El impacto de los virus en la economía global en los últimos 20 años

El Coronavirus ha sido declarado como pandemia; ya que se ha propagado a nivel mundial con un aumento inesperado de casos y los contagios se están empezando a dar localmente, no sólo en China, donde se originó la enfermedad.



A raíz de este contexto, EY Colombia realizó una investigación sobre los diferentes impactos que este tipo de virus ha generado en la economía global durante los últimos veinte años.



Acorde con la investigación, los principales desequilibrios económicos de los países a raíz de una pandemia surgen por las nuevas necesidades de los sistemas de salud, posibles cierres de empresas, comercios, y centros educativos. También, de manera general, existe una reducción significativa en la productividad de un país o una región.



Por ejemplo, el síndrome respiratorio, agudo y grave (SARS) en el año 2003, afectó rápidamente a más de 20 países en Norteamérica, Suramérica y Europa. El impacto de este virus representó una contracción del PIB mundial en un 0,1% durante ese año.



Asimismo, el H1N1, en el año 2009, se convirtió en pandemia y tuvo un costo global de 50.000 millones de dólares, se estima que las pérdidas económicas oscilaron entre el 0,5% y el 1,5% del PIB en los países afectados.



En el año 2014 hubo una epidemia de Ébola en el continente africano, los países afectados contemplaron estrategias para responder tanto a la crisis humanitaria, como la crisis económica; se estima que el costo de recuperación por esta epidemia para Liberia, Sierra Leona y Guinea fue de $812 millones, $844 millones y $2.89 billones, respectivamente.



“Hoy el mundo está pasando por una nueva pandemia, el coronavirus, la cual afecta gravemente a la mayoría de los sectores productivos del mundo, pues China es una potencia económica y sus resultados tienen repercusiones globales. En los primeros meses del año, la economía de China podría verse afectada hasta en un 2% del PIB.

Dado lo anterior, el Banco Mundial continua revisando hacia la baja el crecimiento económico global para la primera mitad del 2020”, comentó Édgar Sánchez, Presidente de EY Colombia.



De acuerdo con el Observatorio de Complejidad Económica, China es el mayor exportador del mundo, con ventas cercanas a los $2.200 trillones en el 2019. Según Oxford Economics, si la propagación del virus no se controla, las repercusiones económicas podrían manifestarse hasta en una contracción del 1,3% del PIB mundial, costándole a la economía alrededor de $1,1 trillones de dólares. En adición, 280 mil millones de dólares serán los posibles costos finales del Coronavirus de Wuhan a nivel mundial.



Bajo este contexto, EY enumera los principales sectores de la economía que reciben las consecuencias de este virus:



1. Industria textil, por el cierre de las fábricas, en Suzhou (ciudad de China) se producen el 80% de los vestidos de novias que se venden en todo el mundo.



2. Industria tecnológica, pues ha habido una caída del 50% de la exportación de teléfonos inteligentes.



3. Turismo, hoy en día China es el mayor proveedor de turistas en el mundo. Sólo en 2018 los chinos hicieron casi 150 millones de viajes. Para naciones como Myanmar, Tailandia, Camboya y Vietnam los chinos representan un quinto de sus turistas.



4. Transporte aéreo, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) afirmó el pasado mes de febrero que las aerolíneas perderán US$29.300 millones en 2020 debido al brote de coronavirus.



5. Industria farmacéutica, las grandes empresas farmacéuticas han encendido sus alarmas debido a la importancia de China como proveedor de materias primas para muchos productos farmacéuticos.



6. Consumo de petróleo, ya que China es uno de los principales países consumidores de petróleo, sector industrial y manufactura. Se reporta una caída de más del 20% después del brote de coronavirus.



7. Sector industrial y manufactura, pues el cierre de importantes fábricas en Italia podría afectar severamente la producción de autos europeos.



“El Coronavirus se está extendiendo rápidamente y aumentando la incertidumbre: Se requieren acciones inmediatas y sensatas para proteger los resultados a mediano y largo plazo en las organizaciones. Un primer paso crítico es establecer una estructura de gestión de crisis y un grupo de trabajo que cubra todas las áreas de impacto. Establecer un equipo eficaz de gestión de crisis de COVID-19 es fundamental para obtener un mayor control de la situación” aseguró Martín Soubelet, socio líder de Consultoría para EY Colombia.



Se ha logrado comprobar que la economía mundial sufre ante las grandes epidemias del mundo y que sus efectos se manifiestan más en los países con mayores casos de infección. No obstante, cuando esos países son potencias mundiales, los desequilibrios se vuelven globales. A pesar de que las consecuencias financieras no sean las mismas en todos los países, sin duda alguna la economía mundial seguirá viéndose afectada por diferentes enfermedades.



Carlos Mario Sandoval, socio líder de consultoría sobre Asuntos Laborales para EY Colombia y México, menciona algunas recomendaciones tanto trabajadores como para empresas:



1. Los empleadores deben tomar precauciones para ayudar al control de la enfermedad en los sitios de trabajo, protegiendo que las actividades empresariales se sigan ejecutando con la menor cantidad de inconvenientes posibles. Si el pánico se apodera de la empresa o sus colaboradores, la disminución de los ingresos esperados podría conllevar a la terminación de contratos laborales o amenazar la continuidad del negocio mismo. Prevención y cumplimiento de las medidas sanitarias serán claves.



2. Como medida preventiva y de control, se aconseja a las empresas empezar a revisar las políticas para implementar el trabajo remoto o teletrabajo. Así mismo, se recomienda modificar los turnos de trabajo, en donde las personas tengan diferentes horarios de entrada y salida y no se congestione el sistema de transporte público.



3. Sugerimos insistir en las campañas de salud, de cuidado personal y de comunicación oportuna cuando quiera que se sospeche de la presencia del virus. Para ello recomendamos tener un protocolo específico frente al Coronavirus.



4. El trabajador por su parte también tiene la obligación legal de velar por su salud, respetar y acatar las normas de salud ocupacional que la empresa establezca para evitar el contagio y propagación de la enfermedad.



5. Se debe modificar el sistema de gestión y seguridad en el trabajo e informar a los colaboradores los protocolos que se van a adoptar y los contactos encargados el tema en las organizaciones. Esto, para que en caso de que algún trabajador sea detectado con el COVID–19 lo informe inmediatamente y así poder activar el plan de contingencia en la compañía y ejecutar las medidas de control.



6. Se recomienda en la medida de lo posible restringir todos los vuelos internacionales dado que varios de los países están cerrando sus fronteras para evitar la propagación del Coronavirus.