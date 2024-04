Más días laborales ayudarían a que el 30 % de la economía colombiana mejorara

Según Investigaciones Económicas (IE) del Banco de Bogotá, el 2024, además de ser un año caracterizado por una esperada relajación de la política monetaria tanto en el país como en la mayoría de las economías en el mundo, también tiene la particularidad de ser bisiesto, es decir, contar con un día adicional para la producción de bienes y servicios, así como para el gasto de los hogares.



En ese sentido, si bien las menores tasas de interés podrían dar un impulso al nivel de actividad económica, el día adicional también lo hará. En el ámbito local, el año en vigor tendrá 297 días laborales, 2 más que 2023, siendo este un factor importante para proyectar dinamismo de la actividad productiva.



En este punto es necesario resaltar que, aunque el Dane realiza la publicación de las cifras de PIB corregidas por efecto estacional, es decir, controlando por los efectos del año bisiesto, días festivos y la semana santa, este solo se aplica para las variaciones trimestrales, pero no para las anuales, por lo cual estas últimas han mostrado una relación entre el cambio de los días laborales y la tasa de expansión económica.



Los cálculos de IE denotan que los sectores más favorecidos por aumentos en las jornadas de trabajo son la agricultura, la industria manufacturera, los servicios transporte, educación, entretenimiento y la minería, en especial la extracción de carbón, que en su conjunto representan alrededor de 30% de la producción total de Colombia.



Lo anterior se debe a que, por un lado, algunos de estos sectores suelen tener jornadas laborales más estrictas como es el caso de la manufactura, agricultura, la educación y la extracción de carbón, por lo una jornada laboral adicional (o más) les permite incrementar su valor agregado. Por su parte, estos mayores días repercuten en las decisiones de consumo de los hogares, donde los servicios de entretenimiento y transporte suelen ser los más beneficiados. En contravía, como se evidencia en el Gráfico 3, las mayores jornadas de trabajo perjudican la productividad de los servicios de salud, alojamiento y servicios de comida por la menor demanda de los hogares.



Entre tanto, actividades de servicios públicos, mensajería, inmobiliarias, comunicaciones, administración pública, entre otras, el contar con más o menos días laborales no suele afectar su producción. Con esto en mente, las estimaciones de IE sugieren que los dos días laborales adicionales de 2024 aumentarían el PIB de la economía nacional en 0,1 %, algo cercano a los $ 1,6 billones en 2024. Este impacto, si bien puede lucir inicialmente bajo, no es mayor gracias a que, por un lado, solo el 30% de las actividades se ven beneficiadas y por el otro, que la magnitud del efecto está en función de las condiciones macroeconómicas por las que el país está atravesando.



Así, en un escenario de bajo dinamismo de la demanda interna, como el actual, el impacto agregado es menor. Además, el efecto será diferenciado a lo largo del año, restando en el inicio, pero aportando a partir del segundo trimestre. Es decir, en algunos momentos del año el impacto será más evidente.