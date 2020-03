Coronavirus ensombrece el dinamismo de economía global

“Todavía es muy difícil predecir cuál será el impacto del coronavirus en la economía mundial”. Con estas palabras, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, confirmó en la semana que aunque las perspectivas para 2020 eran de mayor dinamismo que el año pasado, eso ya no va a suceder, y aunque el organismo no tiene aún una estimación concreta, el panorama se ve cada vez más sombrío.



Y la nube negra que sobrevuela a la economía internacional es el golpe que pueda generar el coronavirus, Covid-19, y su rápida expansión alrededor del mundo, con más de 95.000 casos confirmados (ya más de 15.000 fuera de China) y con un problema que ya está presente en al menos 84 países de los distintos continentes.



Pero, a pesar de la dificultad que supone hacer previsiones con una crisis que todavía está lejos de terminar, algunas entidades han lanzado sus apuestas en este sentido. La Ocde fue la primera, el lunes, al rebajar a 2,4% el crecimiento para 2020, desde el 2,9% previo.



Pero mucho más sombrío fue el panorama que ayer lanzó el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), que apuntó que “el crecimiento global podría realmente acercarse al 1%, muy por debajo del 2,6% del año pasado y el dato más débil desde la crisis financiera mundial”.



Entre los principales aspectos que apoyan este pronóstico, están la fuerte desaceleración del PIB estadounidense, que terminaría el año en 1,3% frente al 2,3% del 2019, y también de China, que según el IIF cerraría creciendo cerca de 4%, muy lejos del más de 6% del año anterior.



“Nuestra previsión de que no habría recesión el año pasado se basó en datos duros y la economía parecía lo sufientemente robusta. El pánico global por el Covid-19 es muy diferente: hay interrupciones de suministro y en índices de fabricación, pero el epicentro de las posibles consecuencias para la economía son los servicios, donde la gravedad de los efectos depende de escala de contagio y medidas de contención. El rango de posibles resultados es amplio y la incertidumbre más grande”, apunta el reporte de IIF.

Pero no es la única estimación sobre la materia.



A falta de datos de la Organización Mundial del Comercio, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) apuntó ayer que la disrrupción en las cadenas de suministro globales ya han generado por los problemas y las cuarentenas en las fábricas de China, un descenso de al menos 2% en las exportaciones internacionales.



“La desaceleración de la fabricación en China debido al brote de coronavirus está interrumpiendo el comercio mundial y podría provocar una disminución de al menos US$50.000 millones en las exportaciones a través de las cadenas de valor mundiales”, indica el reporte de la Unctad.



Asimismo, desde el principio de la crisis se apuntó al turismo como uno de los sectores que más sufrirán el impacto.



En este sentido, ayer la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata), aumentó su estimación de pérdidas para la industria, de los US$29.000 millones anteriores, a los US$113.000 millones de ingresos que dejarán de percibir durante el 2020.



Y este impacto se extiende al resto de la industria turística. La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) endureció sus medidas de abordaje, mientras que los hoteles de todo el mundo están sufriendo una menor afluencia. Por poner un ejemplo, en Madrid (España) se han cancelado una de cada cuatro reservas.



El consumo también se verá afectado. Uno de los productos que mejor reflejan la dinámica, los teléfonos celulares, venderán un 7% a nivel global y 18% menos en China, según los datos de Counterpoint.





VARIAS MEDIDAS

​

La primera gran medida económica que se adoptó esta semana fue la sorpresiva baja de tasas de la Reserva Federal, de 0,5% y fuera de su junta oficial. El emisor de Australia también lo hizo, mientras que países como Italia están restringiendo la actividad.



Pero los gobiernos han tenido que pasar al ataque y anunciar incrementos en la inversión para hacer frente al coronavirus. Ayer mismo Estados Unidos desbloqueó US$8.300 millones en esta materia, mientras que Italia lo hizo con US$7.500 millones. La UE, por su lado, permitirá desviaciones de la meta de déficit fiscal en sus países miembros.



No obstante, estas medidas no han logrado frenar la sangría en los mercado internacionales. Ayer el Dow Jones tuvo una nueva jornada negra al perder 3,58% hasta los 26.121,28 puntos. En Europa las pérdidas superaron el 1,5% en la mayoría de países.

Pero más significativo fue el descenso del petróleo, pues el barril de Brent bajó ayer de los US$50 por cada unidad.



OPEP PLANTEA GRAN RECORTE



AFP. La OPEP propuso a sus socios petroleros un recorte drástico de producción de 1,5 millones de barriles al día para frenar la caída del precio del crudo provocada por el coronavirus.



Los ministros acordaron recomendar “un nuevo ajuste de 1,5 millones de barriles al día hasta el 30 de junio de 2020”, indicó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) en un comunicado tras una reunión en Viena.

Desde 2017 la



Opep+ mantiene estrictas cuotas de producción para apoyar los precios. En diciembre aumentó de 1,2 a 1,7 millones de barriles al día sus recortes. En un mercado con exceso de oferta, la situación ha empeorado mucho en las últimas semanas.