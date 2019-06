Costo de leyes aprobadas por el Congreso se triplicó en 2018

Las leyes que se aprobaron el año pasado en el Congreso le generarán un costo adicional al Estado colombiano de, por lo menos, 600.000 millones de pesos.



Se trata de 10 iniciativas, que vieron la luz en el 2018 en el Capitolio, de acuerdo con cifras compiladas por el Ministerio de Hacienda.



La cifra, si bien es inferior a la de otros años (como 2016, en el que subió hasta los 3,4 billones de pesos), es mayor a la generada en el 2017. En ese año, el costo de las leyes sancionadas fue de 274.000 millones de pesos.



De igual forma, en el compilado hecho por el Minhacienda, se detalla que en la vigencia 2018 fueron sancionadas por el Ejecutivo 68 leyes nuevas, de las cuales, 42 (61,8 por ciento) no tienen impacto fiscal, 16 (23,5 por ciento) aunque tienen, no se cuenta actualmente con información precisa para su estimación y 10 (14,7 por ciento) tienen costo fiscal cuantificable.



Estas últimas son las que, de acuerdo con el Gobierno, le sumarán sus gastos en unos 616.000 millones de pesos, de los cuales, el 44,6 por ciento será un costo transitorio, mientras el 55,4 por ciento restante lo tendrá que asumir el Gobierno de forma permanente en cada vigencia.



Sin dudas, la más costosa de todas será la Ley 1896, que en otras palabras, les permite ampliar su planta de personal al Ministerio del Trabajo, el Inpec, el Congreso, la Aeronáutica Civil y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), que costará un cuarto de billón de pesos, según el Minhacienda.



En segundo lugar se ubicó la Ley 1885, que reforma el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y crea un Sistema Político Electoral para que los jóvenes tengan elecciones cada cuatro años, y que por primera vez, se instale el Consejo Nacional de Juventud. Su costo es de 130.000 millones de pesos.



El ‘top’ 3 lo completa la Ley 1924, que aprobó la capitalización por parte de la Nación a Satena, lo cual le implicará al Minhacienda desembolsillar 93.000 millones de pesos.



CIFRA MAYOR



En general, estas iniciativas suman el 0,06 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, pero el costo fiscal que tienen las iniciativas es mayor, pues hay unas leyes que, si bien implican un gasto adicional, estos ya estaban proyectados por el Gobierno.



Entre estas se encuentran el Presupuesto General de la Nación del 2019, el Presupuesto Bienal de Regalías 2019 - 2020, la ley de financiamiento y el mismo Plan de Desarrollo.



Su cálculo de costo fiscal no está hecho por el Minhacienda, pero, por ejemplo, la reforma tributaria implica un costo fiscal de entre 5 y 10 billones de pesos entre el 2020 y el 2022, según Fedesarrollo.



Lo anterior, debido a que a partir del próximo año comenzarán a regir los nuevos beneficios para las empresas, entre los que están los descuentos de IVA e ICA, y la reducción de la tarifa del impuesto de renta.



No obstante, a expertos del sector les preocupan más los costos que llegarían el próximo año, sobre todo por proyectos como la reducción de los aportes para pensionados y la prima extra que propone el Centro Democrático.