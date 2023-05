Contraloría sanciona a exdirectivos de Cafesalud EPS

La Contraloría General de la Nación dicto fallo de responsabilidad fiscal por $90.797 millones contra tres directivos de Cafesalud EPS, que fue liquidada el 1 de agosto del 2019.



Esta decisión, según informa la entidad, la dictó la la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, esto porque encontraron irregularidades en pagos a prestadores, en la utilización de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud con una destinación diferente a la prevista en la ley, así como sobrecostos en medicamentos en la vigencia 2016 y sobrecostos en medicamentos.



La Contraloría asegura que entre los declarados responsables están Guillermo Enrique Grosso Sandoval, quien era el presidente de Cafesalud, Carlos Alberto Cardona y Luis Guillermo Vélez.



El caso puntual por el que se profirió este fallo gira en el pago de un giro o a favor de la

Corporación IPS Saludcoop por concepto de anticipo para la prestación de servicios de salud, sin que se hubieran prestado los servicios, por lo que se estableció la omisión de los responsables fiscales de revisar la contabilidad y soportes de los pagos de la EPS.

En esa medida, la Contraloría falló por este hecho por una cuantía indexada de $28.341 millones.



Cabe mencionar que luego de la liquidación de Saludcoop, Cafesalud recibió a los usuarios que estaban en esa entidad.



Otro de los puntos investigados son "la omisión injustificada en la presentación de los soportes del crédito dentro del proceso de liquidación de la Corporación IPS Saludcoop y se pudo establecer que cuando se radicó la acreencia por parte de Cafesalud EPS S.A. ante la Corporación IPS Saludcoop esta no estuvo legalmente soportada y nunca fue subsanada tal situación, ocasionando la perdida de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, por una cuantía indexada de $31.407 millones", como describe el organismo de control.



Además, se menciona que Cafesalud "utilizó recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud para fines diferentes a los indicados por la ley. A lo que agregan que con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se autorizó en 2016 la adquisición de activos fijos por $15.979 millones (valor indexado), tales como remodelaciones de sedes administrativas, compra de muebles y enseres para Cafesalud EPS S.A.., pese a que los recursos girados por el Fosyga, hoy la Adres, gozan de destinación especifica".

Pero estos no son los únicos puntos investigados, porque la entidad también "investigó un pago por concepto de prestación de servicios de transporte por valor de $31.547.468, cuya fuente de financiación fueron los recursos de Cafesalud EPS S.A, en tanto que los servicios se prestaron para transportar a trabajadores de Saludcoop EPS en liquidación".



Así, se estableció que "Cafesalud EPS S.A., autorizó el pago a la Cooperativa Epsifarma de medicamentos que incurrían en sobrecostos, a pesar de no tener justificación alguna y pese a que tenían conocimiento de tal situación, no se llevó cabo ninguna gestión para evitarlo. El fallo en este caso se dio por una cuantía indexada de $964.933.405", describe la Contraloría.





