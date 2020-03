Apoyos monetarios y cambios en el calendario tributario en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también se sumó a la cadena de beneficios al anunciar un desembolso de $423.000 para que 350.000 familias pobres de la capital puedan pasar la cuarentena.



La medida hace parte de la campaña #BogotáSolidariaenCasa para ayudar a 500.000 familias que viven en la pobreza monetaria y en condición de vulnerabilidad y que no tienen cómo pasar los 19 días de aislamiento obligatorio.



La alcaldesa explicó que la cifra salió después de hacer las cuentas para alimentación, salud, el 75% del pago de la vivienda por los días de la cuarentena y el 30% que corresponde a servicios públicos.



En el sector de Hacienda se ajustará el calendario tributario para la vigencia 2020 para el pago del impuesto predial unificado y el impuesto de vehículos, en los siguientes plazos:



a. El plazo máximo para el pago del impuesto predial unificado para los predios residenciales y no residenciales, será el 5 de junio de 2020 con descuento del diez por ciento (10%). El plazo para pagar el impuesto sin descuento vence el día viernes 26 de junio de 2020.



b. Los contribuyentes que se acojan al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC), presentarán una declaración inicial a través del portal WEB o cualquier medio virtual dispuesto por la Secretaría Distrital de Hacienda, hasta el 30 de abril de 2020, y realizarán el pago del impuesto a cargo en cuatro (4) cuotas iguales en las siguientes fechas:



Primera cuota: 12 de junio de 2020.

Segunda cuota: 14 de agosto de 2020.

Tercera cuota: 9 de octubre de 2020.

Cuarta cuota: 11 de diciembre de 2020.