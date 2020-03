Comercio tendrá hora de atención exclusiva para adultos mayores

Con el objetivo de garantizar el abastecimiento de alimentos y el empleo de los colombianos del sector comercio, Fenalco, el Ministerio de Comercio y la Vicepresidencia de la República acordaron reunir esfuerzos para darles tranquilidad a los consumidores frente al abastecimiento de alimentos.



(Lea: Gobierno anunció medidas económicas y sociales por coronavirus)

En ese sentido, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, señaló que la cadena de abastecimiento está preparada para atender la demanda de los colombianos. “Es claro mantener el abastecimiento de productos de primera necesidad y garantizar la seguridad alimentaria de todo el país”, indicó.



(Lea: Casos de coronavirus en Colombia siguen en aumento)



Este acuerdo se hace en coordinación con el Gobierno Nacional y básicamente tiene una serie de autoregulaciones en materia de salud e higiene colectiva. Además, se cancelarán todas las degustaciones en los puntos de venta para evitar el contacto próximo entre empleados y clientes. De la misma manera, los comerciantes se comprometieron a realizar desinfección de carros de mercados, góndolas y canastillas para dar tranquilidad a los clientes en materia de aseo y desinfección.



"Los establecimientos están redoblando esfuerzos para realizar todas la labores de limpieza y desinfección profunda de las instalaciones", añadió.



En materia de abastecimiento, el comercio organizado está trabajando para garantizar el abastecimiento de productos esenciales y de primera necesidad de manera que el país tenga acceso a alimentos y productos de aseo personal, entre otros.



No obstante, Cabal hizo un llamado a las autoridades a “colaborar” para que los carros repartidores de alimentos y productos de primera necesidad puedan transitar en cualquier horario, sin importar los toques de queda, y de esa manera poder surtir los supermercados. "A medida que los clientes avanzan en sus compras, se harán esfuerzos para que los productos se repongan de manera inmediata", precisó.



Hacemos un llamado la mesura y a la prudencia para que los clientes adquieran un número adecuado de unidades por producto, según las definiciones y las recomendaciones de cada establecimiento para permitir que toda la población tenga acceso a productos básicos y de primera necesidad. “Este llamado es a comprar lo necesario y no más de la cuenta para evitar que otros ciudadanos se queden sin los productos”, advirtió.



“Hacemos un llamado a los integrantes de la cadena de abastecimiento a manejar racionalmente los precios con el propósito de evitar incrementos desmedidos y especulaciones, esta no es una sola responsabilidad del comercio, es una responsabilidad de toda la cadena de proveedores, desde la producción”, agregó.



En materia de ocupación, en grandes formatos se permitirá simultáneamente un cliente por cada cinco metros cuadrados en el área de venta, en formatos como minimercados, tiendas de barrios y droguerías se permitirá un cliente por cada tres metros cuadrados en el punto de venta, y en el área de pagos se deberá guardar una distancia de un metro o más cuando la ocupación del momento lo permita.



Esperamos que las compras de la familia no sean hechas por adultos mayores, menores de edad o niños con el objetivos de protegerlos.



El comercio organizado dedicará una hora y media, a partir del horario normal de apertura de los establecimientos para la atención exclusiva de adultos mayores y mujeres embarazadas.