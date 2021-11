‘La máquina del crédito no paró durante la crisis’

Entre el miércoles y el viernes se realizará en Cartagena la 55 Convención Bancaria, Soluciones Incluyentes para Colombia, que organiza Asobancaria.



(Lea: Asobancaria, más optimista sobre crecimiento económico del país)



Los retos que plantea la mayor digitalización, la reactivación de la economía tras la fuerte crisis económica, la pobreza, la sostenibilidad, la recuperación empresarial, el crédito rural y las propuestas de los candidatos presidenciales son algunos de los aspectos que se tratarán en el encuentro.



(Lea: Los cinco retos que debe enfrentar el sistema financiero del país)





Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, habló con Portafolio.



¿Se transmitieron o no las bajas de tasas del Banco de la República a los créditos?



Hubo una reducción importante de las tasas de interés con base en cifras de la Superintendencia Financiera. Bajaron entre 150 y 250 puntos básicos (1,5 y 2,5 puntos porcentuales) durante la pandemia. Claro que sí bajaron y se logró en medio del incremento del riesgo en la economía.



¿Cuál es el balance del sector en esta pandemia y la peor crisis económica?



Esto ha sido difícil y obligó a la adopción de medidas extraordinarias y con todo ello es la primera vez que en Colombia los bancos adoptaron una política anticíclica, pues mantuvieron la producción de crédito, que creció el 2% real pese a la caída de la economía del 6,8%.



La maquinaria se mantuvo y fue un colchón que permitió el rebote de la economía, que posiblemente la veremos creciendo por encima del 9% este año.



Esto también permitió recuperar el tejido empresarial pues, pese a que 200.000 empresas se desactivaron en 2020, este año se han reactivado más de 160.000 por los programas del gobierno y los bancos dando crédito y eso llevó a Colombia sea uno de los cinco países de mayor recuperación.



La economía mundial está en reactivación y las tasas comenzaron a reaccionar y con la normalización monetaria de aquí a fin de 2022 la tasa del Banco de la República puede subir entre 100 y 150 puntos básicos. Es un proceso normal que no va a afectar la recuperación. Eso nos va a dejar en una tasa de interés del orden del 3%.



Todos los sectores se han venido recuperando y ninguno se queda atrás. Eso es positivo y el empleo se comienza a recuperar. Y en la medida en que eso suceda y haya recuperación y baje la inflación eso nos permitirá tener un incremento del PIB del 4 al 4,5% para el próximo año.



Dos grandes desafíos que tiene Colombia son lograr una senda de acuerdo con las metas de la Regla Fiscal que permita reducir el endeudamiento al 50% del PIB y participar más exitosamente en los mercados internacionales para reducir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.



¿Cuál es el aporte del sistema financiero en la pandemia?



A todos los sectores les debe ir bien y eso incluye al sector financiero que administra, protege y direcciona el ahorro de los colombianos para otorgar crédito.



Normalmente la tasa de rentabilidad de los bancos es del 12% que es el promedio de la economía colombiana. El sector financiero lo redujo al 4% el año pasado y este año esperamos que llegue a 10 o el 11 %.



¿En dónde se ve la inversión extranjera en el sector?



En la medida en que se ha venido abriendo el mercado en Colombia y se creció la actividad el mercado se ha vuelto atractivo y se crean nuevas entidades como el Lulo Bank, Nu, BTG Pactual o el JP Morgan, por mencionar algunos.



Eso implica inversión adicional de patrimonio y hay unas iniciativas de bancos digitales o de nicho que van a competir con los locales y eso es en beneficio de los clientes pues no solo se compite con tasas sino con servicios.



¿Hay desbalance en los requisitos a las ‘fintech’ frente al sistema financiero tradicional?

Le damos la bienvenida a la competencia pues muchas veces las fintech prestan servicios complementarios a los bancos o son aliados estratégicos. Pero el problema que tenemos es que si bien aceptamos la competencia, consideramos que a igualdad de servicios debe haber igualdad de reglamentación, como por ejemplo requisitos de patrimonio para hacer captaciones, pues se presentarían arbitrajes regulatorios y eso desbalancea la competencia.



¿Qué retos tiene el sector?



Seguir atendiendo los clientes por canales digitales manteniendo la oferta de servicios con la incorporación de tecnología, también seguir cerrando brechas, pues aunque se superó la meta de inclusión financiera del 85% y está por encima de 87%, en el uso hay que llegar al 77% y estamos en 72,6%.



Hay que fortalecer el acceso al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los empresarios del sector rural; mientras que el cuarto es mejorar la conectividad en zonas rurales y rurales dispersas del país. El último es avanzar en la educación financiera para atender desde los colegios y en todas las zonas del país.



¿Qué opina de los criptoactivos?



Hay que ser cuidadosos pues son volátiles y la gente se expone a grandes perdidas. Apoyo el piloto de la Superfinanciera con bancos, entidades vigiladas y plataformas para conocer cómo funciona este mercado y habrá que hacer una evaluación en el sector con el manejo de esos criptoactivos, pero no soy el más optimista.



En política, el 2022 será clave...



El otro año va a ser un punto de inflexión, pero no sabemos en qué dirección. Este tipo de retos políticos manda unas señales a sus dirigentes políticos, económicos y sociales y ver cuáles son las demandas de la sociedad, de los jóvenes y grupos que están excluidos del crecimiento. Pero también hay que ser claros sobre el progreso del país en los últimos 50 años en ingreso per cápita, la salud, la educación y otros logros.



Y es que quienes prometen ríos de leche y miel son los que empiezan a ser escuchados por la gente, y quienes creemos en la economía de mercado y en un país incluyente y democrático, debemos tener respuestas de futuro para que la ciudadanía confíe en esas propuestas.