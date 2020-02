Se disparó la demanda de tapabocas y empiezan a escasear en Bogotá

En las estanterías de algunas de las principales cadenas farmacéuticas del país los tapabocas comenzaron a agotarse. A pesar de que no se produce gran cantidad, parte de lo que se está fabricando en Colombia se está exportando a países de la región y a China, tras la expansión del coronavirus (COVID-19) por el mundo.



De otra parte, los importadores colombianos de las máscaras faciales simplemente no tienen donde adquirir el producto ya que la mayor cantidad se trae principalmente desde ese país asiático.



En un sondeo telefónico adelantado por Portafolio.co en las cadenas de droguerías Cruz Verde, Farmatodo, Cafam y La Rebaja, los tapabocas no se encuentran. Aseguran que con la primera temporada de lluvias en el país, donde es común que aumenten los casos de gripa, la demanda aumentará más, sin contar que en Brasil ya se confirmó el primer caso de coronavirus.



En otro sondeo físico, a cinco farmacias de Ciudad Salitre, tampoco se encontraron tapabocas y el personal que atiende aseguró que desde el lunes estos se agotaron debido a que los clientes manifestaban que se estaban preparando para una eventual llegada del coronavirus.



De la misma manera tampoco hay disponibilidad a través de sus aplicaciones de comercio electrónico. La caja de 12 unidades vale entre 6.500 y 9.000 pesos.



Portafolio.co también habló con tres importadores de tapabocas al país, los cuales aseguraron que no han llegado tapabocas en las últimas semanas y ese es el motivo por el cual ya escasea el producto en las droguerías. Uno de ellos aseguró que otro de los problemas es que en Colombia se pueden fabricar los tapabocas porque hay suficiente material pero no los filtros, los cuales se traen desde China.



De acuerdo con Eterna, grupo empresarial importador de tapabocas, que con la marca Precision Care trae al país un millón de unidades mensuales de este producto, en los últimos días los pedidos de tapabocas se han multiplicado por seis.



“Actualmente, se presenta un desabastecimiento de elementos de protección no solo en Colombia, sino a nivel global. Inicialmente, se evidencia en elementos como tapabocas, sin embargo, puede extenderse a otros artículos utilizados como barreras de protección”, dice la compañía.



Y explica que este desabastecimiento es producto del incremento en la demanda mundial, sumado a las demoras en el tránsito y entrega de productos provenientes de China y a las medidas adoptadas por el Gobierno de ese país en materia de autorización de producción y consumo interno, que limita las exportaciones.



De igual manera, Eterna indica que aún no hay certeza sobre cuándo se pueda normalizar el abastecimiento de estos productos. “Dependemos de la evolución de la epidemia y lo que es claro es que nuestro país no tiene las suficientes fuentes de suministro con producción local”, precisa y al tiempo anota que durante la temporada invernal es normal que aumente la demanda de los tapabocas, “pero nunca al nivel que estamos viendo”.



No obstante, para Marisol Sánchez, directora de la Cámara de Dispositivos Médicos de la Andi, aún no se puede hablar de escasez en el país, pues considera que hay un mercado abastecido por fábricación nacional, en una proporción baja, y por las importaciones.



“Se disparó la demanda más de lo esperado y eso claramente genera un reacondicionamiento del mercado como para las importadoras como para las productoras locales. Las empresas que estaban produciendo tapabocas aumentaron su capacidad productiva y algunas que no tenían ese producto en su portafolio empezaron a acondicionar sus lugares para fabricarlo”, comenta.



En ese sentido, la directiva indicó que actualmente la fabricación local está exportando por el aumento de la demanda a Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Ecuador y Perú, entre otros países.



“Efectivamente, es un producto que se importaba masivamente desde China, de hecho, de allá son las plantas que fabrican los tapabocas, pero Colombia tiene producción nacional. No es una producción grande y exportamos en unos valores muy bajos, pero a raíz de todo lo que ha pasado con el coronavirus se ha disparado la demanda del producto a nivel local e internacional”, puntualiza.





