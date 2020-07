Corte declara inconstitucional disminución de cotización a pensiones

Debido a la crisis por el coronavirus en Colombia, en el marco de la emergencia económica y social, el Gobierno Nacional decretó disminuir temporalmente la cotización al Sistema General de Seguridad Social.



(Colpensiones asumirá pensiones de fondos privados).





Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inconstitucional esta medida que cobijaba a empresas públicas y privadas y a trabajadores independientes y que está contenida en el decreto 558 de 2020.



Aún no se conoce el alcance del fallo de la Corte y si la decisión contempla que tanto empresas como trabajadores repongan el valor de los aportes no realizados durante esos dos meses.



(Conozca cómo aplicarán los alivios para aportes en pensión).



Esta medida permitía que los empleadores del sector público y privado, al igual que los trabajadores independientes, tengan la posibilidad de reducir voluntariamente su aporte al Sistema General de Pensiones del 16% a un 3%, durante los periodos de cotización de abril y mayo, cuyos pagos se realizaron en los meses de mayo y junio de 2020, según disposición del Gobierno Nacional.



Para el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez, la idea buscaba beneficiar a los empleadores y trabajadores independientes, para que disminuyan sus cargas económicas y tengan liquidez durante los próximos meses.



(Nueva controversia en el Gobierno por aportes a salud de pensionados).



En el momento de expedición del decreto, el ministro de Trabajo señaló: “con el Presidente de la República y el Ministerio de Hacienda tomamos esta decisión. Hoy, esa cotización le corresponde en un 12% a los empleadores y el 4% a los trabajadores, para un total de 16%. La idea es dejar la cotización en 3%, en la que el empleador aporte un 75% y el trabajador contribuya con el 25% de ese total”, explicó el titular de la cartera laboral.



Para el caso de los independientes, la reducción, que fue optativa del 3%, aplica para la cotización de los meses de abril y mayo y la pueden hacer sobre el 3% del ingreso base de cotización.



Según el Gobierno, este mecanismo mantenía la base de cotización, garantizando la validez de las semanas cotizadas durante el periodo que esté en vigencia.



“Que el pago no se realice sobre el 16% como se hace actualmente, no significa que los cotizantes se vean afectados. En la historia laboral de los trabajadores deberán verse reflejadas las semanas correspondientes a los 2 meses cotizados bajo el 3%. Esto, con el propósito que se contabilicen para completar las mil 150 semanas que le permitan al afiliado acceder a la garantía de pensión mínima establecida por el régimen privado, o a las mil 300 semanas para obtener una pensión de vejez de un salario mínimo legal mensual en el de Régimen de Prima Media, RPM”, aclaró el ministro Cabrera Báez.