Crece el contrapunteo en el país por la reforma a la salud

Aunque de a poco, en los últimos días se han dado a conocer algunos de los ejes de la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro, proyecto de ley que pretende la recuperación del manejo público de los recursos del sector, la dignificación de los trabajadores y trabajadoras y la consolidación de un modelo de atención primaria, en Colombia como base del sistema.

(Hay escasez de medicamentos en Colombia: enfermedades más afectadas).



Lo dicho por la ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, en el marco del foro La Reforma de Salud, convocado por la Academia de Medicina Nacional y en el que tuvo participación la jefe de cartera, es que aún no hay un articulado del proyecto de ley, pero, “no porque no se quiera presentar, sino por un tema de confianza pública. Estamos en la redacción de los últimos artículos de disposiciones generales y transitorias, es decir lo que se va a definir con el Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Planeación", manifestó Corcho.

Ahora bien, dentro de las declaraciones de la ministra, se tocaron fibras tanto en el sector de la salud, como en el mismo Gobierno. La jefe de cartera, aseguró que dentro de los planes para la reforma, cada prestador de servicio va a tener una junta autorreguladora de médicos. “Los médicos vamos a vigilar a los demás médicos, porque el problema fiscal de este sistema no son los alcaldes, ni los gobernadores, son los médicos porque puede disparar el gasto público si manda de todo, el médico induce a la demanda en el nivel primario”, reiteró la ministra.

(Reforma a la salud: nuevos reparos que tiene el proyecto del Gobierno).

Frente a lo dicho, Roy Barreras, presidente del Senado, en su cuenta de Twitter se disculpó con el parte médico por lo dicho por la ministra, e indicó que “fueron ellos los que se jugaron la vida y ahora son los culpables”. A su vez, el presidente Gustavo Petro, indicó que los culpables del déficit actual de la salud no son los médicos, “es el dejar sin control legal, el que la intermediaria EPS, glose las facturas de hospitales y clínicas por debajo del verdadero valor de los servicios y del pago a la fuerza médica”, dijo.

La discusión se dio en tornó a la propuesta de la ministra para la reforma sobre la gobernanza y la organización del sistema, en la que se pretende que los recursos públicos sean manejados por el sector público.

En materia de financiación, la jefe de la cartera manifestó que se pretende convertir la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) como pagadora, más que giradora. Además, indicó que van a asumir los convenios con las redes de prestación de servicios de salud. “Así funciona en gran parte del mundo, así se gestionan los recursos públicos en los sistemas del mundo”, recalcó la ministra.

El debate de las EPS



Si bien el debate sobre las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) sigue en tendencia por su posible eliminación, la ministra Corcho durante el foro manifestó que la reforma de salud se va a “construir sobre lo que ya está hecho, ya que fue uno de los grandes aportes de la ley 100”. Por esto, afirmó que ha habido una confusión entre la administración del sistema con el aseguramiento social. “Acá lo que se plantea es la modificación de la administración del sistema, más no el aseguramiento”.

“Le reconocemos al actual sistema la protección financiera, la cobertura universal, está en este momento en el 98% que no se tradujo en acceso, pero hay que reconocerlo. Hubo una cobertura, una protección financiera y un aumento en la oferta de prestación de servicios en Colombia desde el punto de vista privado, lo público no tanto, pero es importante que haya más camas”, explicó.

(Acceso a servicios de salud en Colombia superaría el 73%). ​

Sin embargo, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), indicó que los señalamientos de la ministra Corcho no aportan a un debate informado sobre el sistema de salud. Por tanto, la “invitan a revisar todas las funciones de las EPS”, entre las que señalan que con recursos limitados estás hacen uso eficiente de estos para que los colombianos estén cubiertos en salud, independientemente del tratamiento que necesiten.

Por otra parte, la ministra indicó que hay 633 municipios que no tienen sedes hospitalarias en zona rural, 183 cuentan con una sola sede de salud en zonas rurales (16,3%). Además, se refirió a que hay 20.328 sedes de IPS, de las cuales 1.964 están en zonas rurales (9,7%) y 18.324 en zona urbana (90,3%). “953 municipios dependen exclusivamente de la oferta pública”, sostuvo.

Por su parte, Acemi indicó que las EPS, se aseguran de que el prestador de la salud, es decir las IPS, estén brindando la atención y el tratamiento que los pacientes necesiten para su condición de salud. Además, manifestaron que vigilan y auditan que los hospitales y clínicas atiendan con los estándares de calidad que exigen las guías de manejo definidas por el Ministerio de Salud.

(Solo 1 de cada 3 colombianos migraría a un sistema de salud público).



Adicionalmente, la ministra Cocho aseguró que en este momento hay 27 EPS, contando las indígenas, en las que los indicadores reflejan que los recursos fiscales y parafiscales son recursos públicos de destinación específica que no pueden ser utilizados con otros fines. “La flexibilidad regulatoria que hay en Colombia de que la mayoría de EPS no cumple. Hoy más de 7 millones de colombianos se encuentran en EPS que no cumplen los indicadores financieros hace muchos años”, remató la jefe de cartera.

Según estimativos de la cartera, de seguir así es régimen subsidiado desaparecería en 2 años y el contributivo en 5 años, por el efecto domino de que lo público siga cubriendo al privado.

PORTAFOLIO