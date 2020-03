El déficit fiscal aumentaría al menos en 1% durante este año

A medida que pasan los días, los debates respecto a cómo enfrentar, desde la parte fiscal, la coyuntura por el covid-19, los bajos precios del petróleo y la devaluación del peso van teniendo más insumos y aportes de expertos a la discusión.



(Lea: Así logró el Gobierno cumplir la regla fiscal de 2,4% en 2019)



Uno de los temas que se ha venido poniendo sobre la mesa tiene que ver con el costo fiscal que el país asumiría en caso de que deba tomar medidas más fuertes para hacerle frente a la situación y evitar que aumente el desempleo y la economía toque fondo, que incluso ya hay estimaciones que dicen que crecería al 0% este año.



(Lea: Países, con medidas históricas para tratar de frenar el colapso)

Lo anterior, podría llevar a que las metas fiscales del Gobierno deban modificarse debido al aumento en gastos que en principio no se tenían en el radar. Aunque aún no hay estimación sobre un dato concreto de cuál sería el costo fiscal de los choques en mención, estos podrían llegar a ser incluso entre 2 y 4 puntos del PIB, según dijo un grupo de expertos durante una reunión virtual convocada por Fedesarrollo.



(Lea: Gobierno estaría considerando hacer cambios en la regla fiscal)



En este punto, cabe mencionar que el Gobierno Nacional, en el Plan Financiero de este año, estima que el déficit fiscal será de 2,2% del PIB, dato que aumentaría por lo menos en un punto porcentual, de acuerdo con expertos que agregan que deberá ser más laxa.



Según datos preliminares de Corficolombiana, este año se le permitiría un aumento del déficit al Gobierno Central cercano al 0,5% del PIB, “debido a que el ciclo petrolero es negativo (precio del crudo en el mercado es muy inferior al del largo plazo). Sin embargo, buena parte de ese aumento será resultado de la caída en los ingresos tributarios del sector petrolero”.



Por su parte, Sergio Clavijo, expresidente de Anif y profesor de los Andes, resaltó en su más reciente columna publicada en El Tiempo que “como están las cosas, el gasto público ya programado en Colombia implicará una ampliación del déficit fiscal de no menos del 1% del PIB en 2020”.



De acuerdo con Renzo Merino, analista principal de Moody’s Investors Service para Colombia, bajo el escenario base que contemplaban, el Gobierno mantendría el compromiso de tener un balance primario en superávit por lo que el déficit tendría que ser de 3% o menor.



Para José Antonio Ocampo, exministro y profesor de Columbia, “se debe ampliar el margen para el déficit en forma sustancial. Diría 3 o 4 puntos del PIB, porque ese es el tamaño del paquete que se va a necesitar. No es la hora de cambiar la regla. Es un debate que hay que dar, pero no ahora”.



Ocampo además considera que “el Gobierno debe postergar los beneficios tributarios de la reforma para las empresas, para ayudar la nueva crisis”.



De otro lado, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aunque no entregó una cifra concreta, dijo en su columna de El Tiempo que el déficit aumentará en puntos del PIB y no en décimas, y que “no es realista pensar que los gastos extraordinarios se puedan acomodar dentro de las metas fiscales de este año. En aras de la transparencia, es mejor aceptar de una vez que esto aumentará el déficit del Gobierno, dentro de los parámetros establecidos por la regla fiscal”, dijo.



NOVEDADES EN EL COMITÉ DE LA REGLA FISCAL



Según conoció este diario, el exministro de Hacienda, Roberto Junguito, y el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Juan Pablo Córdoba, serán los nuevos miembros del Comité Consultivo de la Regla Fiscal que llegan al equipo en reemplazo del exministro Guillermo Perry (Q.e.p.d.) y de Roberto Steiner, codirector del Emisor.



El nuevo grupo se estrenará en la reunión que se citó para después de Semana Santa, en la que se discutirán tres puntos principales. El primero estará relacionado al menor crecimiento económico por el coronavirus y las medidas tomadas; el segundo, el impacto fiscal por la caída del petróleo y, el tercero, el efecto de la migración de Venezuela sobre el déficit.



Para Daniel Velandia, director de estudios económicos de Credicorp Capital, uno de los retos del Comité es que a pesar de la coyuntura, debe evitar que haya un relajamiento fiscal que pueda implicar bajas de calificación.



Para Mauricio Reina, investigador de Fedesarrollo, se debe “propender por un ajuste de las reglas de juego de la regla fiscal de modo que se garantice una estabilidad de la relación entre deuda pública y el PIB que no está funcionando actualmente”.