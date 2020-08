‘Creamos una póliza para la competitividad empresarial’

“Los riesgos personales y empresariales no solo se pueden tratar desde el punto de vista negativo. No podemos pensar solo en enfermedad, invalidez, muerte, choque, incendio o terremoto”.



Así lo plantea Juana Francisca Llano, presidente de la aseguradora Suramericana, al tiempo que afirma que las personas y las empresas deben ser capaces de asumir el riesgo en el sentido positivo, abordando las oportunidades. La ejecutiva habló con Portafolio sobre las actividades de la aseguradora en los nueve países en donde tiene presencia.



¿Cuál ha sido el impacto de la crisis por la pandemia del coronavirus en el sector asegurador?



El primer semestre ha sido bueno para Suramericana, y en especial los dos primeros meses. Las cosas iban mejor hasta la segunda semana de marzo pero a partir de ese momento la situación cambió. En abril registramos el punto más bajo de nuestros ingresos pero de ahí en adelante entramos en una etapa de reactivación o sostenida.

En el primer semestre registramos utilidades, incluso cumplimos metas al 110% establecidas por nuestra compañía.



¿Qué ajustes tuvieron que hacer?



Nos enfocamos en tres aspectos: primero, cuidar la salud de nuestros empleados y de nuestros clientes; segundo, cuidar la solidez de la compañía; y tercero, mantener el ingreso.



¿Qué cambios han percibido en la demanda seguros durante este periodo de emergencia?



Desde el punto de vista de los consumidores se percibe claramente un aumento del interés en la cobertura en salud. Igualmente en soluciones de vida, incluidos los accidentes personales es decir todo aquello que proteja la vida.



También hemos tenido exigencias de seguros por demanda. Por ejemplo, en los seguros de vehículos establecimos la póliza de seguros por kilómetros para que los usuarios solo paguen por el número de kilómetros recorridos y no una tarifa permanente.



Para las empresas y las pymes especialmente estamos trabajando en el financiamiento de las pólizas, de acuerdo con su flujo de caja. También percibimos que las grandes empresas continúan cuidando y renovando todas las pólizas que tenían suscritas con nosotros.



¿Pero la caída de los ingresos de personas naturales y jurídicas no ha impactado la demanda de seguros?



Las empresas no han reducido su aseguramiento, aunque sí ha empezado a sentirse en las pymes, pero no en gran proporción. Por eso nosotros hemos respondido con financiamiento, ayudándoles a que la prima vaya a la par con su flujo de caja. Esto nos ha permitido tener un índice de renovación muy alto, entre 85 y 90% en los 9 países donde tenemos presencia.



Hemos sentido reducción en la venta de pólizas nuevas. Sin embargo, entre mayo y julio notamos una leve recuperación.



¿Hay pólizas que hayan surgido para atender una necesidad generada por la pandemia?



Sí. El seguro de vehículos por kilómetros es uno de ellos.



Suramericana es la primera compañía de seguros en Colombia que lanza este tipo de póliza. También surgió la digitalización del seguro de salud, que nos llevó a tener todas las operaciones de cobertura de salud de manera digital.



Además, lanzamos diversos seguros digitales en Colombia y en los países de la región, que nos exigían los consumidores y que nosotros ya veíamos venir. Somos una compañía de gestores de tendencias de riesgos y eso nos ha permitido anticiparnos ante las necesidades de la gente.



También desarrollamos el servicio ‘Sura se mueve por ti’ y estamos creciendo en telemedicina, en donde ya recibimos más de 35.000 llamadas diarias para consultas y medio millón de personas por aplicaciones móviles.



Desde el punto de vista corporativo desarrollamos ‘Empresas Sura, que es un seguro de competitividad. Ya hemos atendido más de 44.500 empresas a las que les ayudamos a apalancar su competitividad, a través de 5 ejes: tecnología, mercados, financieros, regulación y talento humano.



¿Cómo opera este servicio?



Por ejemplo, en el tema de talento humano apoyamos las relaciones laborales de las empresas para poder soportar la crisis. Desde el punto de vista regulatorio lo que hacemos es ayudarles en la explicación y el aprovechamiento de todas las normas que ha establecido el Gobierno durante esta emergencia.



En mercados de valores los hemos ayudado al desarrollo de oportunidades para garantizar su financiamiento en mejores condiciones. En lo relacionado con las finanzas los apoyamos en todo lo que tiene que ver con el flujo de caja y liquidez y, en tecnología, trabajamos en el concepto de conectividad.



¿En salud, qué tanto ha crecido la demanda por servicios haciendo uso del aseguramiento personal?

Sí ha crecido, pero la verdad es que para eso estamos. Una persona asegurada con Suramericana toca nuestra puerta anualmente, en promedio, ocho veces al año. Con la pandemia claramente se ha venido aumentando. Hemos contratado 1.500 personas del área de salud para atender estas necesidades. Antes, el 90% de nuestros pacientes o usuarios los atendíamos personalmente y el 10% virtual. Hoy es al contrario: el 80% virtual y solo el 20% presencial.



¿Qué planes tienen en materia de inversión en Suramericana?



Para nosotros es más importante hacer bien las cosas que elevar la participación en el mercado. Por eso nuestra inversión se concentran en talento humano, tecnología y la información geográfica. Invertimos en salud de no desde la enfermedad sino desde la población saludable como eje de competitividad.



¿Cómo van con los seguros de bicicletas?



Tenemos nuestro seguro BiciSura, pero no es solo para proteger el aparato sino para enseñarle a la gente cómo moverse en la bicicleta y cómo mantener una posición que no le afecte su salud mientras está movilizándose. La demanda de este seguro ha crecido, incluso creamos un servicio a través del cual varios amigos se pueden reunir para tomar un solo seguro que proteja sus bicicletas.



¿Cómo ha impactado la transformación digital el negocio de los seguros?



En protección de riesgos cibernéticos nosotros desarrollamos una solución que se llama Protección Digital para personas pequeñas medianas y grandes empresas, de manera diferencial. La protección de los datos y la información personal han venido creciendo como necesidad de parte de los consumidores de proteger su huella digital.