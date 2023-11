Inflación y tasas de interés mantienen la tensión en el PIB del país

Este miércoles 15 de noviembre, el Dane revelará el dato consolidado del Producto Interno Bruto para el periodo julio - septiembre (tercer trimestre), el cual será clave para medir el ritmo con el que avanza la economía en medio de la desaceleración que azota el país desde hace meses.



En medio de proyecciones discretas y expectativas que no apuntan a un repunte significativo, teniendo en cuenta los datos que han mostrado recientemente los diversos sectores productivos y que las tasas de interés siguen altas, los analistas esperan que se mantenga el aterrizaje forzoso.



Cabe resaltar que recientemente, el Banco de la República actualizó sus proyecciones de crecimiento económico para este año, las cuales quedaron en el 0,4% para el tercer trimestre y en 1,2% para el consolidado del 2023. Este último dato muestra un aumento, teniendo en cuenta que hace un mes esperaba apenas un 0,9%.



Esto va de la mano con informes como el de Camacol, según el cual, es urgente crear una política de reactivación para mantener los empleos y apalancar la industria, que completa más de 11 meses cayendo.



Este gremio reportó hace unas semanas que las ventas cayeron 49% de manera anual y 48% año corrido, dinámica que se ha mantenido desde al menos hace 10 meses. Entre enero y septiembre se han dejado de vender 92.000 viviendas, de las cuales 73.000 fueron VIS.



Ante esto, Henry Amorocho, profesor de hacienda pública y tributación de la Universidad del Rosario, sostiene que la caída esperada es producto también del rezago en la inversión pública, que “no creció lo que tenía que crecer y el gobierno debía haber tenido el compromiso de aumentar su inversión pública y no la aumentó”.



“Creemos que puede estar entre el 0,4% y el 0,5% de crecimiento para el tercer trimestre, que dejaría el crecimiento económico acumulado del año en 1,25%. Y para el último trimestre tenemos una visión medianamente optimista debido al hecho que la inversión extranjera va a aumentar y esto nos llevará hasta una cifra cercana al 1%”, agregó Amorocho.



Otro punto a analizar en todo esto, según el Banco de la República, tiene que ver con el costo de vida, que si bien no está en los niveles esperados, ya completa siete meses seguidos de contracciones, hasta llegar al 10,48%, levemente por debajo de lo esperado por los analistas para octubre.



No obstante, Leonardo Villar, gerente del Emisor, la prioridad de esta autoridad monetaria es lograr un ambiente estable que garantice el sostenimiento de las tasas de interés en el largo plazo en el país.



“La alternativa que tenemos no es entre bajar la inflación o crecer más, por el contrario, bajar la inflación es indispensable para que tengamos nuevamente tasas de interés de largo plazo en niveles bajos que estimulen la inversión y aumentar el crecimiento a mediano y largo nivel plazo”, dijo este funcionario.



Por último, Andrés Moreno Jaramillo, analista financiero y asesor de mercados, resaltó que la espera se debe centrar en que “la mayoría de indicadores sigan en retroceso, tanto el comercio, como la industria”.



“Infortunadamente los retrocesos, no recesiones, cuando hay un balance de la economía un poco por debajo de las expectativas o debajo del trimestre anterior, los gobiernos son muy importantes para impulsar el crecimiento y el trabajo, pues este gobierno está enfocado en la franja de Gaza y no en solucionar los problemas”, concluyó este analista.

Todos estos expertos coincidieron en que esta contracción no será eterna y que muy pronto el país dará vuelta a esta mala racha, aunque la senda sólo se recuperará totalmente hasta el 2025. Antes de eso, todavía es necesario trabajar en puntos como el apoyo a las empresas para seguir generando empleo.



También recomendaron fortalecer la confianza inversionistas, especialmente con los capitales extranjeros, para aumentar el flujo de dinero y fortalecer la economía.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista Portafolio