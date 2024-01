Cómo afecta a Colombia la decisión de S&P de reducir a negativa su perspectiva del país

El crecimiento económico de Colombia, por debajo de lo esperado, llevó a que la agencia calificadora de riesgos S&P Global Ratings cambiara la perspectiva del país de estable a negativa.



Pese a haber mantenido la calificación en BB+, el país se enfrenta a menores expectativas de crecimiento económico que afectan la confianza inversionista.

“Hay una confianza potencialmente débil y persistente de los inversionistas (que afecta la inversión del sector privado) que puede representar riesgos para nuestras expectativas de que el crecimiento del PIB regrese a su tasa tendencial de poco más del 3 por ciento en los próximos dos años", explicó la calificadora en su argumento sobre su decisión.

¿Qué consecuencias tendría esta decisión?



La rebaja de la perspectiva hecha por S&P Global Ratings podría generar que en el corto plazo los mercados se vuelvan muy volátiles, por lo que las tasas de interés con las cuales le prestan al Gobierno podrían verse afectadas.

No obstante, según Daniel Velandia, Managing Director Research and Chief Economist en Credicorp Capital, el mercado ya ha venido descontando estos riesgos mencionados por S&P Global Ratings ante la incertidumbre económica por lo que considera que el impacto en renta fija no será tan variable, luego de conocerse la decisión.

No obstante, afirma que el mercado sí estará atento al progreso sobre la inversión privada, las reformas del Gobierno y la posibilidad del incumplimiento de la regla fiscal que sí podría generar un impacto fiscal en el largo plazo.

Cabe señalar que como la calificación no cambió, la rebaja en la perspectiva es por ahora un campanazo de alerta que podría generar una pérdida generalizada de valor que desencadenaría en menores ingresos, menor crecimiento y un mayor pago de intereses en caso de que Colombia quiera recurrir a un crédito, entre otras consecuencias principalmente fiscales.

Escenarios negativos



- Aumento en la prima de riesgos del país, en un corto plazo se ve reflejada en las tasas de interés más altas, lo cual afectaría directamente al país en términos económicos al tener una deuda más costosa para personas naturales y jurídicas, lo cual reduciría las opciones de financiación para el país.

- Retiro de compañías internacionales que operan y generan empleo en el país, debido a que al perder su grado de inversión podría tener un efecto dominó por la falta de confianza en el desarrollo del país, con lo que se disminuiría la inversión extranjera y podría aumentar la tasa de desempleo.

- Mayor exposición del mercado a inversionistas con posiciones más tácticas que estructurales, lo cual se estima una mayor volatilidad para los TES y el tipo de cambio. Asimismo, perder el grado de inversión también aumenta el costo de financiamiento del sector privado.

