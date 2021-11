‘Fantasma’ de cuarto pico de la pandemia acecha a las grandes ciudades

Bogotá, Medellín y Santa Marta estarían a travesando por el inicio de un cuarto pico de contagios del covid-19. Así lo indican los reportes de los últimos días en los que se evidencia un alza de casos diarios de infectados y un aumento en la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos (UCI), que en Bogotá llega al 66%.

Si bien el aumento del contagio aún es relativamente leve, no se puede desconocer que dicho ascenso empieza a activar las alarmas de la Secretaría de Salud y de los expertos. Más aún cuando otras ciudades del mundo, incluso con altas coberturas de vacunación, están enfrentando nuevos brotes.

“Lo veníamos sospechando, veníamos pensando que lo tendríamos también en Bogotá para el mes de noviembre; parece que se ha demorado un poco, pero igual vamos a tener un incremento de pacientes positivos para el mes de diciembre”, asegura el secretario de Salud, Alejandro Gómez.

Aunque el funcionario destaca que los niveles de vacunación y las medidas de autocuidado (uso del tapabocas, lavados de manos y ventilación de los recintos cerrados) le han bajado velocidad al contagio y harán que el pico no sea tan fuerte, señala que Bogotá no puede ser ajena a los fenómenos que se están viendo en otras zonas del mundo.

Los aumentos tanto de contagios como de ocupación UCI se presentan en medio de la apertura total de actividades, la flexibilización de medidas de control y prevención, como la autorización de aforos del ciento por ciento para eventos culturales y deportivos masivos, restaurantes, bares y gastrobares, entre otros, y la realización de día sin IVA.

Y si bien los expertos esperan que el nuevo pico sea menos fuerte que los anteriores, también señalan que esto no debe ser motivo para bajar la guardia con las medidas de autocuidado ni con la vacunación. Según César Burgos, la inmunización contra el covid-19 se debe intensificar en los sectores no vacunados, como las personas que por desinformación o convicciones religiosas, filosóficas y culturales no han acudido a los lugares de aplicación de biológicos establecidos.

“Dado que estudios epidemiológicos comprueban que las personas con esquemas de vacunación completos (aún sin refuerzos) son menos contagiosas que las no vacunadas, además de que los vacunados eliminan el virus de manera más rápida, se debe insistir en la responsabilidad social como la justificación plena para vacunarse”, sostiene.

MEDIDAS PARA LOS NO VACUNADOS EN MEDELLÍN

Por su parte, frente a la posibilidad de que el pico llegue a Medellín, el alcalde Daniel Quintero Calle anunció que ante un incremento de casos de covid-19 impondría medidas restrictivas para no vacunados, como el toque de queda nocturno.

La medida, que ya se vienen aplicando en otros países, se aplicaría "si la situación se complica", explicó el mandatario, y destacó las cifras de vacunación en la capital antioqueña.

"Las restricciones serán para las personas no vacunadas, que van a tener problemas para poder entrar a restaurantes, para entrar a lugares públicos y si la cosa se agrava, vamos a ponerle toque de queda a ellos. Es una decisión personal vacunarse o no vacunarse, pero si eventualmente el problema de contagios llegara a aumentar y estuviera concentrado en los no vacunados, obviamente pondríamos restricciones en los no vacunados", dijo Quintero Calle.

En los últimos días, los contagios en Antioquia aumentaron un 60 % acercándose a los 500 casos diarios, cuando en septiembre y octubre el departamento había logrado reducirlos hasta 300 y menos casos diarios.

ALERTA NARANJA EN SANTA MARTA

Así mismo, Santa Marta fue declarada en las últimas horas la alerta naranja hospitalaria por el incremento considerable de casos positivos de covid-19 que vienen requiriendo la atención en clínicas.

Aunque la situación todavía se mantiene controlada, la capital del Magdalena estaría entrando en un nuevo pico alto de la pandemia que obliga a extremar todas las acciones preventivas para reducir los riesgos de mortalidad.

Esta declaratoria se da teniendo como base la información del tablero de control pandemia covid- 19, que muestra un incremento paulatino y progresivo de los casos positivos del virus desde hace 2 meses y medio.

