‘El país no se puede arriesgar a perder este año también’

Como quien está manejando al borde de un precipicio y tiene cada vez un margen de maniobra menor. Así compararon la realidad económica del país los analistas que se dieron cita este martes en el Gran foro ‘Panorama Colombia 2024’ realizado por Portafolio y EL TIEMPO, donde también se analizaron salidas a la crisis que se vive desde hace varios meses.



En esta oportunidad se dieron cita el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, el rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, la directora ejecutiva de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, y Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo; quienes junto al director de Portafolio, Francisco Miranda, hablaron sobre hacia dónde va la Nación.



Esta charla partió de dos puntos importantes en la realidad económica del país: el reciente balance del 0,6% para el PIB de Colombia en 2023, con el mensaje de urgencia para incentivar la inversión, y la incertidumbre que hay entre las empresas y los gremios por cuenta de las reformas de este Gobierno que se mueven en el Congreso.



Para la directora de la Cámara Colombo Americana AmCham, María Claudia Lacouture, uno de los primeros puntos a tener en cuenta es que hay un estancamiento del empleo que está golpeando de forma directa el consumo y, por consiguiente, al crecimiento. Todo esto también se debe al mal momento que vive el tejido empresarial.

“Acá también debemos decir que los subsidios son importantes, pero hay estudios, como el de Fedesarrollo, que demuestran que se están entregando como no se debe, hay que realizar una mejor focalización, tratando de apuntarle a despertar el consumo de los hogares, pero también la inversión desde las empresas”, explicó.



Precisamente en el punto relacionado con la realidad de las empresas, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, hizo una radiografía del año 2023 que calificó como “complejo” y que no les genera mayores expectativas de crecimiento para los próximos meses, ya que hay varios sectores afectados, sin que se haga nada por recuperarlos.



“Tenemos gran afectación en el sector construcción, vivienda, en el sector de infraestructura, también en el sector industrial y manufacturero viene mostrando caídas permanentes durante los últimos meses. El sector comercio muestra de igual forma una mala racha y es aquí donde nos debemos preguntar, cómo se traduce todo esto a la economía, especialmente en el empleo”, añadió.



Entre las alertas que se lanzaron en esta conversación de expertos, una de las que más llamó la atención tuvo que ver con el mercado laboral, al cual no le esperan unos buenos meses en el primer semestre del año, ya que se espera que los resultados negativos en materia de crecimiento, se empiecen a sentir en este renglón de la economía.

De otra parte, para el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, el hecho de que el país esté al límite de su margen de maniobra fiscal es algo que requiere mayor atención por parte de las autoridades, ya que para él, el 2023 se salvó por muy poco y este año no se puede perder o las consecuencias podrían ser peores para los hogares.



“Estamos apuntando a un crecimiento del 2%, que en realidad es insuficiente y ahí se tiene el desafío según lo que nosotros creemos, se deben implementar estrategias urgentes”, dijo.



Estos analistas coincidieron en que no es momento de esperar y se debe fortalecer rápido la confianza.

Construcción de confianza

El exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, dejó claro que una de los trabajos más urgentes en el proceso de recuperación es la generación de confianza. “Hablamos de que hay que acabar con los debates filosóficos sobre el papel de la banca central o si las empresas son culpables o no de la inflación, eso no ayuda”.



Restrepo agregó que hay que acabar con los dogmatismos o “errores no forzados” como lo que pasó recientemente con el Presupuesto General de la Nación, ya que no juegan a favor de los intereses de la Nación. “Este año no se puede perder como se perdió el 2023, hay que adoptar las medidas que sean necesarias para evitar que la crisis se mantenga”.



