Los centros comerciales habilitados para vacunación en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá habilitó varios centros comerciales como puntos de vacunación contra covid-19.



En estos puntos se podrá inmunizar, sobre todo, a personas mayores de 60 años que no han sido contactadas por su asegurador y que no tienen citas programadas, únicamente para la aplicación de la primera dosis.



Con el propósito de avanzar en la vacunación contra el Covid-19 en Bogotá de manera rápida y luego de la gestión realizada por la Secretaría de Salud con las EPS de la ciudad, dichos espacios funcionarán en siete centros comerciales ubicados en diferentes localidades, a través de pico y cédula:



El secretario de Salud y alcalde encargado de Bogotá, Alejandro Gómez, explicó que los requisitos para ser vacunado en estos puntos son: tener 60 años o más, no tener cita de vacunación programada por la EPS, llevar la cédula de ciudadanía y el consentimiento informado impreso y diligenciado (de ser posible, se puede descargar en bit.ly/3c5OC0s). El funcionario recalcó que en estos puntos de vacunación solo se aplicarán primeras dosis del proceso de inmunización.



- Centro comercial Multiplaza.

- Centro comercial Plaza de las Américas.

- Centro comercial Dorado Plaza.

- Centro comercial Avenida Chile.

- Centro comercial Paseo Villa del Río.

- Centro comercial Bulevar Niza.

- Centro comercial Metrópolis.

- Centro comercial Bima.

- Centro comercial Gran Estación.

- Centro comercial Nuestro Bogotá.



PORTAFOLIO