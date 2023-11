Banco de la República aumenta previsión de PIB del 0,9% al 1,2%

“La Junta Directiva del Banco de la República llega a una decisión no unánime. Respeto la decisión de la mayoría, pero estoy en desacuerdo con ella. Creo que se está creando un obstáculo a la recuperación de la economía por mantener tasas de interés altas”.





Esas son palabras del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, luego de que el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, anunció que el máximo órgano del Emisor decidió por cinco votos a dos, mantener inalteradas las tasas de interés en 13,25%, marcaron el tono de la rueda de prensa de los funcionarios.



Villar dijo que los principales factores que hicieron mantener la tasa fueron que al finalizar septiembre, la inflación total anual fue 11% y la inflación básica (sin alimentos ni regulados) fue 9,5%.



Aseguró que estos valores son menores a los observados en agosto, pero siguen siendo altos y muy superiores a la meta. “Las tasas de inflación de servicios y de regulados han mostrado particular persistencia en los últimos meses”, dijo.



Sin embargo, advirtió que el equipo técnico espera que el crecimiento anual del PIB sea 0,4% en el tercer trimestre y la perspectiva para el 2023 se revisó al alza, de 0,9% a 1,2% y que “aunque la economía ha continuado su desaceleración del alto crecimiento observado en 2021 y 2022, el nivel de actividad económica se mantiene en los niveles de su tendencia de largo plazo y la tasa de desempleo está en niveles históricamente bajos”.



Además, recordó las pérdidas que causa la inflación persistente en el ingreso real de los hogares, sobre todo aquellos más pobres, y por el impacto negativo que tiene la inflación sobre el crecimiento económico y el empleo en el mediano y largo plazo.



Dijo que la decisión reconoce los dilemas a los cuales se enfrenta la política monetaria y es coherente con el objetivo de llevar la inflación hacia su meta de 3%, manteniendo la actividad económica en su máximo nivel sostenible.



Bonilla recalcó que Colombia, junto con Ecuador y Bolivia fueron los países que congelaron el precio de los combustibles y “cuando el Banco de la República hace mención a que en otros países han bajado rápidamente la inflación es porque no tomaron esa decisión de congelar los combustibles. Ese no puede ser el punto de referencia, es una discusión que hay con los gremios para hacer concertación de cómo se van a ajustar los precios” y reafirmó que faltan tres alzas de la gasolina y que comience la del Acpm.



Bonilla dijo que el plan de reactivación que se viene trabajando desde la adición presupuestal para obras civiles y la construcción de vivienda incluye acciones de Invias y el Ministerio de Vivienda, “pero los que construyen son los privados. Para las obras y las viviendas se requieren los cierres financieros y las tasas de interés altas son obstáculo para esto y por eso se están vendiendo más caras las casas”, advirtió.

Inflación: 10,5% y posible escasez

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que al no enviar la señal que espera el mercado de comenzar a bajar la tasa, aún siendo contractiva, esta tiene 226 puntos de diferencia frente a la inflación y la otra semana el indicador de octubre estaría sobre 10,5% y al cierre del año en un digito.



Así, es “que estamos generando dificultades de recuperación de la economía y ojalá no se dispare por escasez, que sería peor”, advirtió.



Al explicar su argumento, dijo que si se estrecha la economía y se le ponen dificultades de financiamiento entonces no se produce y el mercado puede llegar a encontrar escasez.



