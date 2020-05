China desarrolla promisoria vacuna contra el coronavirus

Una vacuna experimental contra la COVID-19 desarrollada por la firma china CanSino Biologics, uno de los principales candidatos en la carrera mundial por elaborar una vacuna que ayude a poner fin a la pandemia, se mostró segura y generó una respuesta inmune en un estudio preliminar en humanos.



(Lea: Así avanza la carrera por la vacuna contra el coronavirus)

La vacuna estimuló la producción de ambos anticuerpos que pueden detener la infección junto con linfocitos T inmunes, según un informe publicado el viernes en la revista de medicina The Lancet.



(Lea: EMA predice posible tratamiento contra el coronavirus a mitad de año)



Se necesita una mayor investigación para demostrar su efectividad contra el virus, según el estudio realizado por investigadores del Instituto de Biotecnología de Pekín y otras organizaciones.



(Lea: Posible vacuna contra coronavirus en EE. UU. da resultados positivos)



Laboratorios farmacéuticos y universidades están intentando desarrollar rápidamente vacunas contra el coronavirus mientras que la cifra global de muertes supera las 330.000.



Los gobiernos consideran las inoculaciones como la clave para salvar vidas, reiniciar las economías y reanudar un estilo de vida normal. Movilizando enormes recursos,

China tiene cinco potenciales vacunas en pruebas en humanos, mientras que, en Estados Unidos, la administracion Trump ha respondido con un esfuerzo por obtener una

vacuna mediante una estrategia denominada Operation Warp Speed.



Los resultados del estudio de la vacuna CanSino "representan un importante hito", dijo en el informe Wei Chen, profesor del instituto de Pekín que llevo a cabo el estudio. "Sin embargo, estos resultados deben interpretarse con cautela. Los desafíos en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 no tienen precedentes, y la capacidad de desencadenar estas respuestas inmunitarias no necesariamente indica que la vacuna protegera a los humanos de la COVID-19".



El ensayo en 108 adultos reclutados en Wuhan, China, donde se detecto el virus por primera vez, mostro resultados prometedores después de 28 días.



Los resultados finales se evaluarán en seis meses, según el informe. Los hallazgos, publicados en una destacada revista de medicina, son otra señal de la rapidez con la que

China se esta moviendo.