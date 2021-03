Contrapunteo por los aranceles a las confecciones

El borrador de decreto que aumenta los aranceles para la importación de confecciones ha suscitado una polémica en el sector. Si bien eran solicitados por la Cámara Colombiana de las Confecciones y Afines, no son los que requieren.



(Lea: De nuevo, llaman la atención sobre aranceles de los textiles)



“El sector de las confecciones no acompañará esta propuesta borrador porque lo que necesitamos es unas medidas integrales y estas no tienen impacto en el sector y menos en materia de empleo”, aseguró Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines.



(Lea: Comerciantes se oponen a aranceles para la importación de ropa)

Rodríguez aseguró que no se incrementará el valor al consumidor y lo que exigen los textileros son aranceles a confecciones de más de 10 dólare. Además, están pidiendo al Ministerio del Trabajo que autorice despidos masivos.



El borrador de decreto establece un arancel del 40% a las importaciones cuando el precio sea inferior o igual a 10 dólares por kilogramo bruto. También fija un arancel de 15% más 1,5 dólares a las importaciones por kilo bruto cuándo el valor declarado sea superior a 10 dólares.



Según el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, el Gobierno esperará los comentarios al respecto antes de implementar la medida.



OPOSICIÓN A LA MEDIDA



En carta al Ministro , el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, dejó clara la posición del gremio al considerarla inconveniente para el sector que comercializa ropa, golpeado severamente por la pandemia.



“Este significativo extra costo lo tendrán que pagar los consumidores, duramente golpeados por el alto desempleo y los menores ingresos por la pandemia. Un aumento del arancel en 15 puntos porcentuales, tendría un impacto hasta de 0,75 puntos porcentuales en el Índice de Precios al Consumidor, IPC, afectando más a los sectores de menores ingresos, que deberán invertir una mayor proporción de sus ingresos a la compra de vestuario”, manifestó Cabal.



Por su parte, Javier Díaz, presidente de Analdex, dijo que “esto no responde a condiciones técnicas, sino de tipo político. La preocupación es que así no se resuelve el problema, pues la idea es controlar el ingreso de prendas a muy bajo precio y si se pone este arancel, se le puede dar mayor rentabilidad al contrabando”.



No se puede imponer un arancel más alto de acuerdo con Díaz, por que incluso ya está al tope de lo establecido por la OMC.



“Esto es un golpe para el consumidor, porque se van a encarecer las prendas, en vez de buscar productividad o para controlar el ingreso de prendas a bajo precio lo que hacen es castigar al consumidore más pobre con un incremento en las prendas ”, agregó.