‘El colombiano está más negativo de lo que se debiera’, Bank of America

Cortesía Bank of America

Rodrigo Demaria, Manager Director de Bank of America en Latam

El Bank of America alista sus apuestas y planes para el mercado colombiano en el 2024, teniendo en cuenta que éste será un período de grandes retos para la economía local, especialmente en materia de recuperación y reactivación de los sectores que se rajaron en 2023, como fue construcción, industria y comercio.



Portafolio habló con Rodrigo Demaria, manager director del BoA para Colombia, Perú, Chile y Argentina; quien dijo que pese al pesimismo que hay entre los colombianos, la percepción de estabilidad del país que hay en el exterior, es más alta de lo que se cree.



(Lea: Cuánto dinero recibiría Colombia por parte de Estados Unidos en 2025).



¿Qué estuvieron haciendo en Colombia?



Hablamos un poco de la situación macroeconómica global, enfocándonos en Europa y Asia. Luego nos centramos en algunos países como Argentina, Chile, Colombia, Perú y un poco en Centroamérica con el caso de México, que es actualmente el socio más importante de Estados Unidos, cuando antes era China.



Buscamos alternativas para que la región se pueda consolidar aún más y genere alternativas de desarrollo en momentos en los que los inversionistas están optando por diversificar sus opciones.



¿Qué papel tuvo Colombia ahí?



La idea fue explorar si Colombia también podría beneficiarse de esta franja comercial y la conclusión fue que efectivamente sí, dado que Colombia tiene acceso tanto al Pacífico como al Atlántico, algo que pocos países poseen. Además, está bastante cerca de Estados Unidos, cuenta con una mano de obra altamente calificada y condiciones favorables, incluido un 75% de energía renovable.



Esto es importante para aquellos que deseen convertirse en proveedores estratégicos de Estados Unidos. Por lo tanto, discutimos cómo aprovechar estas ventajas. A menudo, uno tiende a ser más crítico dentro del país, mientras que los inversionistas extranjeros pueden ver el potencial de forma diferente.



(Le puede interesar: BID elige a colombiana como nueva asesora sobre género: de quién se trata).



¿Cómo está la operación de ustedes en la región?



Bueno, en el ámbito de la banca de inversión, nuestra franquicia se ha destacado al posicionarse como líder en la región. Hemos sido elegidos como el mejor banco de inversión en Latinoamérica por EuroMoney durante dos años consecutivos, y en Colombia, también hemos sido reconocidos con este premio durante esos mismos dos años.



Además, si observamos el ranking de transacciones que hemos realizado, ocupamos el octavo lugar en la región y hemos tenido un excelente desempeño en Colombia, a pesar de la desaceleración económica que ha afectado a muchas instituciones en el mundo y Latinoamérica.



¿La desaceleración les pasó factura?



Colombia no ha sido ajena a esta desaceleración, y muchos bancos han sentido sus efectos. Algunos han logrado mantenerse estratégicamente para evitar ser fuertemente afectados por esta tormenta, mientras que otros han enfrentado mayores dificultades. Sin embargo, la economía estadounidense ha demostrado ser más resiliente de lo esperado, lo que ha llevado a una postura más cautelosa en cuanto a la reducción de tasas por parte de la Reserva Federal.



En la región, los países también han mostrado una mayor resistencia de lo previsto. A pesar de los desafíos, hemos tenido años muy positivos y exitosos. Aunque ha habido turbulencias y los bancos centrales han tenido que aumentar las tasas, esto es saludable a largo plazo para desacelerar el crecimiento y mantener la inflación en niveles sostenibles.



¿Lo peor ya pasó?



En Colombia, ya estamos viendo algunos bancos iniciar la reducción de tasas, y todos están evaluando datos económicos, como la actividad productiva, el desempleo, la inflación y las tasas de interés de los Estados Unidos, para determinar el ritmo adecuado de este proceso.



(Le recomendamos: Economía de América Latina para 2024: pronósticos y efectos de El Niño, según el BID).



Nuestros analistas estiman que vamos a acelerar el crecimiento, luego de terminar en 0,6% en 2023, esperamos un 1,4% en 2024 y un 2,8% en 2025, básicamente impulsado por el consumo privado que debe fortalecerse en el contexto de menor inflación y una tasa de interés más baja.



Asimismo, creemos que el gasto de capital del Gobierno y los proyectos en infraestructura 4G y 5G también ayudarán a reactivar el sector de la construcción, que ha estado en declive. Recordemos que en el año 2023 la inversión cayó fuertemente, alrededor de un 25%, pero creemos que este año se va a recuperar significativamente.



¿Hay un exceso de pesimismo?



Creemos que este año se va a recuperar significativamente y que, en cuanto a la incertidumbre relacionada con las reformas económicas, los contrapesos democráticos funcionaron muy bien, similar a lo que ha ocurrido en otros países de la región como Perú y Chile, lo cual es muy positivo.



Es importante destacar que Colombia no experimentó una salida de capitales como ocurrió en Perú en 2021 y en Chile en 2019, lo cual es una señal positiva y destacable. Hubo más pánico en otros países que en Colombia y eso es algo que no se ha dicho.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista de Portafolio