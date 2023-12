¿Es cierto que el empleo avanza mientras que la productividad disminuye en Colombia?

Recientemente, el presidente Gustavo Petro habló sobre la situación económica del país al cierre del año, preguntándose por qué el empleo ha estado aumentando a medida que la productividad sigue en desaceleración.



"¿Por qué si la producción decrece, crece el empleo en Colombia?", publicó el jefe de Estado en su cuenta de X.



Petro asevera que esto se explica en las existencias, es decir, en aquellos que "un empresario ha producido y guarda en bodega porque no lo ha vendido".



"El crecimiento del 2022, después de la pandemia, fue como prender máquinas de nuevo, producir, pero no vender. Las confecciones, el cuero y otras manufacturas guardaron una parte importante de su producción y lo mismo pasó con las viviendas. Cuando Duque no presupuestó los subsidios que prometió en el presupuesto del 2023, se construyeron viviendas en el 2022, pero no se entregaron porque las familias sin subsidio no podían comprarlas. Esto ponía en circunstancia de quiebra a muchos empresarios de la construcción", explicó el presidente.

Tengo esta misma inquietud. ¿Por qué si la producción decrece, crece el empleo en Colombia?



En este orden de ideas, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, explicó la realidad de este fenómeno, asegurando a grandes rasgos que tanto la productividad como el empleo se han estado deteriorando,



"Es de conocimiento público que en teoría económica existe un fenómeno llamado 'histeresis laboral' que supone un rezago entre el crecimiento y la generación de empleo. Así, cuando hay alto crecimiento (como sí sucedió en 2021 y 2022, siendo los datos más altos para un país en la Ocde, 7,5 % en 2021 y 11 % en 2022) esto tiene un impacto en empleo que perdura en el tiempo, y cuando empezamos a caer como en este año (último trimestre -0,3 % y ad portas de una recesión) demorará en reflejarse el impacto negativo en empleo. No obstante, ya estamos viendo cifras preocupantes en empleo en los últimos dos meses. El efecto ya se ve y ya se viene", explicó el exministro de Hacienda.



Restrepo citó las cifras arrojadas por encuestas que hizo la Andi en el sector industrial en 2021 y 2022, años en los cuales la producción y ventas crecieron entre el 12,7 y 12,8 % (todos los sectores) y en 2022 entre el 11 y el 16 %.

Respetado Presidente. Permítame sugerirle que las cifras y datos de la economía, y el análisis de la teoría económica, sugieren explicaciones distintas. Ver 🧵



A partir de allí, el experto aseguró que los industriales comenzaron a bajar sus expectativas a mediados del 2022; sin embargo, no explica por qué se dio esta situación en el sector.



"En 2023 estamos viendo caídas de producción y ventas de -3 % y dudas en el empresariado por costos y mucha incertidumbre y mal clima de negocios", dijo.



Situación del Presupuesto General de la Nación

El presidente Petro menciona en su trino que en última adición presupuestal, se le dio prioridad a los recursos destinados a programas de subsidios, asegurando que, pese a que se entregaron, no fueron suficientes para "producir más vivienda, sino para entregar las existentes", manteniéndose en la línea de la caída de la venta de las industrias; en este caso, del sector vivienda.



Ante este punto, el exministro Restrepo respondió que ese ajuste presupuestal es responsabilidad del Gobierno, añadiendo que esta adición "daba espacio suficiente de recursos para ejecutar lo necesario en subsidios y políticas de recuperación de demanda", añadiendo que el éxito de esa política dependerá de la capacidad de gestión del actual Gobierno.



Finalmente, el experto dijo que es "urgente" hacer procesos de fortalecimiento financiero de otros sectores de la economía ante la desaceleración de varios de los principales sectores (agro, industria, comercio y vivienda) de la economía nacional.



