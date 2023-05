Asignación de nuevos contratos petroleros sigue frenada

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dijo tras la presentación del informe respondió a medios que “continuarán con la política actual” frente a la pregunta de si se darán nuevos contratos.



Cabe recordar que hasta el momento, la decisión política ha sido no otorgar nuevas áreas para la exploración y explotación de petróleo y gas.



“La política de este Gobierno es la de eficiencia de exploración y explotación a través del recobro mejorado y de intensificar las políticas de exploración generando una regulación y marco normativo que permite que se materialicen todas las áreas que están asignadas”, dijo Vélez. Añadió que esto ya ha sido discutido con el gabinete ministerial y que es la decisión.



Al insistirle a la ministra sobre si esta postura cambiaba con la presentación de estos resultados, Vélez dijo que “eso se responde desde la política pública y esta es la de mayor eficiencia en los contratos existentes”.



Durante la presentación la ministra dijo que su foco será el recobro mejorado, que mostró un incremento de dos puntos porcentuales, con lo que alcanzó 23%.



Así mismo dijo que seguirán tratando de reactivar contratos que se encuentran suspendidos.



Actualmente, son 35 en este estado que desde el año pasado están en conversaciones para ser reactivados. Sin embargo, hasta el momento no se ha conocido que alguno de ellos haya logrado un resultado positivo.



Otro punto que destacó la ministra fue que el Marco Fiscal de Mediano Plazo está “seguro”, puesto que la producción está en línea con lo estimado en los pronósticos que habían sido establecidos.



