Banco de la República bajaría sus proyecciones  para 2023 tras dato del PIB

En medio de la Asamblea General de la Anif, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, dijo que el país atraviesa por un claro periodo de desaceleración que los llevaría a ajustar las proyecciones de crecimiento que tienen de cara al cierre del año.



De acuerdo con lo dicho por la cabeza del Emisor, hay que tener en cuenta que factores como la inflación, la volatilidad del dólar y las altas tasas de interés; siguen vigentes y se sentirán durante un tiempo más.



Ante esto, Villar sostuvo que esperan que “es más probable que el país crezca un 0,9%” este año, aunque este es un dato que deben revisar con el equipo técnico, para dar un reporte concreto en el corto plazo.



No obstante, resaltó que aún con un crecimiento del 0.9% PIB en este año, “todavía tenemos un desempeño altamente favorable si lo comparamos con la tendencia que teníamos en el país en los últimos cuatro año”.



“Lo que estamos viendo en este momento en materia económica es un retorno a los niveles de crecimiento sostenible", explicó el gerente del Banco de la República.



Este funcionario agregó que el aumento de los alimentos, los precios regulados en la canasta familiar y las altas tasas de inflación son algunos de los elementos que más han dificultado la tarea del BanRep.



Cabe resaltar que la última proyección de crecimiento económico del Emisor, entregado en octubre, apuntaba a que el país crecería un 1,2%; con lo cual se entiende que está autoridad monetaria no descarta bajar sus proyecciones de crecimiento para el 2023.





DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista Portafolio