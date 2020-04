Comerciantes quieren abrir sus tiendas en la próxima fase

El sector del comercio, que deja de percibir al día $278.000 millones por no estar en operación, espera ser el siguiente en poder reiniciar actividades.



(Lea: Los protocolos de las empresas en el mundo para volver al trabajo)



El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, dijo que es entendible y respetable la decisión del Gobierno sobre la prolongación de la cuarentena hasta el 11 de mayo, dentro del plan de lucha contra la pandemia.



Sin embargo, advirtió que la situación es preocupante para el empleo y señaló que “la capacidad de aguante para el comercio ya se agotó”.



(Lea: Los protocolos que debe seguir la construcción para la reactivación)

“Estábamos con toda la expectativa de reabrir, con todos los protocolos rigurosos, algunas de las actividades comerciales”, comentó, al conocerse que la próxima semana retomarán labores la construcción y el sector manufacturero. A su juicio, el comercio debe ser el siguiente en activarse, teniendo en cuenta que si se abre la manufactura esa actividad necesita del comercio para vender sus productos y dinamizar la economía.

El drama del comercio por no poder abrir sus almacenes se reflejó en una encuesta que reveló ayer Fenalco Bogotá.



Allí, los empresarios consideran que al haberse extendido la cuarentena, el 44% optaría por suspender contratos laborales, en tanto que el 24% cerraría de manera definitiva sus negocios. Otro 19% otorgaría licencias no remuneradas y el 13% enviaría a vacaciones al personal. Para 77% de los comerciantes las ventas desde que inició de la cuarentena han caído entre un 81% y 100%. El 9,4% dice que las ventas han disminuido entre 50% y el 80%. Sólo el 4% asegura caídas menores a 15%.



Fenalco Bogotá agrega que para el 98% de los empresarios capitalinos encuestados sus ingresos se redujeron. De ese porcentaje el 79% asegura que la reducción ha sido superior al 60%, comparado con el mes anterior. Además, el 75% de los empresarios podría mantener la operación normal de sus negocios hasta un mes.



PROTOCOLOS LISTOS



El riesgo de aglomeraciones y de contacto social, que es el principal factor de propagación del coronavirus, sería lo que detiene a las autoridades a dar el paso para que los comercios operen.



Sobre eso, responden empresarios y representantes del sector en diálogo con Portafolio y dicen que se pueden tomar medidas para operar sin riesgos.



Adriana González, gerente del centro comercial El Tesoro de Medellín, dice que en este recinto comercial se concentran 315 marcas y que de ellas dependen 4.000 puestos de trabajo, en medio de ventas casi en 0 y costos fijos que deben seguir asumiendo.

“Desde Fenalco y Acecolombia que reúne a los centros comerciales, venimos trabajando con el Gobierno en un protocolo de apertura”, comenta.



Explica que las medidas abarcan el control de aforo según el área de venta, la medición de la temperatura al ingreso, el proceso permanente de limpieza y desinfección de las zonas comunes y pedagogía para el distanciamiento.



“Entendemos el temor del Gobierno de abrir el sector del comercio, pero creemos que podemos cumplir con el protocolo antes mencionado. Esperamos que podamos abrir desde el 11 de mayo. Será un proceso de cambio, de comportamiento de nuestros visitantes y de repensar estrategias, pero estamos seguros que podemos hacerlo de manera conjunta y articulada”, comenta la directiva.



A su turno, la empresaria Patricia Vélez, desde Medellín, cree que están dadas las condiciones para que sus tiendas de decoración y artículos para el hogar operen.



La comerciante tiene más de 45 tiendas en Bogotá, Medelllín, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pereira y Cali de tiendas como Ambiente Living, Ambiente Gourmet y Club House.



“Nos estamos preparando. Las niñas que van a atender están listas e instruidas para utilizar todas las herramientas que exige el protocolo del Gobierno: máscaras, guantes y gafas. Geles al ingreso de las tiendas, señalización pidiéndole a la gente en su recorrido que no toque los artículos. Si alguien llegara a tocarlos tenemos un producto especial para limpiarlos”, dijo Vélez.



Insistió que lo más preocupante es enfrentar los arriendos, ya que el sector no ha sido tenido en cuenta en la normatividad que expidió el Gobierno.



Alexander Srour, de Azulu, marca de tiendas de ropa que están en varias ciudades, dijo que “añoramos el día de la reapertura del retail, negocios con ofertas como la nuestra, tienen un tráfico que difícilmente se puede considerar de alto riesgo. Adoptando y siguiendo las prácticas recomendadas en países que están unas semanas adelantados en esta crisis, es posible pensar en opciones de aperturas para el comercio”.



Luis Alirio Vergara, gerente general de Moteros, que tiene 13 tiendas que venden artículos para la seguridad de los motociclistas en Bogotá, Villavicencio y Fusagasugá, Cundinamarca, dijo que es “grave que el Gobierno no hubiera tenido en cuenta al comercio para abrir ahora, así sea parcialmente, porque se pueden tomar medidas para evitar aglomeraciones”.



PETICIONES DE LOS CINES



Empresas exhibidoras de cine del país, asociadas en Acocine, enviaron una carta al presidente, Iván Duque, haciendo varias peticiones, en vista de que las opciones de reiniciar actividades no son posibles en el mediano plazo.



Por ejemplo, solicitan líneas de crédito en condiciones que no sean comerciales tradicionales y subsidios para el pago de la nómina de 8.000 empleados. Piden ampliar plazos para presentar y pagar impuestos. El gremio representa a 14 empresas como Cinemark, Cine Colombia, Procinal y Cinépolis.