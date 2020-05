Crece la polémica por los cobros de Sayco y Acinpro

Con establecimientos cerrados en todo el país, el debate sobre el pago de los derechos de autor por la utilización de piezas musicales está latente entre algunos sectores y la Organización Sayco-Acinpro (OSA), encargada de recaudar estos dineros.



Por un lado, bares, restaurantes y hoteles, entre otros negocios, vienen presentando quejas sobre el cobro de este rubro, que desconoce, según aseveran, su condición actual por la emergencia.



“El problema es que estamos pagando unos derechos de autor que no estamos utilizando. Tras de que tenemos todas esas complicaciones con los arriendos, el pago de servicios públicos y que los bancos no nos prestan, ahora también nos están cobrando esto”, afirma Juancho Méndez, dueño de tres bares en la zona rosa de Bogotá.



Por el uso de la música en los locales que tiene distribuidos en el sector, este empresario paga anualmente entre $6 millones y $7 millones a Sayco-Acinpro.



Sin embargo, y pese a las reclamaciones, la OSA se mantiene en la postura de que los recaudos no se han efectuado. “Nosotros no hemos realizado ningún cobro a estos establecimientos que se encuentran hoy en día cerrados por la pandemia en el país”, manifestó Ingrid Escalante, gerente general de la organización.



Además, argumentan por el retiro de negocios a causa de la pandemia entre en los meses de marzo (-23%), abril (79,7%), y desde el primero de mayo a la fecha (93,1%) se ha presentado una disminución de los recaudos frente al mismo periodo del 2019.



LOS COBROS



Según la ley, los cobros se efectúan anualmente yu pago se debe hacer anticipadamente por parte de los sectores que hacen uso de contenidos musicales.



De acuerdo con la OSA el cobro se envía a través de los directivos de las 6 zonas que se tienen a nivel nacional durante enero, y se distribuye en tres o cuatro masivas en el año para aquellos no lo puedan pagar.



No obstante la postura de los usuarios que vienen presentado sus reclamaciones ha sido apoyada por sus gremios, por lo que las solicitudes van encaminadas o al no cobro durante los meses que permanezcan sin operar, o que se haga el abono de este valor par a próximos pagos.



“Se les hizo la solicitud de no cobrar durante 6 meses que es la proyección donde no va a haber prácticamente nada de operación y la respuesta de ellos fue que otorgaba por el periodo que durara la emergencia social y económica que daba el cierre, es decir, por dos meses”, manifiesta Cotelco. Y agrega que posterior a las solicitudes “ellos dijeron que ampliarían a lo que dure el cierre”.



Entre tanto, frente a los que ya pagaron y esperan que los meses sin servicios puedan ser abonados al pago del próximo año, la gerente de la OSA respondió que “no hemos tomado todavía cartas en el asunto sobre ese tema porque efectivamente se cobra anticipado porque así lo establece la ley. Lo que le hemos dicho a algunas agremiaciones es que en cuanto retomemos nuestra actividad estaremos dando respuesta al respecto”.



Por su parte, Acodres, el representante de los restaurantes en el país aseguran que a respuesta standard de los afiliados que no han pagado ha sido: “tengo pendiente el pago, y no he podido dar con alguien que me de alguna razón de sí debo pagar o no o qué hacer”.



NORMATIVIDAD SOBRE DERECHOS



El principio de Derechos de Autor en Colombia, que permite a autores y compositores lucrarse por la y reproducción de sus obras en establecimientos públicos, se rige por la ley 23 de 1982 y la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena.



Basados en estas disposiciones se fijó por la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) así como por la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores (Acinpro), a través de su organización OSA, el manual de tarifas para el cobro a diferentes establecimientos.



Sin embargo, son precisamente estas disposiciones las que en la actualidad han generado la inconformidad por parte de los diferentes sectores.



“En el caso de los hoteles hay un concepto de la corte constitucional donde se habla de que las habitaciones son domicilios privados y a nosotros nos siguen cobrando con base en las habitaciones. Es decir, al ser un domicilio privado, nosotros no sabemos si se ejecutan o no se ejecutan obras”, manifiesta Luz Stella Florez, gerente de dos hoteles Dann en Bogotá.



A lo que se suma Martín Vidal, dueño de la cadena de salones de belleza que lleva su nombre. “Se supone que ellos cobran por el área del establecimiento, pero lo que a nosotros nos sorprende es que nunca hemos tenido un funcionario midiéndonos los negocios, entonces la verdad no sabemos cómo sacan esa información, si en la Cámara de Comercio o qué”.



Con 24 locales en el país, esta marca realiza pagos anuales de $9 millones por los derechos de autor de la música que se reproduce en sus locales, con un promedio aproximado de $350.000 por establecimiento.