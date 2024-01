Después de 3 meses en rojo, la economía logró sacudirse y despeja riesgo de recesión

Ayer se conocieron los datos del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) para noviembre y en ellos se aprecia que la dinámica económica del país dio vuelta y se despidió de la mala racha, después de tres meses en terreno negativo.



Según la información presentada por el Dane, la economía nacional creció un 2,25% en el penúltimo mes del 2023, respecto al mismo período del año inmediatamente anterior a ese (2022). Esto dio una sorpresa a los analistas, quienes no esperaban una variación de esta magnitud.



Así lo confirma Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas en el Banco de Bogotá, quien resaltó que tal vez ningún analista llegó a proyectar un crecimiento tan alto, ya que “los más optimistas probablemente estaban alrededor del 1% o 1,5%”.



“Hubo una muy buena dinámica del sector primario, aquí me refiero principalmente a agricultura, y también de un aporte relevante por parte de administración pública, que es básicamente el Gobierno. Yo creo que aquí es donde está la gran diferencia”, resaltó.



Vale la pena destacar que el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, se ubicó en 120,88 unidades, lo que representó un crecimiento de 2,34% respecto al mes de noviembre de 2022.



Este crecimiento fue jalonado principalmente por las actividades primarias como agricultura, ganadería y pesca o la explotación de minas y canteras; que repuntaron 8,4% respecto al año 2022 y, comparado con octubre del 2023, se aprecia un crecimiento de tres puntos porcentuales.

Para Juan David Robayo, analista senior de Itaú Colombia, si bien las cosas fueron positivas en esta oportunidad, no se puede pasar por alto que algunos sectores siguen de capa caída y hay que empezar a trabajar en ellos cuanto antes.



“Se observa que la actividad económica sigue rezagada en los sectores de construcción, manufactura y comercio, pero sigue siendo impulsada por servicios, actividades financieras y de seguros”, explicó.



Las actividades terciarias, entre las que destacan servicios públicos, actividades financieras y de seguros y la administración pública; aportaron al buen paso con una variación positiva del 2,6%; cerrando también la mala racha que traían.

El aumento del salario mínimo depende de diversos factores políticos y económicos. IStock

Sin embargo, en este punto vale la pena destacar que si bien el sector oficial sigue jalonando la economía, el comercio no deja de mostrar números en rojo, puesto que para noviembre del año pasado cedió un 2,3% respecto al 2022.



Jorge Restrepo, economista y profesor de la Universidad Javeriana, explicó que lo alcanzado en noviembre se puede interpretar como “un aumento de capacidad de aguante de la economía”, aunque advierte que el ISE no mide temas claves como la producción, el ingreso o el empleo.



“Esto es lo que algunos llaman resiliencia de la economía colombiana, porque además la respuesta fue a través de casi todos los sectores de la economía (...) Si bien esto reduce la probabilidad de que la economía colombiana hubiera entrado en recesión durante el último trimestre del 2023, no podemos estar seguros de ello hasta que no se conozca la estimación de crecimiento económico que hace el Dane”, indicó.

La noticia no tan alentadora en este reporte llegó desde las actividades secundarias, lideradas por industria manufacturera y construcción, que siguen de capa caída, aunque la contracción para esta oportunidad fue menor.



Según los registros del Dane, cedieron 3,9% respecto al 2022; aunque se puede interpretar como una desaceleración del desplome, teniendo en cuenta que para octubre quedó en -5,4%.



Bruce Mac Máster, presidente de la Andi, dijo que pese a que el crecimiento de noviembre da un respiro, todavía es un logro insuficiente para decir que la economía del país se está recuperando y hay que redoblar esfuerzos.

“De un lado estamos comparando con un mes donde la base era baja, ya que en noviembre de 2022 el ISE creció apenas 0,4%. De otro lado, el crecimiento positivo del mes de noviembre de 2023 se concentra en el sector primario y en el sector terciario. Por el contrario, las actividades secundarias que incluyen industria y construcción presentan tasas negativas desde marzo”, resaltó este vocero gremial.

Economía colombiana. iStock

Cambios negativos en la perspectiva para Colombia

La agencia de calificación crediticia, S&P Global Ratings, mantuvo la calificación crediticia de Colombia en BB+, pero cambió la perspectiva de estable a negativa.



Esto último, según los expertos, se dio como resultado de una perspectiva de crecimiento por debajo de lo esperado, teniendo en cuenta que la proyección del Gobierno, en el mediano plazo, es que el PIB crezca alrededor del 3%. No obstante, según el Ministerio de Hacienda, “la calificadora resaltó como aspecto positivo la estabilidad en las instituciones y la democracia, así como el pragmatismo en la política económica del Gobierno reflejado en el trámite de la reforma tributaria adelantando en 2022 y el incremento en los precios de la gasolina que ha contribuido ha disminuir el costo fiscal de este subsidio”.



Esta cartera señaló que Standard & Poor’s también destacó el incremento de las tarifas de peajes para 2024 como una medida acertada para el país.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Portafolio