Desempleo en Colombia dio un giro inesperado en febrero y subió al 11,7 %

El Dane dio a conocer este miércoles -27 de marzo- los datos de desempleo para febrero, los cuales muestran que la tendencia con la que arrancó este año no ha cambiado, puesto que se sigue desacelerando la generación de nuevos puestos de trabajo en el país, tanto en lo que concierne a la comparación anual, como en la revisión mes a mes.

De acuerdo con esta autoridad estadística, la Tasa de Desocupación para el segundo mes del año quedó en 11,7%, lo cual marca poco movimiento frente al dato alcanzado en febrero del año pasado, cuando marcó 11,4%.

Datos Desempleo Febrero 2024 - Dane. Cortesía - Dane

Si se tiene en cuenta que el mes pasado había quedado en 12,7% y que ese mismo lapso del 2023 daba como resultado un 13,7%; se puede decir que en vista global, el desempleo rompió la buena racha que traía y nuevamente empezó a subir, manteniéndose una vez más por encima de los dos dígitos.

La condición que puso Minhacienda para bajar el umbral de cotización en la pensional

Ese 11,7% que se alcanzó en febrero se traduce en 2,9 millones de colombianos que no cuentan con un trabajo, mientras que la población ocupada actualmente es de 22,5 millones de personas; mientras que la fuerza de trabajo sigue creciendo (25,4 millones) lo cual quiere decir que cada vez más ciudadanos está saliendo a buscar trabajo.

Datos Desempleo Febrero 2024 - Dane. Cortesía - Dane

Por otra parte, en el dato desestacionalizado vale la peña señalar que esta quedó en 10,7%, manteniéndose por ahora en un rango que se viene viendo desde el pasado mes de octubre, cuando por regresó a los dígitos en esta serie, que elimina las fluctuaciones estacionales en las cifras de desempleo y da una mejor comprensión de las tendencias.

El exministro de Hacienda que puso plata para la “vaca” por las vías en Antioquia

“La tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 11,6%, mientras que en el mismo mes de 2023 fue 11,5%. La tasa global de participación se ubicó en 66,5%, lo que significó un aumento de 1,3 puntos porcentuales frente a febrero de 2023 (65,2%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 58,8%, la cual en el mismo periodo del año anterior fue 57,7%”, dijo el Dane en su reporte.

Datos Desempleo Febrero 2024 - Dane. Cortesía - Dane

Ahora bien, en lo que concierne a la revisión por ramas productivas, el Dane informó que la mayoría de nuevos empleos se dieron en Industrias manufactureras, que pasó de 2,3 millones a 2,4 millones (+149.000), Actividades artísticas y entretenimiento que estaba hace un año en 1,8 millones y ahora quedó en 2 millones (+141.000) y Transporte y almacenamiento que pasó de 1,7 millones a 1,8 millones (+112.000).

Expertos recomiendan este plan para tener éxito a la hora de comprar carro

Piedad Urdinola, directora del Dane, explicó que en lo relacionado con industrias manufactureras, esta variación positiva estuvo jalonada principalmente por la “elaboración de productos alimenticios, confección de prendas de vestir y la fabricación de productos minerales no metálicos”.

Datos Desempleo Febrero 2024 - Dane. Cortesía - Dane

Por otra parte, la mayor cantidad de ciudadanos contratados está en Comercio y reparación de vehículos, que si bien quedó con casi cuatro millones de puestos de trabajo en febrero del 2024, marcó un fuerte descenso si se tiene en cuenta que hace un año estaba en 4,1 millones de empleos.

Minuto a minuto: así avanza la movilidad para salir de Bogotá este miércoles

De acuerdo con los reportes del Dane, “en la serie original de la tasa de desempleo no se presentaba un incremento desde marzo de 2021, cuando fue de 14,7%, con un incremento de 1,5 puntos porcentuales, en la serie desestacionalizada de desempleo se presentó un incremento en diciembre del 2023, con un incremento de 0,5 puntos porcentuales”.

Piedad Urdinola, directora del Dane Cortesía

Así mismo, la Directora de esta entidad agregó que “desde la pandemia, para el mes de febrero de 2024, frente al mes de febrero del 2023, se presenta este incremento que no es estadísticamente significativo”.

En febrero de 2024, Obrero, empleado particular y Jornalero o peón fueron las posiciones ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 1,6 y 0,2 puntos porcentuales, respectivamente.

Entre tanto, para el trimestre móvil diciembre 2023 - febrero 2024, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (28,4%), Riohacha (19,8%) y Florencia (16,9%). Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: Manizales A.M. (10,9%), Barranquilla A.M. (10,4%) y Medellín A.M. (9,9%).