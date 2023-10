Desempleo de septiembre se mantendría por buen camino

Hoy se conocerán los nuevos datos de desempleo para septiembre por parte del Dane y la atención de los analistas se centra en si se empezarán a percibir o no los efectos negativos de la desaceleración que el país experimenta desde hace varios meses.

Un crecimiento del 0,23% para agosto y los desplomes de los indicadores de industria y comercio, especialmente en el sector de vivienda, son algunas de las señales de alerta que están teniendo en cuenta los analistas, aunque algunos sostienen que todavía falta tiempo para que la tasa de desocupación suba.





Para Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual, las previsiones apuntan a que el número de desocupados pasará del 9,3% de agosto a 9,1% en septiembre y “en el caso del desempleo urbano el número esperado es del 9,4%, frente al 9,6% del mes pasado”.



No obstante, el especialista advierte que “los datos mostrarían una leve mejoría basado en factores estacionales, más que en la situación económica como tal”, dejando claro que el país todavía se mueve por el impulso pos-pandemia que se vivió.



“Con una actividad económica en desaceleración, más temprano que tarde el mercado laboral debería verse afectado y por ende la tasa de desempleo debería comenzar a deteriorarse”, concluyó Minuir Jalil.



Entre tanto, para Saida Quintero, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad del Rosario, si bien las cosas en materia de generación de empleo avanzan bien, hay puntos pendientes en este tema de cara a generar equidad y condiciones justas para todos.



“Los principales retos que tiene Colombia en materia laboral son, sin duda, la informalidad laboral que ronda ya casi el 60% y también el desempleo, que bueno, estamos ahí entre uno y dos dígitos, pero muy hacia el 10% con los últimos reportes. Sigue siendo una tasa de desempleo muy alta”, dijo Quintero Martínez.



Dando un vistazo a los diferentes desagregados del mercado laboral, hay que decir que, por ejemplo, el porcentaje de desocupados en la comunidad LGBTI es del 13,7% y para la población en condición de discapacidad llega al 11,4%; superando ampliamente la referencia del 9,3% en la tasa nacional de agosto.



Así mismo, las mujeres siguen siendo las más afectadas por esta problemática, teniendo en cuenta que para ellas es del 11,7%, mientras que para los hombres es del 7,7%; si se revisa de forma separada.



A esto, para la docente Saida Quintero, debe sumarse la realidad del trabajo no remunerado que sigue latente.

“Las mujeres, por razón de la maternidad, por ejemplo, tenemos períodos en los que nos tenemos que retirar del trabajo y cuando se vuelve al trabajo, a veces es más difícil buscar un empleo. Una mujer dedica al trabajo no remunerado, cuatro veces más tiempo que los hombres”, agregó.



Por último, vale la pena recordar que un reciente informe de Corficolombiana advierte que el país no está viviendo todavía los efectos de la contracción por la que atraviesa la economía.

“En general ha sido entre 1 y 7 meses, es decir, hay un rango amplio de rezago entre estas dos variables, el promedio es de 3 meses, y con base en esa información, pues uno pensaría que en los próximos meses ya vamos a empezar a ver un cambio en esa tendencia”, señalaron desde Corfi, al tiempo que esperan que suba hasta el 11%.



