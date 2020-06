‘Antes de septiembre no hay condiciones para abrir EL Dorado’

La alcaldía de Bogotá no ve condiciones para reabrir antes de septiembre el aeropuerto El Dorado. Así lo aseguro la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, al señalar que en lo que dependa de su administración no se activará la terminal aérea.



(Lea: En julio se reactivarían vuelos nacionales con rutas piloto)



“El Gobierno Nacional ha dicho que reactiva los vuelos a partir de septiembre, esa me parece una fecha prudente. Antes de septiembre, en lo que dependa de la Alcaldía de Bogotá, no hay condiciones para reactivar el aeropuerto”, sostuvo.



(Lea: Gobierno alista los protocolos de la nueva normalidad aérea)

Y enfatizó que junio y julio serán los meses más difíciles en lo que tiene que ver con la pandemia. “Vamos rumbo al pico, el momento donde tendremos el mayor número de personas contagiadas, que necesitan nuestro cuidado, que necesitan hospitalización o necesitan UCI”, indicó.



Hace un par de días el Gobierno Nacional indicó que a partir de julio Colombia iniciaría las pruebas piloto para reactivar de manera gradual el transporte aéreo.



"Estamos adelantando los pilotos y estaremos identificando algunas rutas piloto en el mes de julio para ir dando camino al restablecimiento gradual del transporte aéreo nacional", dijo en su momento el presidente Iván Duque.



Aeropuerto El Dorado ha venido implementado protocolos para su reapertura como la instalación de cámaras térmicas para ver posibles covid, biometría, seguimiento analítico, entre otros,