Corea, el destino en que más crecieron las exportaciones no mineras

Bélgica, Canadá, España, Japón, Italia y Corea del Sur representaron el 12,4% de las exportaciones de bienes agropecuarios, agroindustriales e industriales que Colombia hizo al mundo el año pasado.



En dos de estos 6 mercados, las exportaciones no mineras crecen a doble dígito. Corea del Sur con 25,6% y España, con 10,1%.



En el caso de Corea, país con el cual Colombia tiene un acuerdo comercial vigente desde 2016, las exportaciones no mineras representaron en 2020 el 39,3% del total exportado allá, y mientras que en 2019 Colombia le vendió a Corea del Sur en productos agropecuarios, agroindustriales e industriales un total de US$179 millones, el año pasado fueron US$225 millones.



Los productos que más impulsaron las exportaciones a ese mercado fueron: café, cuyas exportaciones crecieron 29,2%; banano con un crecimiento superior al 1.000%; flores que aumentaron 10,1%; insecticidas que lo hicieron en 140%; crustáceos en 69,4% y demás papeles y cartones que se incrementaron en 40,2%.



“Desde el inicio del Gobierno nos hemos propuesto aumentar las exportaciones no mineras y diversificar la canasta exportadora del país, y por eso hemos trabajado en diplomacia sanitaria y comercial para conquistar más mercados para nuestros productos; pero también en aprovechamiento de acuerdos comerciales y mercados estratégicos. Vemos reflejado en estos mercados parte de esa estrategia, esto a pesar de la pandemia. Seguimos avanzando en el camino propuesto”, dijo el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo.



Destacados en Europa



Las exportaciones no mineras representaron el 60,7% de las totales en España, el año pasado sumaron US$303 millones, mientras que en 2019 llegaron a US$275 millones, un crecimiento del 10,1%.



Las ventas al país ibérico estuvieron impulsadas por productos como café, cuyas exportaciones crecieron 12,3%; aceite de palma que crecieron 34,5%; por la de banano que crecieron 71,5%; por las de dátiles, higos y piña que se incrementaron en 55,6%; las de preparaciones y conservas de pescado que aumentaron 97,5%; las de aceite de coco que tuvieron un crecimiento del 197,5% y las de gelatinas que incrementaron 11,4%, entre otros.



El otro destino europeo que registró un crecimiento destacado fue Italia, allí, estas ventas aumentaron 6,3%, pasaron de US$245 millones a US$261 millones. Los productos no mineros representan el 27,1% de la canasta exportadora a ese mercado y los destacados fueron: los aceites de palma y de coco con aumentos del 54,8% y del 116,7%, respectivamente; preparaciones y conservas de pescado que aumentaron 203,8%; azúcar con un incremento del 68,5% y cacao en grano con aumento del 830,1%, entre otros.



Para el caso de Bélgica, las exportaciones no mineras de Colombia hacia ese destino sumaron el año pasado US$406 millones, un aumento del 5% con relación al 2019. Productos como café, con exportaciones que crecieron 56%; las de policloruro que aumentaron 121,5% y las de instrumentos para medicina que crecieron más de 4.000%, impulsaron estas ventas.



Hacia Canadá esas exportaciones crecieron 2,7%, al pasar de US$302 millones a US$310 millones el año pasado, mientras que a Japón aumentaron 1,6%, pasaron de US$297 millones a US$301,5 millones.