'La recuperación económica se sentirá el segundo semestre'

Entender lo que viene para la economía del país en el mediano y largo plazo, especialmente después de que el PIB quedó por debajo de lo esperado, es una de las prioridades de los expertos y centros de análisis,que esperan que la mala racha termine pronto y se retome la senda de crecimiento.



Portafolio entrevistó a Juana Téllez, economista jefe del BBVA Research, para conocer sus percepciones sobre lo que está sucediendo en el contexto económico y los caminos que hay actualmente para evitar que la desaceleración toque otros sectores como el mercado laboral.



(Lea: Empleadas domésticas en Colombia deberán tener contrato si se aprueba Reforma Laboral).



¿Qué percepción le dejó un PIB de 0,6% para 2023?



Esa es una desaceleración que estábamos esperando en medio de lo que habíamos visto en los años anteriores. Colombia creció con mucha exuberancia después de la pandemia y tuvimos dos años espectaculares de crecimiento, que nos puso probablemente como una de las economías del mundo que más creció.



Esa exuberancia en el crecimiento nos generó unos desequilibrios importantes, como el de la inflación, que aún está siendo doloroso. Todo eso llevó a que el Banco de la República adoptara ciertas medidas que de alguna forma nos han llevado hasta este momento.



Este resultado estuvo debajo de lo esperado…



La mayor sorpresa para nosotros es que esperábamos un mayor impulso público del gasto público en el último trimestre del año. Entonces, cuando uno mira los datos se da cuenta de que a pesar de que la ejecución del Gobierno en términos generales fue buena, no se dio el impulso a través del Producto Interno Bruto. Es decir que el gasto público no está generando la energía que esperábamos.



(Más: CNSC anuncia fechas de inscripción para convocatoria de empleo de 'Nación 6').



¿Vamos a seguir cayendo?



Yo creo que nos vamos a mantener. Cuando uno mira qué pasó en los últimos trimestres, la economía se quedó muy quieta, uno lo ve en términos intertrimestrales y comparando trimestre a trimestre ve poco movimiento.



En el BBVA Research creemos que este primer semestre todavía va a ser un período de crecimiento débil, se va a mantener mucho lo que estamos viendo, un consumo todavía sin arrancar mucho, una inversión que tampoco arranca, y poco a poco lo que esperamos es que vaya mejorando; pero con señales claras en el segundo semestre, lo que nos dice que todavía es tiempo de ser cautelosos.



¿Cuánto más aguantará el mercado laboral?



Acá debemos recordar que el mercado laboral responde con rezagos. Nosotros estábamos viendo que a pesar de que la economía se empezó a desacelerar unos trimestres atrás, la creación de empleo, sólo ha perdido ritmo en los últimos tres meses, más o menos, según los reportes que se han entregado.



La informalidad será tal vez uno de los renglones que más se afecte.



El año pasado tuvimos un poco más del crecimiento del empleo, repuntó más del 2%. Este año estamos viendo un crecimiento del empleo por debajo del 1%. Eso le pasará factura y se sentirá en los hogares, pero como ya dijimos, no será permanente, y eso lo podemos ver en indicadores que ya empezaron a mejorar.



(Puede leer: Gobierno Nacional insta en cambiar la política contra el narcotráfico en el mundo).



¿Cómo cuáles?



Uno es la inflación que hemos visto durante estos meses, que si bien hace un tiempo estaba muy alta, especialmente la de alimentos, hoy en día ya está bajando. La desaceleración de la inflación es una buena noticia, puesto que en el caso de productos básicos, estamos muy cerca al 3%, que es la meta.

Eso facilita a las familias comprar sus bienes y les da algo más, de lo que los economistas conocemos como ingreso disponible, es decir que les deja capacidad para gastar en otras cosas.



El otro tema importante son las tasas de interés. El Banco de la República ya empezó a bajar sus tasas, o sea, llevamos 50 puntos básicos, pero la cartera de consumo, los créditos de consumo, por ejemplo, están bajando más rápido que la del Emisor.



¿Por qué es bueno eso último?



Porque les ayuda a las familias a que tengan un alivio en términos financieros, porque por un lado tienen inflación más baja, pero también esta combinación de menores intereses. Entonces, yo creo que esas dos variables son importantes y pueden ayudar a que las familias empiecen a consumir un poco más.



¿Dónde se debe centrar la recuperación?



La joya de la corona, especialmente para ayudar a la recuperación, es el sector de construcción. En una parte de la construcción de vivienda tuvimos unas demoras en la puesta a tono de los subsidios de vivienda y eso generó un estancamiento en la venta de vivienda, que ya se superó y es momento de acelerar.



(Además: La propuesta de Anif para la pensional que generaría 'ahorro para 25 líneas del Metro').



También las obras civiles y aquí hay un papel gigante de los gobiernos locales y regionales que están en su primer año de administración, pero deberían empezar a gastar porque recientemente percibimos que no se ha gastado como es necesario para que la economía siga andando. El otro gran sector es todo lo que tiene que ver con infraestructura grande. Aeropuertos, puertos, ahí toca ponerle mucho cuidado a lo que todavía no está andando.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista de Portafolio