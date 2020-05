Bogotá dispuso horarios de operación por sectores económicos

La alcadesa de Bogotá, Claudia López, anunció este viernes nuevas medidas de funcionamiento de la capital, que comenzarán a regir desde el próximo lunes 11 de mayo, día en el que se reactivarán varias actividades económicas.



Entre las medidas dispuestas por la Alcaldía de Bogotá está la instalación de ciclorutas permanentes para la movilización de trabajadores.



La idea es no superar el 35% de la capacidad de TransMilenio y no superar el 70% de las Unidades de Cuidados Intensivos.



Así mismo, la alcaldesa declaró zonas de Kennedy en alerta naranja por ser unas de las zonas de la capital con más riesgos por el índice de contagios.



"Tenemos dos meses de información territorializada, y podemos tomar nuevas decisiones. Por eso Kennedy entrará en Alerta Naranja. Tenemos información epidemiológica confirmada que nos permiten tomar esa decisión", dijo la alcaldesa López.



Según la mandataria, "hay información epidemiológica confirmada de que hay mayor nivel de circulación del virus en ciertas zonas" de la localidad.



Esta zona deben tener especial cuidado. Allí solo podrán salir a abastecerse, sacar mascotas e ir a servicios médicos.



Por su parte, el resto de Bogotá se mantendrá en la alerta amarilla.



La Alcaldía también dispuso de una serie de horarios por sectores económicos para evitar conglomeraciones en el sistema de transporte y la ciudad, de manera consensuada con los gremios.



Según lo establecido, el sector de la construcción solo podrá operar entre las 10 a.m. y las 7 p.m.



Por su parte, el sector de comercio podrá funcionar entre las 12 del día hasta la medianoche.



Finalmente el sector de la manufactura operará entre las 10 de la mañana y las 5 de la mañana, para lo cual las empresas pueden disponer de varios turnos, incluso nocturnos, ya que esta es una actividad muy flexible.



En ningún caso se pueden establecer horarios de ingreso entre 6 y 9 de la mañana, pues son horarios que ya están copados por la Policía, los médicos, personal del Distrito, etc.



La Alcaldía también decretó que se mantiene suspendido el pico y placa en la capital, pero impuso un límite de velocidad de 50 kilómetros por hora, debido a que ha subido el número de accidentes.



La alcaldesa también anunció que no habrá más pico y género, pero que será obligatorio el uso de tapabocas y la distancia de un metro entre personas.



ASÍ AVANZA EL CORONAVIRUS EN LA CIUDAD



Claudia López explicó que el modelo epidemiológico de las autoridades distritales coincide con las proyecciones del Ministerio de Salud, en el sentido de que la curva en la capital alcanzaría su pico hacia finales de junio.



Sin embargo, López advirtió que el 80 % de los ciudadanos todavía cree que no se va a contagiar de coronavirus. "Es un error; es exactamente lo contrario", dijo, al tiempo que explicó que 7 de cada 10 personas eventualmente contraerán el virus, y una de ellas morirá.

​

Pero destacó "el sacrificio, rigor y cultura ciudadana que hemos tenido para cuidarnos desde el 20 de marzo", fecha en la cual iniciaron las medidas de prevención en la capital con el simulacro de aislamiento.



Durante la presentación de las nuevas medidas, López fue enfática en que los esfuerzos que ha adoptado la capital en las últimas ocho semanas han valido. "Hemos reducido el nivel de contagio y de fallecimientos", dijo.



Explicó que la tasa de contagio en Bogotá se ubica hoy en el 1,1 por ciento y que la capital representa el 38,7 por ciento de los contagios confirmados, que, de momento, ascienden a 9.456 en todo el país. Todo esto, añadió, se debe a la temprana implementación de la cuarentena.



"Si no hubiéramos estado en cuarentena, cada persona contagiada hubiera contagiado a otras tres. Gracias a la cuarentena bajamos esa tasa de 2,7, a 2 y ahora a 1. El 49,5 % de casos del país estaba en Bogotá, hoy representamos el 38 % de los casos del país".



La alcaldesa también destacó que la ciudad se encuentra por debajo de las cifras proyectadas en los modelos para atención de pacientes en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), evitando así el colapso del sistema de salud.



"565 UCI están disponibles solo para covid al día de hoy entre el 30 y 35 por ciento está ocupada", dijo.