de peajes por esta ruta, ya que los transportadores tendrían que asumir dos peajes más y gastarán dos horas más de recorrdo.



"Esto es mayor gasto de combustible y más tiempo. Le agradeceríamos mucho al Gobierno evaluar esta posibilidad del no pago en estos dos peajes, para que esta afectación que se está dando no sea tan grave como la estamos empezando a ver", dijo Henry Cárdenas, presidente del gremio.



