Corficolombiana no cambiará su plan de inversiones de 2020

María Lorena Gutiérrez, presidente de Corficolombiana, tiene claro que la sostenibilidad es el mejor negocio de la sociedad. Lo confirma su plan de inversiones sostenibles aplicado en las 123 empresas en las que la holding tiene participación. La ejecutiva habló con Portafolio sobre este tema, la coyuntura económica y los planes de inversión para el resto del 2020.



Corficolombiana hizo una declaración sobre inversiones sostenibles. ¿Cuáles son los puntos claves del compromiso?

Se trata de una declaración que busca dos cosas principales. Una, incluir todos los criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG) en la evaluación de las decisiones de inversión. No solo mirar la rentabilidad financiera y estratégica, sino tener en cuenta que todas nuestras inversiones también deben generar valor social y ambiental en un entorno de transparencia y buen gobierno corporativo. Eso asegura la sostenibilidad.



El segundo punto consiste en evaluar las inversiones para hacerles un seguimiento a los objetivos, revisando cuál es el impacto.



¿Cuáles han sido los resultados?

En Corficolombiana operamos indirectamente 123 empresas, ubicadas en 21 departamentos y en Perú. Tenemos gran impacto con comunidades, pues estamos invirtiendo en los sectores más dinámicos de la economía como infraestructura, agroindustria, gas, energía, hotelería y financiero.



Hemos visto que nuestro impacto social es notorio. Generamos más de 32.000 empleos formales en todo el país, además de 18.000 proveedores con los que aplicamos políticas de pago justo y a tiempo.



Hemos sembrado más de cinco millones de árboles y, solo el año pasado, esos árboles capturaron 590.000 toneladas de CO2. En 2019 protegimos 12 cuencas hidrográficas e invertimos más de $17.000 millones en 20 proyectos sociales.



¿Cómo ha sido el proceso de concientización con los empleados de las empresas en las que Corficolombiana tiene inversiones?



Lo primero fue reformular nuestra estrategia. Concentramos los esfuerzos y las tareas dentro de un plan que se llama Corficolombiana Sostenible. Compartimos con los empleados vivencias de conservación del medio ambiente en las oficinas, uso racional de papel y ahorro de energía.



¿Los proveedores aplican los mismos conceptos de sostenibilidad?



Estamos trabajando con ellos para generar mayor conciencia en el tema. Debido a la pandemia, iniciamos un programa con proveedores para ayudar sobre todo a los pequeños y medianos, no solo en temas económicos, sino en que apliquen o se mantengan en los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo.



Bajo estos parámetros, ¿hay negocios en los que Corficolombiana no invierte por su impacto ambiental o social?



Lo interesante de la sostenibilidad es que no excluye sectores. Hacemos la evaluación ambiental, social y de gobierno corporativo. La idea no es excluir, sino analizar rentabilidad, estrategia y responsabilidad en estos ámbitos.



¿Aplican modelos para la medición del impacto?



Sí. Estamos midiendo nuestras emisiones para saber cómo estamos avanzando. El plan se llama ‘Medir nuestra huella de carbono’.



El 4 de agosto realizarán el foro del empleo. ¿Qué esperan de este evento?



Esto es parte del tema de sostenibilidad. Los empresarios esperamos aportar a la identificación de las soluciones a la crisis y a la manera de enfrentar los retos del desempleo. Esto afecta el consumo, la calidad de vida y aumenta los niveles de pobreza del país.



El foro nos ayudará a hacer un diagnóstico del mercado laboral y a conocer opiniones de técnicos, economistas y empresarios. El objetivo es explorar ideas no convencionales, no podemos seguir pensando en los mismos planes de reactivación y generación de puestos de trabajo.



¿Cómo los ha afectado la crisis generada por la pandemia?



Con la cuarentena de marzo y abril, se suspendieron todas las obras de infraestructura en el país, y ese es uno de los sectores más importantes para nosotros. Allí nos vimos muy afectados. Si embargo, el Gobierno tomó la buena decisión de reabrir las obras y retomamos las labores desde finales de abril.



Hoy estamos llegando a los mismos niveles de ejecución de obra que teníamos antes de la pandemia.



Otro sector muy afectado es el de la hotelería. Hoteles Estelar está cerrado. Igual sucede con las inversiones que tenemos en la administración de los aeropuertos de Cali y Cartagena, los cuales siguen cerrados. Para Corficolombiana, estas inversiones solo representan el 3% de los activos.



¿Qué van a hacer con el negocio de la hotelería?



Estamos viviendo una situación muy particular. A uno le enseñan a manejar crisis, pero no de este tipo y con este nivel de incertidumbre. No sabemos cuándo se reactivan los vuelos, si el país reabre o no su economía, hasta cuándo va la cuarentena, etc. Hemos tratado de proteger el empleo porque nos parece que es un tema muy sensible.



¿Mantienen los planes de inversión?



Así es. No hemos hecho ningún cambio en ese tema. Yo creo que los empresarios tenemos que apostarle a seguir invirtiendo para reactivar la economía. Nuestro plan es invertir $1,8 billones en todos los sectores y no hemos considerado destinar menos.



¿Hay algún sector nuevo en el que planeen invertir?



Nosotros seguimos evaluando, pero el plan es mantener nuestras inversiones en infraestructura y gas, donde tenemos los mayores proyectos, pero no tenemos la puerta cerrada a otras nuevas.



¿Qué papel debe jugar el Estado en esta crisis?



Yo creo que hay que diseñar políticas públicas sectoriales y no generales. Yo insisto en que hay sectores como servicios, eventos y entretenimiento muy golpeados y que generan mucho empleo. Ellos requieren ayudas específicas.



Nosotros estamos dispuestos a apoyar la búsqueda de soluciones a los sectores más afectados, cuya crisis se extendería por al menos un año más.



¿Cómo cree que será el cierre del 2020 para la economía colombiana?



Nuestras proyecciones indican que vamos a tener una contracción del PIB cercana al 5%. Pero si profundizamos el aislamiento o si el país regresa a cuarentena severa, terminaremos con una caída de entre 7% y 8%. El tema más preocupante es la incertidumbre.



¿Qué es lo que más le preocupa de la economía?



Nuestra preocupación es el desempleo y la reactivación. El consumo puede bajar un 7% y esa es una cifra mala para la economía.