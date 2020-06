Alarma en Florida por aumento de casos de coronavirus

Florida sumó este viernes casi 9.000 nuevos casos de COVID-19, un récord absoluto desde que la pandemia llegó aquí en marzo pasado, y la cifra acumulada de contagios subió a 122.960, según cifras oficiales. Las muertes por la COVID-19 en las últimas 24 horas totalizan 39 y el total sube a 3.366, según el Departamento de salud estatal.



(Lea: Texas ordena cerrar los bares por alza de casos de coronavirus)

Inmediatamente las autoridades anunciaron la prohibición con efecto inmediato de servir bebidas alcohólicas en los bares, lo que significa la primera marcha atrás en el proceso de reactivación económica iniciado en mayo. La cifra de casos nuevos aumentó un 78,7 % respecto al jueves.



(Lea: En Europa recomiendan autorizar el remdesivir contra el coronavirus)



En los siete días transcurridos desde el sábado 20 hasta hoy Florida ha sumado más de 33.000 casos de COVID-19. El récord absoluto son los 8.942 nuevos casos de hoy viernes, seguido de los 5.508 del miércoles, los 5.004 del jueves, los 4.049 del sábado, los 3.494 del domingo, los 3.286 del martes y los 2.926 del lunes, único día por debajo de los 3.000.



Hasta el día de ayer y, pese al repunte que se ha visto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que no se había planteado "hacer algo diferente" en el proceso de reapertura que se encuentra en la fase dos de tres.



"No he dicho que vayamos a pasar a la siguiente fase, pero hemos llevado a cabo un proceso paso a paso que ha sido diferente debido a la situación única de cada área", dijo DeSantis en una rueda de prensa el pasado jueves.



La prohibición de servir bebidas alcohólicas en los bares obedece a casos de contagio múltiple con gran repercusión mediática como el de grupo de 16 amigas que estuvieron celebrando un cumpleaños en un bar de Jacksonville (norte de

Florida) el 6 de junio y dieron todas positivo en las pruebas de COVID-19, al igual que siete trabajadores del establecimiento.



Al bar universitario Knight Pub de Orlando (centro de Florida) le revocaron esta semana la licencia para servir alcohol porque al menos 28 personas que estuvieron en el establecimiento dieron positivo a la COVID-19, así como 13 empleados.



Pese al aumento en el número de casos positivos las admisiones por coronavirus en los centros sanitarios no están creciendo al mismo ritmo ya que desde ayer tan solo se produjeron 212 nuevos ingresos.



Desde que se inició la pandemia han sido hospitalizadas 13.987 personas. En todo el estado se han hecho pruebas a más de 1.770.000 personas y el porcentaje actual de casos positivos estaba hoy en 13,05 %, frente al 8,72 % del jueves.



La zona del estado más afectada continúa siendo la del sur con los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach a la cabeza con acumulados de 30.196, 13.320 y 12.498 personas infectadas, respectivamente.



En la ciudad de Miami no llevar mascarilla en lugares públicos puede ser castigado a partir de hoy con multas de 50 a 500 dólares por decisión de la junta municipal, que busca con esa medida frenar el repunte de casos de COVID-19.



El repunte no solo afecta a Miami sino a todo el estado de Florida. Los condados y ciudades de Florida están divididos entre los que han hecho obligatorio el uso de mascarillas y los que solo lo recomiendan o no se pronuncian.



El gobernador Ron DeSantis, republicano y fiel seguidor de las directrices del presidente Donald Trump, no ha emitido una orden de usar mascarillas para todo el estado, con el argumento de que la situación de la pandemia no es homogénea en el territorio.



EFE