Corte Constitucional ratifica competencias de la SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio sí cumple funciones de autoridad de inspección, vigilancia y control y por lo tanto tiene competencia para realizar inspecciones sorpresa, exigir libros de contabilidad y revisar documentos y dispositivos con el fin de hallar pistas en investigaciones en procesos administrativos y empresariales.



Así lo determinó la Corte Constitucional, quien ratificó que actuaciones como estas son ajustadas al derecho y que la competencia de la SIC como autoridad así lo permite.



Estas fueron algunas de las claridades que hizo la Corte sobre las facultades de la Superindustria.



• Las visitas administrativas de inspección no son diligencias o actuaciones cuya práctica requiera autorización judicial previa o control de legalidad posterior.



• La práctica de visitas de inspección sin previo aviso no vulnera el debido proceso administrativo.



• La práctica de visitas de inspección sin previo aviso persigue una finalidad legítima consistente en fortalecer las facultades administrativas de las superintendencias, como lo ha señalado el Consejo de Estado.



• La finalidad de las visitas administrativas es la de recaudar las pruebas necesarias para determinar si las entidades investigadas están cumpliendo con sus obligaciones legales. Dicha finalidad se vería obstaculizada si no se garantizara el “factor sorpresa”, pues el aviso permitiría que el sujeto investigado ocultara información relevante.



• La Corte considera que es importante analizar que (i) las visitas de inspección tienen fundamento constitucional en el inciso 4º del artículo 15 la Constitución; (ii) la revisión, búsqueda y retención de documentos que las superintendencias realizan durante las visitas de inspección no vulneran el derecho a la intimidad y no constituyen un registro o interceptación de comunicaciones privadas en los términos del inciso 3º del artículo 15 de la Constitución; y, (iii) el ingreso de funcionarios de las superintendencias al domicilio corporativo de los sujetos investigados no vulnera la garantía de inviolabilidad del domicilio pues no constituye un registro de domicilio en los términos del artículo 28 de la Constitución.



• Las visitas administrativas de inspección son diligencias probatorias encaminadas a que las superintendencias ejerzan las facultades administrativas que por ley les corresponden y soliciten los documentos privados que requieren para el debido cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control. La Corte Constitucional, el Consejo de Estado, y los Tribunales Superiores del Distrito han señalado que la realización de visitas de inspección encuentra fundamento constitucional en el inciso 4º del artículo 15 de la Constitución.



• La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto de la facultad de las autoridades administrativas - tales como las superintendencias - de exigir “libros de contabilidad y demás “documentos privados” en repetidas ocasiones. Al respecto, ha señalado que esta facultad no vulnera el derecho a la intimidad de las personas sujetas a su inspección, vigilancia y control.



• La revisión, búsqueda y retención de documentos que las superintendencias realizan durante las visitas de inspección no vulneran el derecho a la intimidad y no constituyen un registro o interceptación de comunicaciones privadas.



• La Corte señaló que la revisión de los documentos contenidos en computadores, tablets y correos electrónicos institucionales, es decir de propiedad de las empresas y para fines empresariales pueden ser revisados para fines de inspección y vigilancia.