Aviso del Banrep: '2024, el cuarto año en el que se incumplirá la meta de inflación'

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, dijo que el 2024 será el cuarto año en el que la meta de inflación se incumplirá y señaló que aunque la inflación ha venido bajando, esta se encuentra aún muy por encima de dicho objetivo entre 2 % y 4 % con una cifra puntual del 3 %.



Asimismo, señaló cinco aspectos claves y las razones para la cautela dentro de la tarea de llevar una política de tasas sostenible y duradera.



La primera consideración que mencionó tiene que ver con la importancia de reconocer que los impactos de corto plazo sobre la demanda "y la actividad productiva de la política monetaria contractiva que nos vimos forzados a tener en los últimos dos años y medio han sido dolorosos, como lo son usualmente los procesos de ajuste macroeconómico cuando la inflación se sale de curso y se generan desequilibrios macroeconómicos importantes".



Villar dijo que "el aprendizaje que debemos extraer es sobre la importancia de adoptar políticas adecuadas para evitar que en el futuro vuelvan a presentarse esos desequilibrios y esas desviaciones de la inflación frente a su meta".



La segunda consideración que mencionó es que la fase más dolorosa del ajuste quedó atrás y gracias a que los desequilibrios han cedido y la inflación está reaccionando a la baja, el debate hoy es sobre el ritmo de relajamiento de la política. "De hecho, la información que pudimos revisar en la pasada Junta del mes de marzo permitió acelerar el ritmo de reducción de las tasas de interés de política con respecto a lo que veíamos viable en las sesiones de diciembre y enero. Además, como vimos al comienzo de esta intervención, la reducción se ha visto aún en mayor grado en las tasas de interés que afectan directamente a los diferentes actores del mercado, como son las tasas de interés de los créditos, las de captación a plazo de los bancos y las de los TES a plazos medianos y largos con los cuales se financia el gobierno nacional".



La tercera consideración es que a pesar de la tendencia descendente de la inflación, ésta continúa fuertemente por encima de la meta, dijo Villar.



"Ciertamente hemos bajado la inflación en seis puntos porcentuales con respecto a los muy altos niveles alcanzados hace un año, pero todavía nos faltan más de cuatro puntos porcentuales para llegar a la meta del 3%. Esta meta que se fijó hace varios años atrás y no solamente es similar a la que tienen muchos países similares al nuestro, sino que es consistente con la posibilidad de tener tasas de interés en niveles sosteniblemente bajos. Debe recordarse que varios países de la región que han podido bajar significativamente sus tasas de interés en el período reciente, tales como Brasil, Chile, Perú, Uruguay o Costa Rica, ya tienen niveles de inflación inferiores al 5% y en algunos casos dentro del rango meta", señaló Villar.



La cuarta consideración que expresó es la que juega a favor de la cautela y tiene que ver con las expectativas de inflación y la credibilidad en la meta del Banco. Para que la reducción de las tasas de interés de política sea percibida como sostenible requiere que ella sea consistente con menores expectativas de inflación y con el cumplimiento de la meta dentro del plazo previsto de 12 a 18 meses anunciado por la Junta en el pasado mes de noviembre; esto es que se cumpla con la meta antes de mediados de 2025.



Villar dijo que las expectativas de inflación implícitas en los precios de mercado de la deuda pública se han ajustado significativamente a la baja, pero hasta el momento el ajuste ha sido insuficiente. Incluso cuando el llamado Break Even Inflation (BEI) se ajusta por primas de liquidez y de riesgo inflacionario, las expectativas implícitas que veíamos en marzo se ubicaban por encima de 5% a plazos de un año y 4.7% a plazos de dos años.



La quinta consideración que expresó se relaciona con la incertidumbre. Mantener la cautela será fundamental para evitar situaciones en las que aumenten las probabilidades de tener que frenar o incluso a revertir más adelante el proceso de relajamiento de la política monetaria ante la eventual realización de situaciones inesperadas, como las que pudieran surgir ante cambios en las condiciones financieras internacionales, en el apetito de riesgo de inversionistas nacionales o internacionales o en el ambiente geopolítico global.



Los márgenes de riesgo implícitos en la deuda pública colombiana han venido disminuyendo de manera importante en el último año y ello se ha unido a fenómenos como el importante repunte que ha tenido el precio de nuestras exportaciones petroleras para explicar un proceso de apreciación del peso que contribuye a reducir las presiones inflacionarias y facilita en principio el proceso de relajamiento de la política monetaria.



Villar dijo que la incertidumbre en estos frentes es sin embargo muy grande y las decisiones deben tener en cuenta las posibilidades de que factores externos cambien en el futuro por razones ajenas a la política del Banco de la República.



Finalizó diciendo que en la Junta Directiva del Banco de la República "hay plena conciencia sobre los beneficios que tendría contar con unas tasas de interés más bajas en la economía colombiana vis-a-vis las que hoy estamos observando. El debate no es ese. Lo que conduce a un alto grado de cautela en el proceso de reducción de las tasas es la necesidad de encontrar un adecuado balance entre el deseo de contar con menores tasas y el riesgo de que una reducción muy acelerada pueda frenar la senda de caída en la inflación y conduzca por esa vía a reducir las posibilidades de las tasas de

interés bajas sean sostenibles".