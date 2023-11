'Debemos exigir a políticos que nos lleven al desarrollo': Mac Master

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, plantea que hay que exigir a los líderes políticos latinoamericanos que proyecten la región hacia el desarrollo y la prosperidad. El llamado lo hace en su libro 'El continente de los países resignados'. Dice que Colombia está “en la mitad de la tabla”.



¿Cómo surge el libro?



Es una propuesta que me hace Planeta para hacer un compendio de todas las cosas que he venido hablando sobre diferentes temas, especialmente las relacionadas con desarrollo económico. Durante ocho meses estuve haciendo investigaciones, no solamente sobre Colombia sino sobre otros países latinoamericanos.



¿Qué aborda?



Hago una comparación, bien detallada entre, por un lado, cuáles son los niveles de desarrollo de las democracias latinoamericanas versus las más desarrolladas en profundidad de los derechos civiles y ciudadanos. Y, por otro lado, sobre la capacidad que tiene la democracia de producir desarrollo económico. Es una gran reflexión sobre esas dos variables con un tema que está reflejado en el título y es el hecho de que uno siente que hay un cierto grado de resignación en nuestros países de que nunca vamos a ser desarrollados, que nunca vamos a tener la riqueza de Canadá o de Estados Unidos, o que no vamos a tener la democracia de los países nórdicos. Es un acto un poco rebelde para decir que no podemos resignarnos, ni dejarle un estado triste, lamentable y sin ilusión a las próximas generaciones. Tenemos que generar condiciones que nos permitan ilusionarnos con ser países con libertades, con capacidad de expresión y madurez política.





¿Qué hace falta?



En América Latina, primero, no han existido grandes causas regionales, no hemos sido capaces de montar en forma sólida y permanente ninguno de nuestros acuerdos regionales ni el Pacto Andino, ni Unasur, ni Mercosur. La Alianza del Pacífico que nos tenía muy ilusionados, a algunos de los presidentes actuales no les gusta.



Y lo otro es que logremos poner en la agenda de nuestros políticos y de nuestros líderes, la prosperidad y el desarrollo como un objetivo que nos conduzcan rápido a cerrar la brecha con los países desarrollados. No es parte de la discusión política, no lo fue en las pasadas campañas regionales ni en las últimas presidenciales en Colombia.



¿Colombia está entre los países más o menos resignados?



Nos han marcado la violencia y ha sido una carga adicional frente a los otros países. Eso ha afectado nuestra capacidad institucional, que nos ha salvado, pero no nos ha permitido desarrollar, ha afectado nuestra capacidad democrática y económica. Uruguay es uno de los países con más democracia y seguro siguen Costa Rica y Panamá. Luego viene un grupo que los investigadores llaman democracias precarias que, si bien tienen elecciones, no tienen la capacidad de producir grandes libertades. Colombia está muy en medio de la tabla.



¿Qué pueden hacer actores de la sociedad como los empresarios?



Es un ejercicio que está visto desde la óptica ciudadana, todos tenemos que exigirle a los líderes políticos, pero debemos creer nosotros que es posible generar prosperidad, que es posible exigir pluralidad. Vemos, por ejemplo, que en algunos países los presidentes se reúnen solamente con los políticos que son afectos a su programa de gobierno y la pluralidad queda abandonada. Entonces cómo hacemos para crear grandes acuerdos nacionales si no tenemos un mundo plural para discutir. O cuando pensamos en Colombia, cómo evitar que las diferencias de ideas nos lleven a violencias de muchas décadas.



¿Cree que esto se debe a una condición cultural?



No puede ser que porque nos creemos tan cool no pensemos que tenemos grandes responsabilidades y que los pueblos solo logran superar sus grandes obstáculos si son capaces de asumir grandes metas. Por qué Colombia no puede imaginarse que puede llegar, por ejemplo, a duplicar o triplicar su producto interno bruto per cápita pronto, no dentro de 70 años.



¿Dónde se puede acelerar?



América Latina tiene potencial alrededor de los temas ambientales. Ahí quizá tenemos la primera oportunidad frente al planeta de ser relevantes. Incluso, creo que como están las cosas no es cierto que estemos en vías de desarrollo, si nosotros seguimos por el mismo camino, lo que se va a producir es una es una brecha que va a crecer.

Esto no parece asociado al debate de hoy sobre la izquierda y la derecha...

No, ese el método para lograr el objetivo final de ser sociedades profundamente libres y prósperas. El llamado que hago es a que busquemos esa meta.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio