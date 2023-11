Por falta de opciones, en el 2024 Corficolombiana invertirá menos

La presidenta de Corficolombiana*, María Lorena Gutiérrez, dijo que luego de que la entidad termine el 2023 con inversiones por $1,4 billones, para el 2024 se van a invertir $1 billones, pero se necesitan más proyectos para aumentar la cifra.



Advirtió que la cifra del próximo año es menor, pues hay menos proyectos para colocar recursos.



Y como un elemento que ayudará a contribuir a que la economía se reactive, la directiva le pidió al Gobierno que destrabe 30 proyectos viales de concesión y además que aumente la ejecución presupuestal.

Durante el Foro de Perspectivas Económicas ‘el último kilómetro siempre es el más largo’ de Corficolombiana, la ejecutiva dijo que ante el pedido del Gobierno de acciones para reactivación y el llamado que en el foro hizo mediante un video el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, coincidió en que hay que trabajar en conjunto entre los sectores público y privado en obras civiles y vivienda, pero recordó que el que más impulsa la economía es el extractivo y de infraestructura, donde aún no hay proyectos en marcha.



Por eso dijo que una de las opciones que hay es terminar las vías de cuarta generación (4G) pues hay muchas de las 30 concesiones y no necesariamente las que maneja Corficolombiana, los proyectos se enredan por permisos, por licencias, riesgos “y si el año entrante nos dedicáramos a terminar los proyectos 4G, que son más de 20 concesiones, serían más de $14 billones que hace el sector privado y eso impulsaría la economía como si tuviéramos 10 proyectos nuevos”, aseguró.



Acelerar la ejecución



La otra sugerencia, señaló, es la ejecución presupuestal, pues parte del crecimiento se da por la ejecución en los diferentes sectores y se ha realizado un esfuerzo y se ven las cifras, pero ejecutar es difícil en el sector público y se requiere coordinación y que se destraben los temas en los diferentes sectores.

La presidenta de Corficolombiana dijo que ya finalizando noviembre “no hay nada nuevo en obras civiles ni en vivienda, es decir, que no estamos impulsando crecimiento y si no hacemos algo, en el próximo año va a ser muy difícil, especialmente los dos primeros trimestres”.



Cuando las tasas son tan altas, la baja no se refleja en el sistema sino con el tiempo. “Si no comenzamos a bajar las tasas, se va a demorar la disminución en las demás tasas comerciales. Eso es gradual y es un reflejo de la oferta y la demanda. La demanda por liquidez es alta y eso genera que las de colocación también están altas”, expresó la ejecutiva.



También dijo que con los proyectos de vivienda nuevos, “el que construye hoy, cuando necesita capital y el costo de fondeo está muy alto, lo mismo para el que hace obras pues el costo financiero está elevado”.

Además, dijo que es conveniente que comiencen a bajar las tasas, pues eso afecta a toda la economía, a los consumidores y las empresas, que se afectan por el costo del fondeo, pero advirtió que el mandato del control de la inflación por parte del Banco de la República es importante.



Asimismo, aseguró que el puente Chirajara, que se volvió a construir, ya está listo para utilizarse, pero no se puede usar hasta que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) le de el visto bueno y ejecute obras complementarias que le corresponden. Recordó que casi todas las concesiones viales tienen problemas legales con tribunales que se pueden tardar años en fallar y que hacen lenta la operación.



*Corficolombiana hace parte del grupo empresarial que controla a la sociedad Casa Editorial EL TIEMPO, a la cual pertenece Portafolio.



