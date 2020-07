Varias ciudades tendrán un puente con cuarentena total

La decisión de Bogotá de implementar una cuarentena estricta por localidades ha sido bien recibida y se ve como una solución, no solo para la ciudad que concentra la mayor cantidad de contagio de coronavirus, sino para el país.



Si bien el presidente, Iván Duque ha descartado la medida general por el impacto en la reactivación, los mandatarios locales sí la han implementado.

Esta semana Bogotá comenzó con aislamientos de 14 días para 12 localidades divididas en tres grupos. Y la Alcaldía no descarta que sea general.



Mientras tanto, las autoridades esperan aumentar el testeo masivo e intensificar la vigilancia epidemiológica para pasar el pico de la pandemia y así evitar aún más el colapso del sistema de salud. El compromiso está en alcanzar a tener 120.000 pruebas, 6.000 camas hospitalarias y 2.000 de UCI.



MEDELLÍN INICIA ESTE FIN DE SEMANA



El ‘Estado de cuidado total’ que anunció el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, incluye decretar la cuarentena estricta para todo el valle de Aburrá desde este viernes 17 hasta el lunes festivo 20 de julio.



Pero desde ayer miércoles, Carepa, Chigorodó, Apartadó y Turbo entraron a cuarentena por seis días.



“Estas no son decisiones fáciles pero son necesarias. La pandemia sigue avanzando, cada día cobra más vidas y no queremos ese escenario en Urabá. Esto nos va a dar más tiempo para seguir en la habilitación de las camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y para retrasar, ojalá, otros días, la declaratoria de alerta naranja en el departamento”, dijo Luis Fernando Suárez, gobernador encargado de Antioquia.



La declaratoria actual incluye el método conocido como de acordeón, el cual consiste en cuatro días de apertura y tres días de cierre.



Es decir, que los lunes, martes, miércoles y jueves son días con comercio y movilidad abierta, mientras que los viernes, sábados, domingos y lunes festivos habrá cuarentena estricta.



EXTENSIÓN EN ATLÁNTICO



La gobernadora Elsa Noguera anunció por decreto la extensión del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 27 de julio en 22 municipios y, también, las medidas de toque de queda, ley seca y pico y cédula de dos dígitos.



En este mismo sentido, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, anunció medidas especiales para la ciudad desde este jueves, Día de la Virgen del Carmen, en el que no se podrán desarrollar celebraciones religiosas, habrá ley seca y toque de queda, desde las 00:00 horas hasta las 24 horas y no existirán números habilitados del pico y cédula. En la ciudad se concentran 19.749 casos, la segunda en contagios del país.



“El aislamiento preventivo sigue vigente en la ciudad hasta el 2 de agosto. En ninguna circunstancia la reapertura al comercio, significa que pueden salir a la calle”, dijo el secretario de Gobierno, Clemente Fajardo.



POR LAS ZONAS DE CALI



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, no descarta una cuarentena sectorizada en las zonas de la ciudad en las que más casos de coronavirus se han registrado. De igual manera para estos lugares se desplegará la estrategia de hospital móvil y de microterritorios, en los que se espera avanzar con visitas, tamizajes y educación.



En Cali, de 714 camas de unidades de cuidados intensivos o UCI, el 87 por ciento está ocupado. De esas 714, 425 están destinadas a pacientes con la covid-19 con un ocupación del 82%.