Coronavirus estalla en Europa y sacude a mercados globales

“El mundo debe prepararse para una potencial pandemia”. Con esa frase resumió este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS) los crecientes temores por la crisis del coronavirus Covid-19, cuya rápida expansión en otros países más allá de China fue el detonante de un nuevo ‘lunes negro’ para los mercados internacionales.



(Minsalud eleva el riesgo del coronavirus para Colombia).

Esto es porque la crisis, que se creía contenida en el gigante asiático, ya suma más de 830 infectados en Corea del Sur y, lo que más golpeó a los mercados, más de 220 contagios y al menos siete fallecidos en Italia, lo que hace que el coronavirus ya esté presente en el Viejo Continente.



De acuerdo con el equipo de investigaciones económicas de Banco de Bogotá, “los contagios fuera de China, en particular en Italia y Corea, crecieron sustancialmente, con 120 y 560 nuevos casos desde el viernes, lo que posiciona a estos dos países entre los de mayor número de casos. En total, estos ya bordean los 80.000, con más de 2.000 casos fuera de China”.



(OMS advierte que el mundo debe prepararse para una 'eventual' pandemia).



Y, por supuesto, esto supone un gran impacto económico. Como agrega su reporte, “la necesidad de cuarentenas, cancelación de eventos públicos y cierre de empresas, entre otros, anticipan un mayor impacto económico. Precisamente, las consecuencias dependerán en gran medida de la extensión en el tiempo de su propagación. Si inicialmente el consenso preveía que la afectación sería relevante, pero de corta duración, ahora se empieza a analizar el escenario en que el impacto sea mayor por cuenta de la extensión del virus”.



Y el problema es que la situación no se reduce solo a esos países. Cabe destacar que Japón ha reportado más de 140 casos (más los 640 del crucero atracado en su costa), Singapur 90, Hong Kong casi 80, Irán más de 70, Estados Unidos 35 y Alemania 16, entre otros casos que ilustran la expansión fuera de China.



La misma OMS lanzó la alerta. “El aumento súbito de casos en Italia, en Irán y en Corea del Sur es muy preocupante (...) Debemos concentrarnos sobre la contención, al mismo tiempo que hacemos lo posible para prepararnos a una eventual pandemia”, aseguró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien aprovechó para asegurar que los casos en China están desacelerándose, lo que “debe dar a los países la esperanza de que este virus puede ser contenido”.



(Dura caída de los mercados mundiales por expansión del coronavirus).



Incluso en Colombia se incrementaron las alarmas, pues si bien solo se conoce la existencia de un nacional contagiado con el Covid-19, el Ministerio de Salud apuntó que “estamos viendo más cerca la posibilidad de tener casos confirmados”. La entidad decidió subir el riesgo de bajo a moderado.



Todos estos datos son los que este lunes provocaron el desplome de los distintos mercados internacionales. Por ejemplo, en Wall Street, el índice Dow Jones presentó un descenso de 3,56%, por lo que cayó 1.031,6 puntos, el mayor descenso desde febrero de 2018, hace más de dos años.



Es decir, ninguno de los ‘días negros’ que hubo el año pasado a causa de la guerra comercial fue tan fuerte como la caída que se registró este lunes.



De hecho, por mostrar mejor la cuantía de esa caída, la capitalización bursátil de las 30 empresas que componen el Dow Jones bajó más de US$303.000 millones, lo que supone solo US$40.000 millones menos que el conjunto de la economía colombiana, la cual llega a US$343.000 millones según el FMI.



Este mal comportamiento se vio reflejado también en los otros dos principales índices de Wall Street. El S&P500 tuvo una baja de 3,35%, mientras que el Nasdaq terminó con un descenso de 3,71%, por lo que las tecnológicas que lo componen fueron las más golpeadas en este indicador.



(Vea el mapa interactivo de la propagación del Coronavirus por el mundo).



Las acciones petroleras e industriales bajaron fuertemente, mientras que las dedicadas a equipos médicos o, simplemente, venta de mascarillas, como Alpha Pro Tech, subieron 25%.



Al otro lado del Atlántico, las bolsas europeas también cerraron con fuertes caídas, tanto así que en algunos casos no se veía una pérdida similar desde junio de 2016, cuando Reino Unido aprobó el Brexit.



Por supuesto, el caso más llamativo es el de Italia, pues la plaza de Milán presentó un descenso de 5,3%. Pero no fue el único desplome: Alemania cayó 4,01%, España 4,07%, Reino Unido 5,66%, Francia 3,94% y el índice Euro Stoxx50, que engloba acciones de todo el continente, perdió 4,01%.



Cabe mencionar que tanto en Wall Street como en Europa, la caída de este lunes borró las ganancias cosechadas durante 2020 en la mayoría de casos.



Por supuesto, esta espantada de los activos de riesgo a nivel internacional generó que los ‘refugio’ presentaran nuevos incrementos durante la sesión. De nuevo, el oro fue uno de los más llamativos, pues al cierre del mercado ayer presentaba un precio de US$1.673,5 por cada onza, tras un alza de 1,73% o de US$28,4, lo que hace que el metal precioso profundice sus niveles máximos de 2013.



(Confirman primer caso de un colombiano infectado con coronavirus).



El dólar también se apreció frente a una canasta de monedas internacionales, mientras que los bonos de deuda pública de Estados Unidos volvieron a bajar.



Sumado a todo esto, otro de los indicadores que ayer fue representativo es el repunte que presentó el índice VIX, que sirve como medidor de la volatilidad en el mercado y, el cual, subió más de 45%, de 17 puntos que tenía el viernes, a las 25 unidades de ayer.



PETRÓLEO Y DÓLAR



Pero no solo estos mercados tuvieron un mal día. Otro de los que registró las mayores caídas fue el del petróleo, el cual tiene un impacto incluso mayor en la economía de Colombia.



En este sentido, el barril de Brent presentó un descenso de 3,93% durante la sesión, por lo que su precio de cierre fue de US$56,2. Eso sí, mencionar que durante el día esa caída llegó a ser de 5,8%. El WTI, por su lado, tuvo un recorte de 3,65% hasta los US$51,43.



El mal comportamiento, por consiguiente, también llegó a Latinoamérica y, por tanto, a Colombia. Por ejemplo, el peso colombiano registró una caída frente al dólar estadounidense y dejó el precio en $3.431,55, un alza de $33,5 respecto a la Tasa Representativa del Mercado, que era de $3.431,55.



El Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia también marcó un retroceso en la jornada, de 0,54%, el cual fue mucho menos pronunciado que lo visto a escala internacional y en Latinoamérica: Argentina (-0,92%), Brasil (0,79%), Perú (-2,06%), México (-2,2%) o Chile (-2,25%).



CADENAS DE SUMINISTRO



Tal como explican los expertos, son varias las razones detrás del renovado temor por el coronavirus Covid-19. Una de ellas es el hecho de que si la economía de China se desacelera, eso supondrá un impacto para el resto del PIB global e, igualmente, habrá una baja en la demanda del gigante asiático en petróleo, alimentos, manufacturas, automóviles y otro tipo de productos que la población dejará de consumir.



(Cuestión de tiempo, efectos del coronavirus en la economía colombiana).



Junto a esta, se puede decir que la otra gran preocupación es la afectación que tiene este aspecto en las cadenas mundiales de suministro, pues el cierre de una gran parte de las fábricas y empresas en China puede llegar a generar un desabastecimiento en todos los eslabones de la economía.



“Si el coronavirus se extiende al segundo trimestre, la afectación sobre la economía global aumentaría significativamente, pues los inventarios de materias primas y productos se agotarían y las disrupciones de las cadenas globales de producción se ampliarían”, dice Banco de Bogotá.



Ya en varios países han saltado las alarmas por el hecho de que se estén dando casos de desabastecimiento de productos y medicamentos. En esta línea, un reciente informe publicado por McKinsey apunta al fuerte impacto que tiene el coronavirus en las cadenas de suministro por la situación en China.



Ante esto, la industria de la electrónica y la computación será la más afectada, pues China supone el 30% de las exportaciones globales y estos equipos y participa con el 49% de su producción, la cual sufriría un gran freno por el virus.



En una situación similar están los equipos eléctricos, pues el país asiático produce el 59% de estos y exporta el 28%.



La cadena mundial de suministro en el sector de los automóviles también va a presentar un fuerte impacto, pues el 60% de la producción de vehículos livianos en esa nación se fabrican en la región de Hubei. China produce el 33% de automóviles y camiones.



Sumados a estos, la economía china se encarga de exportar el 34% de los muebles y productos de seguridad, aunque solo produce el 27% de estos a nivel internacional.

Por ejemplo, el reporte alerta sobre la falta que habrá de productos minerales no metálicos, pues el país produce el 58% de estos a nivel mundial, al tiempo que consume el 57% de todo el material del planeta.



Entre el resto de sectores e industrias que se pueden ver afectadas por un desabastecimiento en base a la participación de China en su producción, destacan los productos de plásticos (35%), metales básicos (52%), químicos (42%), farmacéuticos (35%), textiles y cueros (58%), maderas (34%) y comidas y bebidas, en el que participan con el 34% de la producción internacional de artículos.



¿MOVIMIENTO DE TASA?



La pregunta que la mayoría del mundo se hace en estos momentos es qué impacto acabará teniendo esta crisis en la economía mundial. Algunos estudios ya apuntan a que el crecimiento de China podría estar por debajo del 5%, al tiempo que la crisis en general le restaría incluso más del 0,7% al PIB internacional.



Y los analistas ya están empezando a asumir ese golpe. Uno de los aspectos que apuntan hacia esa dirección es el hecho de que ayer se disparara el número de expertos que creen que la Reserva Federal bajará sus tasas de interés pronto para contrarrestar una desaceleración en la economía.



El 50% cree que el banco central estadounidense reducirá la cifra en abril, mientras que el 75% ve un recorte en el próximo junio.



ITALIA, CAMINO HACIA LA RECESIÓN



En Italia fueron canceladas varias ferias comerciales y el turismo registra un duro golpe por la propagación del nuevo coronavirus en varias regiones del norte de

Italia. El corazón y motor de la tercera economía de la zona euro ha sido afectado en un momento delicado por su débil crecimiento.



Debilitada por la desaceleración de la economía mundial y la fuerte inestabilidad política interna, la economía de la península había registrado un crecimiento de solo 0,2% el año pasado, con una caída del PIB al final del año, situándose en el último lugar entre las economías de la Unión Europea. Para este año, el Gobierno esperaba un aumento del PIB del 0,6% y la Comisión Europea del 0,4%, cálculos que no tienen en cuenta el brote de coronavirus.



Rubén López Pérez